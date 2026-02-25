Quang Trung, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải khác lạ khi hóa thân trong phim của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm

SVO - Phim điện ảnh 'Tài' của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm tạo bất ngờ khi quy tụ dàn diễn viên 'tuyệt đối phản diện', hứa hẹn mang đến kịch tính cho khán giả.

Trong phim, Sỹ Toàn vào vai Tiến, mang sắc thái trầm và có phần căng thẳng. Vai của anh gợi mở một nhân vật chứa nhiều lớp tâm lý phức tạp. Nhân vật xuất hiện với ánh mắt cúi xuống, gương mặt đăm chiêu, đặt trong không gian ánh sáng tối và bối cảnh mang màu sắc tương phản mạnh.

Tiến là nhân vật giữ vai trò thúc đẩy mạch truyện theo hướng kịch tính, mang đến những xung đột hoặc biến chuyển quan trọng. Cách thể hiện này khiến hình ảnh nhân vật vừa tạo sự tò mò vừa gợi cảm giác về những góc khuất chưa được hé lộ, qua đó góp phần tăng chiều sâu cho thế giới nhân vật của bộ phim.

Trần Kim Hải, với vai Long Cò, lại gây chú ý bởi phong thái tự tin và ánh nhìn sắc sảo. Vai diễn của Trần Kim Hải có thể là nhân vật mang đến những biến động bất ngờ trong diễn biến phim, góp phần tạo nên những tình huống kịch tính.

Mai Tài Phến vào vai Tài, được khắc họa hình ảnh nhân vật với vẻ ngoài trầm tĩnh và ánh nhìn đầy suy tư giữa bối cảnh đô thị về đêm. Việc đặt tên nhân vật ngay trên poster góp phần xác định vị trí trung tâm của Tài trong câu chuyện, đồng thời hé lộ hành trình cá nhân có thể chứa đựng nhiều thử thách và lựa chọn.

Vinh Râu, với vai Đạt, mang sắc thái hoàn toàn khác, khi khắc họa hình ảnh nhân vật có nụ cười hiền hậu và phong thái cởi mở. Đây có thể là nhân vật đại diện cho sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện.

Long Đẹp Trai, trong vai chú Tư, tiếp tục bổ sung một màu sắc khác cho hệ thống nhân vật của phim. Nhân vật này khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên, mang phong thái tự nhiên và biểu cảm sinh động.

Quang Trung, trong vai Nghiệp, mang đến bầu không khí nhẹ nhàng, với hình ảnh một chàng trai trẻ có nụ cười thân thiện và ánh mắt cởi mở. Nghiệp có thể đại diện cho nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện, góp phần tạo nên sự cân bằng về cảm xúc giữa các tuyến nhân vật.

Huỳnh Thi, vai Hải, mang sắc thái đầy nghi hoặc. Nhân vật xuất hiện trong tư thế nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc sảo, cùng nụ cười nửa miệng tạo nên biểu cảm vừa thân thiện, vừa ẩn chứa sự toan tính.

Ray Nguyễn, vai Mã Lạng, gây chú ý với hình ảnh nhân vật trong không gian nội thất ấm nhưng gợi cảm giác bất an. Vai này mang sắc thái kịch tính, nhấn mạnh yếu tố xung đột và dự báo những diễn biến nhiều cao trào.