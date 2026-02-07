Dương Mịch bị cáo buộc giành vị trí trung tâm tại 'Weibo Night'

SVO - Cặp đôi Tiêu Chiến và Dương Mịch đã giành được danh hiệu 'Vua Weibo' và 'Nữ hoàng Weibo'. Tuy nhiên, ngay cả trước khi buổi lễ bắt đầu, một tranh cãi đã nảy sinh về việc 'tranh giành' vị trí trung tâm.

Đêm hội Weibo thường niên, một sự kiện lớn trong ngành giải trí Trung Quốc Đại lục vừa được tổ chức vào 5/2, tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, thu hút hàng trăm người nổi tiếng hàng đầu và được cư dân mạng ca ngợi là "đêm hội của các ngôi sao hàng đầu". Tuy nhiên, ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, một tranh cãi đã nảy sinh về việc 'tranh giành' vị trí trung tâm, với việc công ty quản lý của nữ diễn viên Dương Mịch trực tiếp yêu cầu sự công bằng từ phía ban tổ chức. Đáp lại, ban tổ chức đã đưa ra lời xin lỗi.

Theo sơ đồ chỗ ngồi bị rò rỉ trước đó, nữ diễn viên đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" Liên hoan phim Venice, Tân Chỉ Lôi được xếp ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên là Dương Mịch và Tiêu Chiến, ban đầu cả ba người dự kiến ​​sẽ ngồi cùng một ghế sofa. Tuy nhiên, người hâm mộ tại hiện trường nhận thấy bảng tên của Tiêu Chiến đột nhiên bị chuyển sang một ghế sofa khác bên trái anh, làm dấy lên nghi ngờ rằng, Dương Mịch đã bí mật thay đổi bảng tên để ép Tiêu Chiến nhường chỗ cho mình có thể chia sẻ vị trí trung tâm với Tân Chỉ Lôi.

Trước tranh cãi này, công ty quản lý của Dương Mịch đã có lập trường kiên quyết, trực tiếp gắn thẻ ban tổ chức trên tài khoản Weibo chính thức của họ: "Quá đột ngột, quá sốc, quá bất lực, @WeiboNight, làm ơn hãy cho chúng tôi một lời giải thích!". Sau khi bị chỉ trích, "Weibo Night" nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi: "Vấn đề về chỗ ngồi và thẻ tên của nghệ sĩ tại lễ trao giải hôm nay (lần thứ 5) là do nhân viên mắc lỗi trong quá trình kiểm tra lại việc bố trí, vốn đã được hoàn tất vào buổi chiều. Chúng tôi thành thật xin lỗi các nghệ sĩ và người hâm mộ của họ. Nhân viên tại chỗ ngay lập tức đã di chuyển chỗ ngồi của Tiêu Chiến trở lại vị trí ban đầu".

Bất chấp nhiều tranh cãi xung quanh buổi lễ, Tiêu Chiến và Dương Mịch đã lần lượt giành được danh hiệu "Vua Weibo" và "Nữ hoàng Weibo", chấm dứt những tranh cãi này.