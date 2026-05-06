Lee Byung Hun sẽ diễn xuất như thế nào dưới bàn tay của một nhà quay phim?

SVO - Nam diễn viên hàng đầu Lee Byung Hun đã xác nhận vai chính trong 'Nambeol' (tên dự kiến), một dự án đánh dấu lần đầu tiên nhà quay phim kỳ cựu Lee Mo Gae đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Bộ phim là một tác phẩm hành động võ thuật gay cấn lấy bối cảnh đầu triều đại Joseon (1392 - 1910). Phim kể về chín chiến binh với cấp bậc và xuất thân khác nhau cùng nhau đến đảo Tsushima để giải cứu những người Hàn Quốc bị hải tặc Nhật Bản bắt cóc. Tên phim Nambeol ám chỉ một cuộc viễn chinh quân sự nhằm chinh phục miền Nam.

Mặc dù là phim hư cấu, nhưng bối cảnh lịch sử được đặt trong thời kỳ đầu triều đại Joseon, khi quốc gia phải vật lộn với các cuộc tấn công thường xuyên của hải tặc Nhật Bản. Các nhóm hải tặc này đã gây ra thiệt hại đáng kể thông qua việc cướp bóc và buôn bán bất hợp pháp dọc theo bờ biển phía Nam. Để đối phó, Chính phủ Joseon đã sử dụng cả lực lượng quân sự và các hoạt động ngoại giao để trấn áp hoạt động của chúng.

Dự án này đang thu hút sự chú ý đáng kể, vì đây là lần đầu tiên nhà quay phim đảm nhận vai trò đạo diễn. Kể từ khi ra mắt với A Tale of Two Sisters (2003), Lee Mo Gae đã tạo dựng được vị thế độc đáo trong điện ảnh Hàn Quốc thông qua các tác phẩm như: The Good, the Bad, the Weird (2008), I Saw the Devil (2010), Asura: The City of Madness (2016), Hunt (2022), 12.12: The Day (2023) và Exhuma (2024).

Nổi tiếng với bố cục dày đặc và dàn dựng cảnh quay mạnh mẽ, đạo diễn được kỳ vọng sẽ mang đến một chất liệu gai góc, thô ráp cho thể loại võ thuật. Thay vì những màn võ thuật được dàn dựng cầu kỳ, Nambeol dự kiến ​​sẽ tập trung vào bầu không khí u ám và những pha hành động chân thực.

Nam diễn viên Lee Byung Hun sẽ vào vai Im Eok, thủ lĩnh kiên cường của nhóm chiến binh. Là một thủ lĩnh có ý chí mạnh mẽ và nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường, anh dẫn dắt nhiệm vụ nguy hiểm để giải cứu người dân của mình.

Bộ phim cũng đánh dấu sự hợp tác lần thứ ba giữa nam diễn viên 55 tuổi này và Hive Media Corp., sau thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại của Inside Men (2015) và The Man Standing Next (2020).

Hãng sản xuất này có bề dày thành tích với nhiều tác phẩm ăn khách như: Gonjiam: Haunted Asylum (2018), Deliver Us from Evil (2020), 12.12: The Day (2023) và loạt phim Disney+, Made in Korea cho biết: "Dự án này được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý vì đây là lần hợp tác thứ ba giữa Lee và Hive Media Corp. Hai tác phẩm trước đó của họ đều được công nhận về cả sự nổi tiếng và chất lượng điện ảnh, vì vậy, kỳ vọng rất cao rằng họ sẽ tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ một lần nữa".

Nambeol hiện đang trong giai đoạn tiền sản xuất và dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay phim vào nửa cuối năm nay.