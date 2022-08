Không phải cái tên quá quen thuộc nhưng đây lại là nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên trực thuộc Sony Music

SVVN - Với thế mạnh ngoại ngữ khi hát được nhiều thứ tiếng và phong cách âm nhạc độc đáo, Kim Kunni từng được tạp chí âm nhạc uy tín ở khu vực Đông Nam Á - tạp chí Bandwagon giới thiệu là một trong 9 nghệ sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại của Việt Nam.

Kim Kunni không phải là một cái tên quá quen thuộc dù trước đó, cô nàng từng hợp tác cùng những nghệ sĩ trẻ nổi bật như Hooligan (In The Rain) hay T.R.I (Uống). Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc của Kim Kunni đều do cô tự sáng tác và sản xuất hoàn toàn bằng tiếng Anh, để lại ấn tượng về một nghệ sĩ mang vibe nhạc quốc tế được cộng đồng nghe nhạc yêu thích.

Song, trong lần trở lại với MV Chờ, Kim Kunni đã sử dụng gần như 100% tiếng Việt để truyền tải thông điệp tích cực về sự chờ đợi. Với ca từ đơn giản, dễ “ngấm” nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế, chân thành của tiếng Việt như “Chờ, chờ người đến bao giờ, cho những vấn vương ngủ quên kịp thức giấc”, hay “Dẫu nắng ban trưa hay trời mưa rào đêm tối, có ai gọi tên tôi, vội vàng nhung nhớ rồi”, Chờ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nguồn năng lượng “chữa lành” cho người trẻ.

Tương xứng với thông điệp bài hát, câu chuyện trong MV Chờ đã hoàn thành tốt vai trò “hiện thực hóa” ca từ. Hoá thân vào cây xương rồng trên một ốc đảo giữa sa mạc, hình ảnh Kim Kunni tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên trì chờ đợi đến ngày nở hoa. Và sau thời gian dài, những bông hoa xinh đẹp đã bất ngờ nở ra từ thân cây xương rồng trước sự chiêm ngưỡng của một chàng trai. Hướng đến tính nghệ thuật trừu tượng, phần hình ảnh của MV không quá cầu kỳ, chỉ sử dụng duy nhất một bối cảnh nhưng cài cắm nhiều chi tiết ẩn dụ về thời gian.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc được đầu tư nhất từ trước đến nay, MV Chờ còn đánh dấu một cột mộc mới của Kim Kunni: Trở thành nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên đầu quân cho công ty giải trí, hãng đĩa quốc tế Sony Music Entertainment. Với thế mạnh ngoại ngữ và tư duy âm nhạc hiện đại, có chất riêng nên khi đầu quân cho một công ty giải trí toàn cầu, Kim Kunni được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công ở “sân nhà” lẫn quốc tế bằng chính dòng nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân này.