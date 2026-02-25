BLACKPINK của năm 2026: Sự tái hợp liệu có phải báo hiệu 'điểm kết' của một đế chế nhóm nhạc K-pop?

SVO - Vừa giành nút kim cương đỏ của YouTube cùng hàng loạt các dự án nhóm cho sự trở lại trong năm 2026, nhưng đối với cộng đồng mạng thì đó cũng là điềm báo cho 'điểm dừng chân cuối cùng không còn gì tiếc nuối' của một 'đế chế' BLACKPINK.

BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc K-pop thành công nhất trong ngành giải trí, được chứng minh bằng lượng fan hâm mộ đông đảo Blinks và gần 25 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify. Lisa, Rosé, Jennie và Jisoo ra mắt với tư cách là một nhóm tứ tấu vào năm 2016, mang đến cho chúng ta những bản nhạc pop-rap kết hợp mạnh mẽ như Kill This Love, Pink Venom... và các màn hợp tác với các nghệ sĩ lớn như Selena Gomez, Dua Lipa và Lady Gaga.

Kể từ đó, các cô gái đã trở thành ngôi sao chính tại Coachella và sau đó đưa tài năng của mình lên màn ảnh với các dự án diễn xuất trong The Idol, The White Lotus và Newtopia... Họ cũng đã hợp tác với các thương hiệu xa xỉ như YSL, Celine, Dior và Chanel. BLACKPINK chắc chắn đang ở trong tầm ảnh hưởng của chúng ta, và họ đã chứng minh mình là một trụ cột trong văn hóa nhạc K-pop.

Năm 2024, mỗi thành viên đều bắt đầu sự nghiệp solo. Năm 2025, nhóm đã chứng minh họ vẫn hoạt động tích cực, khi các cô gái phát hành ca khúc đình đám JUMP, vào tháng 7/2025, trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline World Tour cháy vé vào mùa Hè cùng năm.

Theo "Báo cáo Phân tích Xu hướng Làn sóng Hallyu toàn cầu năm 2025" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cơ quan Thông tin Văn hóa Hàn Quốc công bố ngày 25/2, K-pop chiếm thị phần lớn nhất về độ phủ sóng ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung và Nam Mỹ. Châu Á chiếm 31,8%, châu Âu 24,5%, Bắc Mỹ 32,3% và Trung và Nam Mỹ 38,1%. Trong số các chủ đề về K-pop, BLACKPINK đứng đầu, với 14,2% thị phần. Rosé đứng thứ hai (9%), tiếp theo là BTS (7,3%). Sau đó là K-Pop Demon Hunters (6,7%), Jennie (5%), Lisa (5%), J-Hope (4,6%) và Jungkook (3,4%). New Jeans, nhóm nhạc đang tạm ngừng hoạt động do mâu thuẫn với công ty quản lý, cũng xếp thứ 9 (3%), cho thấy sự quan tâm liên tục của công chúng.

Và 2026 là kỷ niệm hành trình 10 năm của nhóm bằng mini album vào 27/2/2026 là DEADLINE, nhưng với rất nhiều người, đó dường như là 'lời chia tay' của nhóm. Nó chứa đựng "những khoảnh khắc đẹp nhất không thể quay trở lại" và "hiện tại của BLACKPINK, tỏa sáng rực rỡ nhất ngay lúc này" nhưng là sự toả sáng của mỗi thành viên trong những dự án solo. Dù cho dự án Gukjoong Park X BLACKPINK sẽ diễn ra từ ngày phát hành album 27/2 đến ngày 8/3, có sự tham gia của nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify. Một buổi nghe nhạc với toàn bộ mini-album thứ ba của nhóm sẽ được tổ chức trước Bia đá Gwanggaeto, nằm trong khu vực "Con đường Lịch sử" của sảnh tầng 1 bảo tàng. Sự kiện trước khi phát hành, được tổ chức một ngày trước khi phát hành, đã bán hết vé sớm. Nhưng trên các diễn đàn thảo luận nổi tiếng, cư dân mạng Hàn Quốc đã chia sẻ suy nghĩ của họ về các teaser của BLACKPINK cho lần trở lại này. Nhiều người cho rằng, các teaser "quá nhàm chán" và "lặp đi lặp lại", chỉ trích mọi thứ từ tạo hình đến lựa chọn chỉnh sửa. Dù thời hạn cụ thể của hợp đồng nhóm không được công bố, nhiều nguồn tin cho rằng, thỏa thuận hiện tại có thể kết thúc vào cuối năm nay do các nhóm thành công ký gia hạn theo chu kỳ ba năm được xem là khá phổ biến.

BLACKPINK đã vượt mốc 100 triệu người đăng ký trên YouTube vào ngày 21/2/2026, trở thành kênh nghệ sĩ chính thức đầu tiên đạt được cột mốc đáng kinh ngạc này trong lịch sử YouTube. Để kỷ niệm khoảnh khắc đáng nhớ này, YouTube đã trao tặng "Giải thưởng Kim cương Đỏ dành cho Người sáng tạo", được tạo ra dành riêng cho BLACKPINK. BLACKPINK, chinh phục thế giới bằng năng lượng mãnh liệt và những màn trình diễn ấn tượng, đã nhận được sự hoan nghênh toàn cầu trên YouTube, với hàng loạt bản hit đình đám. Đặc biệt, BLACKPINK cũng đã chứng minh vị thế vô song của mình bằng việc có 9 video từ kênh chính thức của họ được thêm vào "Câu lạc bộ 1 tỷ lượt xem" của YouTube. BLACKPINK đã tiên phong trong những cách thức mới để kết nối với người hâm mộ và liên tục nâng cao tiêu chuẩn cho các nghệ sĩ trên YouTube. Năm 2021, họ đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên, THE SHOW hợp tác với YouTube. Năm 2022, họ đã tiên phong trong văn hóa thể hiện sự sáng tạo thông qua #PinkVenomChallenge, thu hút BLINKs trên toàn thế giới, thể hiện vũ đạo mang tính biểu tượng của nhóm. Kết quả là, BLACKPINK đã thu hút hơn 3,3 tỷ lượt xem trên YouTube trong 12 tháng qua. Sự nổi tiếng của họ đã bùng nổ trên toàn cầu, với người hâm mộ ở Hàn Quốc (hơn 277 triệu), Ấn Độ (hơn 223 triệu), Indonesia (hơn 218 triệu), Mexico (hơn 182 triệu), Hoa Kỳ (hơn 180 triệu) và Brazil (hơn 168 triệu). Tiếp nối thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại 16 thành phố và 33 buổi diễn, BLACKPINK sẽ trở lại với đầy đủ đội hình sau gần ba năm, với việc phát hành mini album thứ ba, DEADLINE, vào ngày 27/2.

Jisoo đã chuẩn bị cho bộ phim truyền hình Netflix, "Monthly Boyfriend", sẽ ra mắt vào ngày 6/3. Vào vai một đạo diễn webtoon mệt mỏi với thực tế, cô sẽ thể hiện sự tương tác thú vị với dàn diễn viên nam chính nổi tiếng, bao gồm Seo In Guk và Seo Kang Joon, trong bối cảnh độc đáo của một dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

Các hoạt động của Lisa cũng rất sôi nổi. Cô hóa thân thành một vũ công ba lê thanh lịch trong bộ sưu tập hợp tác giữa Nike và SKIM. Diện bộ trang phục đen hồng, cô trình diễn những động tác vũ đạo tinh tế, thể hiện vẻ đẹp đa dạng của mình. Cô cũng bắt đầu sự nghiệp thiết kế với bộ sưu tập KITH, mở rộng phạm vi hoạt động từ biểu tượng thời trang sang lĩnh vực thiết kế.

Rosé trở thành nghệ sĩ solo người Hàn Quốc đầu tiên mở màn lễ trao giải Grammy, một lần nữa chứng minh sự thành công vang dội của ca khúc APT. Hóa thân thành một ngôi sao nhạc rock, cô đã trình diễn cùng Bruno Mars, tạo nên một màn trình diễn cuốn hút mọi người. Phong cách thời trang denim của Rosé, xuất hiện trong chiến dịch toàn cầu Behind Every Original của Levi's, vừa được ra mắt tại Super Bowl, cũng gây được tiếng vang lớn.

Jennie cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cô có lịch trình rất đa dạng, từ âm nhạc đến thời trang. Cô đã trau dồi thêm kiến ​​thức âm nhạc của mình với màn hợp tác cùng Tame Impala trong ca khúc Dracula, và gây bất ngờ cho người hâm mộ với sự xuất hiện trên chương trình tạp kỹ mới Secret Santa Club của đài MBC. Cô cũng tỏa sáng trên sàn diễn của Calvin Klein tại Tuần lễ thời trang New York.