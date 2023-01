Madihu và Kiên Trịnh mang đến làn gió mới cho 'Gió đầu mùa – Band Festival 2023'

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu của "Gió đầu mùa – Band Festival 2023" với sự xuất hiện của Madihu và hàng loạt ban nhạc HS-SV.

Chương trình giao lưu, trải nghiệm và giáo dục nghệ thuật Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo do trường Liên cấp Song ngữ SenTia tổ chức lần thứ ba đã diễn ra với chủ đề Band Festival.

Madihu và Kiên Trịnh là 2 ca sĩ khách mời góp mặt trong sự kiện. Là những cá tính âm nhạc đang tạo xu hướng trong giới trẻ, sự xuất hiện của hai ca sĩ chính đã tạo nên làn gió mới trong sự kiện Gió Đầu Mùa năm nay.

Với mong muốn lan tỏa tình yêu và khả năng thấu cảm nghệ thuật một cách tự nhiên như hơi thở, chia sẻ với cộng đồng góc nhìn đa dạng về nghệ thuật, sự kiện Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo lần thứ ba chính là món quà tâm huyết mà cộng đồng SenTia School muốn dành tặng đến những người yêu nghệ thuật. Chương trình được diễn ra vào ngày thứ Bảy 7/1 vừa rồi tại SenTia School, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tham gia sự kiện, tập thể học sinh của SenTia School nói riêng và các bạn trẻ yêu nghệ thuật nói chung đã được hòa mình vào một bữa tiệc với đủ âm thanh, màu sắc. Đó là triển lãm Phơi sáng miền tưởng tượng, nơi người ta được dịp trầm trồ trước con mắt sáng tạo của các bạn học sinh Khối 10 SenTia. Triển lãm được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Thành Vinh. Bằng việc vận dụng kỹ thuật nhiếp ảnh phơi sáng cyanotype - một kỹ thuật tráng rửa ảnh đã tồn tại 200 năm, các bạn học sinh đã sáng tạo nên những “độc bản” cho riêng mình.

Sự kiện còn có Hội chợ ẩm thực với rất nhiều gian hàng hội tụ các món ăn ngon. Đó là những góc nhỏ rực rỡ, những tiếng cười đùa, những tiếng suýt xoa không ngớt vì đồ ăn rất hợp khẩu vị.

Xuyên suốt chương trình là lễ hội âm nhạc đặc sắc. Đúng theo chủ đề "Band Festival", các khán giả có mặt tại Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo mùa thứ 3 đã lần lượt được thưởng thức hàng loạt tiết mục biểu diễn của các band nhạc học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố như Vội Band, Mềm Band, MCCM Band, ĐH Thương mại Band, The Rock Pop Academy Band, Cận Band... và cả các ban nhạc học sinh đến từ SenTia School.

Một trong những tiết mục ấn tượng nhất thuộc về màn hợp xướng khổng lồ với ca khúc We Will Rock You. Bài hát được tái hiện lại một cách mới lạ mà cực kì bắt tai, với sự hòa ca của gần 500 người bao gồm học sinh, giáo viên SenTia School.

Đương nhiên, không thể bỏ qua sự xuất hiện của 2 ca sĩ khách mời đặc biệt là Madihu và Kiên Trịnh trên sân khấu. Hai chàng ca sĩ khiến không gian của Gió Đầu Mùa đã 'nóng' lại càng thêm 'nóng'.