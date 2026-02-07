Brooklyn xóa bỏ những hình xăm cha con, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với gia đình Beckham

SVO - Brooklyn đã xóa hình xăm 'Dad'. Hành động này được xem là dấu hiệu cho thấy quyết tâm cắt đứt quan hệ với cha mẹ và ba người em ruột.

Brooklyn, con trai cả 26 tuổi của ngôi sao bóng đá người Anh David Beckham và vợ Victoria Beckham, mới đây đã đưa ra một tuyên bố dài sáu trang chỉ trích cha mẹ mình và từ chối hòa giải. Anh cũng có động thái mới khi xoá hình xăm trên cơ thể gợi nhớ đến cha mình, được hiểu là quyết tâm cắt đứt quan hệ với gia đình Beckham.

Theo tờ The Sun, Brooklyn và vợ Nicola Peltz hiện đang ở Los Angeles. Hình xăm mỏ neo với chữ "Dad" trên cánh tay phải của anh ấy hiện đã được che phủ bởi ba hình xăm khác nhau. Các nguồn tin tiết lộ rằng, Brooklyn đã thực hiện xóa xăm bằng laser để xóa hình xăm "Dad". Hành động này được xem là dấu hiệu cho thấy quyết tâm cắt đứt quan hệ với cha mẹ và ba người em ruột của mình. Không những vậy, Brooklyn còn tiết lộ hoàn cảnh gia đình đã gây ra cho anh ấy nỗi đau và sự thất vọng, khiến bản thân không thể giữ lại hình xăm gợi nhớ đến cha mình.

Đây không phải lần đầu tiên, Brooklyn xóa hình xăm liên quan đến gia đình. Trước đây, anh đã che đi hình xăm trên ngực để gợi nhớ mẹ mình, Victoria Beckham. Một nguồn tin thân cận chia sẻ: "Chứng kiến ​​Brooklyn liên tục che đi các hình xăm của mình, chắc hẳn khiến gia đình Beckham rất đau lòng, điều đó giống như xát muối vào vết thương của họ vậy".

Beckham vẫn chưa phản hồi về việc con trai cả của mình xóa hình xăm. Trùng hợp thay, ngày Brooklyn xoá hình xăm "Dad' cũng đúng vào ngày Beckham đã đăng tải bức ảnh về hình xăm "Buster" mà mình xăm cho Brooklyn trên cổ vào năm 2015 lên mạng xã hội. Trên cánh tay của Brooklyn vẫn còn dòng chữ "Love you Bust", mặc dù nó đã mờ đi đáng kể.