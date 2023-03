MIN gây chú ý khi song ca cùng hiện tượng âm nhạc quốc tế nhưng nhan sắc ‘khác lạ’ mới đáng bàn

SVVN - Trong lần tái xuất làng nhạc này, MIN đã kết hợp cùng giọng ca đang nổi là Thuy. Tuy nhiên, nhan sắc của nữ ca sĩ mới là điều gây chú ý.

Sau màn “thả thính” cho dự án âm nhạc đầu tiên trong năm 2023 kết hợp cùng nữ ca sĩ gốc Việt - Thuy, phiên bản remix của ca khúc Girls like me don’t cry đã chính thức được ra mắt. Đây là ca khúc đã và đang tạo hiệu ứng ‘viral’ nổi bật trên mạng xã hội TikTok nên ngay khi ra mắt, màn hợp tác giữa MIN và Thuy lập tức thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Ở phiên bản remix, Girls like me don’t cry không chỉ được phối lại hoàn toàn mới mà còn được MIN thể hiện phân đoạn lời Việt do nhạc sĩ Hoàng Tôn viết lời một cách đầy mượt mà, bắt tai.

Lần này, ngoài chất nhạc ‘bắt tai’ thì nhan sắc của MIN cũng thu hút sự bàn tán của dân tình. Nữ ca sĩ ngày càng quyến rũ và dường như ‘bị thời gian bỏ quên’. Bên cạnh Thuy, MIN tung hứng đầy ăn ý, khi MV ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc gặp gỡ đầy ngẫu hứng giữa MIN và Thuy tại Singapore. Không giống như các MV trước đó, hình ảnh trong sản phẩm lần này của MIN không kể câu chuyện drama hay có nút thắt nào mà đơn giản là những giây phút thân thiết của hai chị em cùng nhau dạo phố, thả hồn theo ca khúc.

Dù chỉ mới lần đầu gặp nhau tại Singapore nhưng ở MIN và Thuy đã ngay lập tức cảm nhận được sự đồng điệu, âm nhạc đã kết nối 2 cô gái này lại với nhau và thông qua sản phẩm lần này, MIN và thuy cũng mong muốn lan toả được nguồn năng lượng tích cực này đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ.

Chia sẻ về cơ duyên của màn hợp tác lần này, MIN cho biết: “Khi lần đầu tiên nghe ca khúc của Thuy trong lúc tâm trạng đang hơi buồn, mình đã cảm thấy như được “healing" và muốn chia sẻ với mọi người. Sau đó, Thuy đã trả lời story của mình, hai chị em nói chuyện như thể đã gặp nhau từ rất lâu và MIN không hề chần chừ khi Thuy chính thức mời mình tham gia bản remix. Trong quá trình hợp tác, MIN cảm thấy như nguồn năng lượng chung rất đồng điệu giữa mình và Thuy đã giúp cho sản phẩm này hoàn thiện rất nhanh chóng và suôn sẻ".

Đã có rất nhiều khán giả bất ngờ khi nghệ sĩ nữ đầu tiên mà MIN hợp tác trong sản phẩm chính thức là Thuy - một nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt. Chia sẻ về Thuy và ca khúc girls like me don’t cry, MIN thú thật: “Đây có lẽ là cơ duyên mà rất lâu mới xảy đến một lần. Mình cảm thấy như vũ trụ đã mang tụi mình lại với nhau. Đó là quãng thời gian mình luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra với bên ngoài là mình ổn nhưng bên trong thì không như vậy. Và khi nghe ca khúc này, mình như được trút bớt gánh nặng”.

MIN cảm nhận được âm nhạc của Thuy đầy nữ tính, đặc biệt chất giọng của Thuy không cần cố cũng đã rất “sexy” và cảm xúc đến rất tự nhiên theo bản năng. MIN rất thích tư duy âm nhạc của Thuy và cách bạn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật qua nhiều năm. Thuy gần như cũng debut cùng thời gian với Min và đã nghe hết các sản phẩm của giọng ca gốc Việt từ những năm 2015, qua từng năm cô gái này càng ngày càng đem đến nhiều bất ngờ hơn.

Girls like me don’t cry là ca khúc được nữ nghệ sĩ gốc Việt, Thuy ra mắt từ đầu tháng 10/2022. Sản phẩm này sau khi lên sóng đã lập tức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội và khiến tên tuổi của thuy được cộng đồng mạng quốc tế biết đến nhiều hơn. Trong buổi livestream mới đây của thành viên nhóm nhạc K-pop BTS Jungkook, anh chàng còn dành sự yêu thích cho giọng hát của Thuy khi mở bản ‘hit’ 111 trong buổi livestream này.

Thuy tên thật là Trần Thị Thuy Thủy, sinh năm 1991. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Los Angeles, California. Thuy hoạt động âm nhạc từ năm 2015. Năm 2021, Thuy cho ra mắt EP Hope you see this, trong đó ca khúc Universe đã sở hữu hàng chục triệu lượt stream trên các nền tảng âm nhạc. Đặc biệt ca khúc Girls like me don’t cry chính là bản ‘hit’ giúp tên tuổi của Thuy được ngày càng yêu thích.