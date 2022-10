Kim Oanh: 'Nghiên cứu khoa học là một hành trình rèn luyện bản thân'

SVVN - Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngay từ những bước đầu tiên qua ngưỡng cửa đại học, Kim Oanh đã dành tình yêu đặc biệt cho một hoạt động mà nghe qua ai cũng thấy “khó nhằn” – Nghiên cứu Khoa học và cho đến hiện tại, nữ sinh viên đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào trong hoạt động này.

Khi còn là cô sinh viên năm nhất, Oanh đã bị thu hút bởi các cuộc thi mang tính học thuật cao, đặc biệt là phong trào Nghiên cứu Khoa học tổ chức hằng năm tại khoa. “Còn nhớ lần đầu tiên mình được đến xem Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học, cảm giác trong mình biến đổi kỳ diệu lắm, mình ngưỡng mộ vô cùng các anh chị đang đứng trên bục thi trình bày những công trình nghiên cứu hay ho, mới mẻ, cảm thấy các anh chị thật ngầu. Trong mình lúc đó như bừng lên một ngọn lửa và mình biết rằng, năm sau chắc chắn mình sẽ ở đây với tư cách thí sinh tham gia thi.” – Kim Oanh chia sẻ.

Nói là làm, một năm sau đó, khi thông báo về Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học sắp khởi động, Kim Oanh đã bắt tay vào việc chọn đề tài nghiên cứu, tìm đồng đội, triển khai từng bước chập chững đầu tiên. “Hồi đó, khoa mình có rất nhiều các anh chị, các bạn đăng ký tham gia thi với các đề tài hấp dẫn, mình vừa sợ vừa mừng, cảm giác sắp được so tài với vô số công trình nghiên cứu hay ho và những con người tài giỏi khiến ý chí của mình càng tăng lên!”

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, nghiên cứu khoa học là một hành trình dài, thời gian có thể dao động từ 3 – 4 tháng, cũng có thể đã ấp ủ kéo dài 1 – 2 năm. “Đó là những ngày nghiên cứu tài liệu đến 4 – 5 giờ sáng, cổ mỏi nhừ, mắt hoa lên hay trưa hè chói chang đi khảo sát thực tế vừa đói vừa mệt. Một vài nhóm nghiên cứu đã quyết định bỏ cuộc giữa chừng và đồng đội của mình cũng nản chí. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao vào thời điểm lần đầu làm chuyện Nghiên cứu Khoa học, mình chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc, nó chưa từng lóe lên dù chỉ một khoảnh khắc. Đơn giản là mình cứ tiếp tục làm, tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện công trình đầu tay đầy tâm huyết của mình. Đã làm là phải làm đến cùng – tinh thần chiến đấu của mình là như thế đấy!”

Trồng cây rồi sẽ đến ngày hái trái ngọt, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2020 – 2021 hồi đó, nhóm Kim Oanh đã xuất sắc giành giải Nhì cấp khoa và được là một trong hai báo cáo khoa học đại diện cho khoa dự thi cấp Trường. Đây là thành tích mở đầu đáng tự hào của cô sinh viên năm hai trên con đường Nghiên cứu Khoa học.

Tiếp tục trên đà của khởi đầu tốt, hoạt động Nghiên cứu Khoa học đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh phủ màu học tập và rèn luyện của Kim Oanh khi bước vào năm ba. Cô sinh viên cùng cậu bạn cùng khóa đã hoàn thành một công trình nghiên cứu được đánh giá là rất tiềm năng, chưa từng có trước đây trong lịch sử hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai sinh viên trực tiếp tham gia quá trình xây dựng bộ phim văn hóa “Xẩm Cố đô – Một hành trình di sản” thuộc Đề án “Khôi phục, bảo tồn và phát huy Nghệ thuật hát Xẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình thực hiện và xuất sắc giành giải: Poster được Yêu thích nhất trong Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được đề cử đi thi Giải thưởng Khoa học Euréka năm 2022.

Gần như dành cả thanh xuân để tham gia Nghiên cứu Khoa học, Kim Oanh vẫn giữ phong độ trong việc học tập, cô sinh viên thường xuyên đạt học bổng nhờ kết quả học tập tốt và GPA loại Giỏi, đồng thời Oanh cũng không quên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của khoa, của trường.

“Nghiên cứu khoa học đối với mình là hành trình rèn luyện bản thân. Mọi người thường bảo nhau, “khó quá bỏ qua”, nhưng theo mình ấy à, chính vì khó nên mới cần “đâm đầu vào”. Mình nhận được gì sau những lần “đâm đầu vào” ấy? Nghiên cứu Khoa học mang đến cho mình rất nhiều cơ hội được học hỏi, từ các thầy cô hướng dẫn giúp đỡ mình biết cách xây dựng một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh; được rèn luyện những phẩm chất tốt như cẩn thận, kiên nhẫn, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, khách quan, tư duy, suy nghĩ một cách khoa học,…

Trước đây, mình đã từng mông lung với tương lai, sợ “sau này không biết làm nghề gì? Khả năng mình phù hợp với điều gì?”. Hiện tại mình tự tin biết điều mình muốn, công việc mình hướng đến nhờ hành trình rèn luyện tuyệt vời – Nghiên cứu khoa học.

Mình – Kim Oanh – yêu màu xanh, yêu Nghiên cứu khoa học, là một cô sinh viên bình thường, nên các bạn à, I can do it – You can do it. Chúc các bạn có những năm tháng đại học rực rỡ và tràn ngập thành tích nhé!".