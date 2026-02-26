Jungkook BTS dù đã tập cơ bụng nhưng vẫn 'đánh mất hình ảnh' trước khi comeback

Thương hiệu thời trang Calvin Klein đã công bố chiến dịch denim mùa Xuân 2026 (SP26), với chủ đề "Thái độ sống trọn từng khoảnh khắc". Jungkook đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu của Calvin Klein. Những bức ảnh mới đây đã thể hiện những góc nhìn đa dạng, phản ánh phong cách và thái độ sống của Jungkook.

Nhưng rạng sáng nay (26/2) Jungkook đã không ngần ngại 'xóa bỏ' hết ký ức về những hình ảnh đó bằng buổi livestream kéo dài một tiếng rưỡi trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Weverse khi đang uống rượu, khiến người hâm mộ vô cùng 'sốc'.

Vấn đề là Jungkook xuất hiện trong tình trạng say xỉn, buông lời tục tĩu và có những phát ngôn bộc phát, hoàn toàn bộc lộ mặt 'nguy hiểm' của mình. Anh thú nhận: "Tôi 30 tuổi rồi, vậy tại sao tôi không thể nói về thuốc lá? Tôi từng hút rất nhiều, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để bỏ thuốc. Nhưng nếu tôi nói về chuyện này, công ty sẽ nổi giận. Say xỉn và nói năng lung tung là tính cách và suy nghĩ của tôi. Tôi muốn nói chuyện thoải mái mà không phải lo lắng về công ty. Tất nhiên, điều này có thể gây tranh cãi, nhưng đó chính là con người tôi. Tôi muốn thành thật và thừa nhận sai lầm của mình. Nếu tôi là một nghệ sĩ solo, chỉ làm nhạc một mình, tôi sẽ không quan tâm và sẽ nói hết mọi thứ ra".

Trong buổi phát sóng này, Jungkook thậm chí còn chỉ tay vào một người bạn và hét lên những lời tục tĩu. Người hâm mộ lo lắng, đã thúc giục anh kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, nhưng anh đáp lại: "Tại sao các bạn lại bảo tôi tắt nó đi? Đừng bảo tôi phải làm gì". Sau buổi phát sóng, anh tuyên bố: "Tôi sẽ sống cuộc đời của mình theo cách riêng, vì vậy hãy ủng hộ tôi". Jungkook cũng đáp lại bình luận của một fan: "Đừng hối hận vì đã phát sóng" bằng cách nói: "Sao tôi lại phải hối hận chứ? Tôi nhớ các bạn mà!". Phản ứng của công chúng trước sự bộc phát của Jungkook khá thờ ơ. Nhiều người chỉ trích những phát ngôn và hành động thiếu suy nghĩ của anh là coi thường người hâm mộ tuổi teen và cho rằng đó là một trở ngại cho sự trở lại của BTS sau ba năm chín tháng.

Hơn nữa, với lịch sử hẹn hò trước đây của Jungkook, điều này càng làm mọi việc thêm phức tạp. Tháng Mười Hai năm ngoái, anh vướng vào scandal liên quan đến hình xăm và những bức ảnh "Lovestagram" với Winter, thành viên nhóm Aespa.

Khoảng thời gian này, RM của BTS thậm chí còn đề cập đến khả năng "tan rã", thể hiện gánh nặng của mình với tư cách là trưởng nhóm. Vào thời điểm đó, anh ấy thú nhận: "Điều tôi muốn nói là, tôi không thể đại diện cho cả nhóm nữa. Bởi vì tôi chỉ là một người. Khi còn ở trong BTS cho đến năm 2017 - 2018, tôi cảm thấy như mình chỉ đang làm mọi thứ một mình. Sau đó, các thành viên cũng là những cá nhân, với những giới hạn, khuynh hướng và phong cách riêng. Vì vậy, tôi không thể đại diện cho họ. Ý tưởng tôi đến công ty và bảo họ phải làm gì và xử lý mọi việc như thế nào dường như không còn phù hợp nữa. Mọi người đều lo lắng. Chúng ta có thể tiến về phía trước như thế nào? Tất nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta đã thay đổi, và có lẽ các bạn cũng đã thay đổi. Tôi rất thận trọng khi đưa ra phán xét về điều đó. Nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Tôi đã suy nghĩ về điều đó vô số lần, cân nhắc xem liệu việc giải tán nhóm hay tạm nghỉ sẽ tốt hơn. Nhưng lý do chúng tôi tiếp tục hoạt động như một nhóm bây giờ là vì tình yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau và tình yêu thương, sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho tất cả các bạn đang xem chúng tôi biểu diễn trực tiếp".

Do đó, buổi phát sóng trực tiếp gần đây của Jungkook trái ngược hoàn toàn với việc RM thể hiện sức nặng của danh hiệu "thần tượng thế giới", càng làm tăng thêm sự cay đắng. Như Jungkook nói, cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ vừa bước sang tuổi 30, nhưng cũng là một thần tượng K-pop hàng đầu, giống như RM, đang sải bước trên toàn thế giới. Với những thành tựu vô song mà BTS đã đạt được, sự thất vọng này càng đáng kể.

Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích: Nếu đội vương miện, chẳng lẽ họ không nên gánh vác trọng trách đó sao?; Người nổi tiếng cũng phải quản lý hình ảnh của mình như một phần trách nhiệm nghề nghiệp; Ở bất kỳ nơi làm việc nào, họ cũng phải chịu đựng khó khăn, vì vậy họ cũng nên học cách chịu đựng; Không chỉ người nổi tiếng, mà tất cả mọi người đều phải chịu đựng một mức độ khó chịu nhất định để kiếm tiền. Họ nên tuân thủ những điều cơ bản; Nói chuyện khi say xỉn có phải là cách của họ không?; Họ không có ý thức về thực tế...

Trong khi đó, nhóm nhạc bảy thành viên BTS sẽ đồng thời phát hành album đầy đủ thứ năm của họ, ARIRANG trên toàn thế giới vào ngày 20/3 ,lúc 1 giờ chiều (giờ Hàn Quốc).