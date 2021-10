Midu gây 'choáng' khi tự mình khơi lại vụ bị vị hôn phu giàu có phụ tình công khai

SVVN - Mặc dù TWICE đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ cùng với sân khấu đầy 'năng lượng' trên GMA3, nhưng tiêu đề GMA3 ghi trên video YouTube khi đăng tải màn trình diễn của nhóm lại khiến các fan vô cùng bức xúc.

SVVN - "Web drama" học đường cực 'hot' – The World of My 17 trở lại với mùa 2, cùng với sự tham gia của Yena (cựu thành viên IZ*ONE) và 'Chíp em' Yoo Seon Ho.