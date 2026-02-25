Cặp mẹ con từ phim 'Ký sinh trùng' lấy nước mắt người xem, 'siêu phẩm' hoạt hình được chấm điểm 'chạm nóc'

Rạp phim Việt những ngày mùa Xuân 2026 chúng kiến sự trở lại của những tên tuổi, thương hiệu điện ảnh 'ăn khách'.

Phim Hàn Quốc về bữa cơm mẹ nấu tung trailer chạm đến trái tim

Đếm ngày xa mẹ có tên tiếng Anh là Number one vừa ra mắt trailer và poster chính thức. Xoay quanh chủ đề thân thuộc là những bữa cơm mẹ nấu, phim hứa hẹn lấy nước mắt khán giả khi "đổ bộ" rạp Việt từ ngày 13/3 tới đây.

Bộ phim cũng đánh dấu màn tái hợp của cặp mẹ con “quốc dân” từ phim Ký sinh trùng (Parasite) là Choi Woo Shik và Jang Hye Jin. Cả hai là bảo chứng cho diễn xuất chất lượng và giàu cảm xúc.

Khác với những bộ phim từng thực hiện, với Đếm ngày xa mẹ, đạo diễn Kim Tae Yong hướng đến một tác phẩm tươi sáng, ấm áp nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cảm xúc, mang đến tiếng cười song hành cùng sự đồng cảm. Đạo diễn Kim Tae Yong hy vọng, phim sẽ là một tác phẩm đọng lại sự thấu cảm sâu sắc, niềm an ủi dịu dàng và dư âm cảm xúc còn ngân vang rất lâu sau khi khán giả rời rạp.

Đạo diễn Kim Tae Yong từng được chú ý như một trong những đạo diễn trẻ triển vọng của Hàn Quốc, khi phim ngắn Frozen land được chọn vào hạng mục "Phim ngắn" tại Liên hoan phim Cannes.

Sau đó, anh tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi với tác phẩm dài đầu tay Set me free, giành giải "Citizen critics’ award" tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, giải "Đạo diễn mới xuất sắc" của Hiệp hội Phê bình phim Hàn Quốc và giải "Đạo diễn mới xuất sắc" tại Rồng Xanh.

Luôn khắc họa quá trình trưởng thành cảm xúc và sự mong manh của con người bằng chiều sâu và sự tinh tế, anh mang đến Đếm ngày xa mẹ một tầm nhìn điện ảnh chín muồi hơn, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà làm phim giàu dấu ấn.

Phim hoạt hình kết hợp giữa hai thương hiệu Zootopia và Indiana Jones

Phim hoạt hình Thỏ Gà du Xuân đại náo địa đạo có tựa gốc là Chickenhare and the Secret of the Groundhog khởi chiếu tại Việt Nam vào dịp Tết 2026. Phim đánh dấu màn kết hợp của ba thị trường lớn gồm Mỹ, Pháp và Bỉ mang đến cuộc phiêu lưu đầy sáng tạo, hài hước và nhiều thông điệp lý thú cho gia đình.

Hiện tại, dự án đang có thành tích ấn tượng trong cuộc "đua phim" Tết, đồng thời nhận được điểm số và đánh giá tích cực từ người xem. Trong lần trở lại này, Chickenhare cùng những người bạn của mình, gồm cô chồn chiến binh Meg và rùa Abe thông thái dấn thân vào hành trình giải cứu bộ tộc và thế giới.

Để giải thoát giống loài của mình khỏi lời nguyền mùa đông bất tận, Chickenhare phải tìm ra một loại sóc gặm nhấm bí ẩn có khả năng kiểm soát thời gian. Vượt qua hàng loạt thử thách đáng gờm, chàng hoàng tử cũng tìm kiếm câu trả lời về giá trị bản thân, lòng quả cảm và tình bạn, tình gia đình vượt lên trên quan hệ máu mủ.

Điểm sáng nhất của phim nằm ở cách xây dựng nhân vật đa chiều và thông điệp tích cực. Chickenhare không chỉ là biểu tượng “con lai” đáng yêu mà còn trở thành đại diện cho những ai từng cảm thấy lạc lõng vì sự khác biệt.

Bổ trợ cho cốt truyện giàu lớp lang, thế giới quan đầy thú vị của phim còn có phong cách hoạt hình phong phú, sáng tạo, hút mắt khán giả nhí lẫn người lớn. Không ít phân đoạn trong phim lấy cảm hứng sâu sắc từ nền văn hóa đại chúng thế giới.

Ngoài phần nhìn, âm nhạc cũng là điểm cộng bất ngờ, khi biến mỗi cảnh phim thành trải nghiệm đa giác quan, không phút giây nào là nhàm chán.