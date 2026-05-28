Nam sinh NEU tốt nghiệp sớm với GPA 4.0: ‘Mọi người thường chỉ nhìn vào thành tích mà quên đi những thất bại’

SVO - Tốt nghiệp sớm với GPA tuyệt đối 4.0, sở hữu bài báo quốc tế Q1 cùng nhiều học bổng và giải thưởng nghiên cứu khoa học, Nguyễn Anh Vũ cho rằng, điều quý giá là việc hiểu bản thân muốn trở thành người như thế nào giữa môi trường áp lực phải 'xuất sắc'.

Trong 3,5 năm học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Anh Vũ đã duy trì GPA tuyệt đối 4.0 và nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập, có bài báo nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí quốc tế Q1 và giành nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học, thể thao.

“Qua quãng thời gian học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân, mình mong là bản thân đã để lại ấn tượng về một con người cần cù, chăm chỉ, có sự đồng cảm và là một chút trưởng thành trong mắt thầy cô và bạn bè”, Vũ chia sẻ.

Nguyễn Anh Vũ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Nam sinh cho rằng “thành công là không ngừng tò mò và học hỏi những điều mới mẻ”.

“Thất bại của mình còn nhiều hơn những thành tích đạt được”

Vũ nói rằng, trên hành trình chinh phục GPA 4.0, điều đi cùng anh là những thất bại: “Người ta vẫn thường nói không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Trên chặng đường chinh phục số điểm GPA tuyệt đối của mình cũng vậy, thậm chí những lần mình thất bại còn nhiều hơn những thành tích mà mình đã đạt được trong 3,5 năm học vừa qua”.

Khoảng thời gian khó khăn nhất với Vũ là năm thứ ba đại học, giai đoạn anh cùng lúc phải học các môn chuyên ngành có độ khó cao, tham gia các cuộc thi học thuật và thử sức với cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường. “Đã có những giai đoạn mà mình thậm chí phải đánh đổi gần như toàn bộ thời gian của bản thân để có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra ngay từ đầu”, Vũ nói.

Áp lực lớn là vậy, nhưng nam sinh cho biết, anh chưa từng trải qua cảm giác đánh mất niềm tin vào chính mình. Mỗi lần gặp khó khăn, anh luôn nhớ lời nhắn nhủ từ một người chị thân thiết: “Sự nỗ lực của một cá nhân được ghi nhận qua cả một hành trình, không phải chỉ dựa vào một cột mốc nhất định”.

Bên cạnh thành tích học tập, Nguyễn Anh Vũ còn tham gia nghiên cứu khoa học và nhiều hoạt động tại trường.

“Người có thành tích cao cũng có những góc rất đời thường”

Trở thành một trong số ít sinh viên tốt nghiệp với GPA tuyệt đối, nhưng cảm xúc của Vũ khi nhận kết quả lại khá bình tĩnh. “Mình đón nhận thông tin ấy một cách rất nhẹ nhàng, giống như những thành tích khác mà mình đã đạt được trong suốt 3,5 năm học”, nam sinh chia sẻ. Điều Vũ cảm thấy giá trị nhất lại nằm ở những điều rất khác điểm số: “Với mình, điều giá trị nhất mà mình nhận được tại NEU là việc lần đầu tiên mình đã biết rằng bản thân muốn trở thành người như thế nào và con đường tương lai phía trước mà mình mong muốn sẽ ra sao”.

Nguyễn Anh Vũ (ngoài cùng, bên trái) cùng bạn bè tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nam sinh cho biết, điều quý giá nhất sau 3,5 năm đại học là những mối quan hệ và ký ức tuổi trẻ.

Theo Vũ, một trong những hiểu lầm lớn nhất mà những sinh viên có thành tích cao thường gặp phải là bị mặc định phải hoàn hảo, hoặc quá “mọt sách”.

“Mọi người thường chỉ nhìn vào những thành tích mà quên rằng, ai cũng đã phải trải qua ít nhiều những thất bại lớn nhỏ khác nhau thì mới có được những thành tích như vậy và ẩn sâu bên trong họ vẫn còn những góc cạnh rất đỗi bình dị và đời thường”, nam sinh nói. Theo nam sinh, phía sau những bảng điểm đẹp vẫn là những người trẻ có sở thích riêng, có những mong muốn nhỏ bé “mà lâu lắm rồi chưa có dịp để thực hiện”, có những khoảng thời gian muốn sống chậm lại và tự hỏi bản thân thực sự cần gì trong từng giai đoạn cuộc đời.

“Thành công với mình là không ngừng tò mò và học hỏi những điều mới mẻ xung quanh”

“12 năm trung học phổ thông của mình là điển hình cho việc chạy đua theo thành tích mà quên đi mất những ý nghĩa thực sự đằng sau là gì”, Vũ thẳng thắn. Chính vì vậy, từ khi bước vào đại học, anh bắt đầu điều chỉnh lại cách đặt mục tiêu cho bản thân, chỉ theo đuổi những điều cảm thấy thực sự cần thiết và lập kế hoạch để chinh phục chúng.

Với nam sinh, việc kiên trì hoàn thành những cột mốc của riêng mình, dù lớn hay nhỏ, cũng đã là một sự cố gắng đáng được ghi nhận.

Sau 3,5 năm đại học, điều Vũ trân quý nhất vẫn là những bài học, những mối quan hệ và những góc nhìn mà anh có được khi trưởng thành. Đặc biệt, anh yêu thích các công việc liên quan tới giáo dục hoặc những hoạt động vì xã hội, cộng đồng.

“Thay vì tập trung quá nhiều vào vật chất thì đối với mình, thành công đơn giản là không ngừng nỗ lực, cố gắng, không ngừng tò mò và học hỏi thêm được những điều mới mẻ xung quanh”, anh chia sẻ.