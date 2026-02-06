Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Trương Hạo là nghệ sĩ K-pop duy nhất nhận được giải thưởng này ở Trung Quốc

Tuệ Nghi
SVO - Trương Hạo đã giành giải 'Ca sĩ hot nhất năm của Weibo', tại đêm nhạc 'Weibo Night', được tổ chức tại Trung Quốc.

Trương Hạo đã giành giải "Ca sĩ hot nhất năm của Weibo" tại đêm nhạc Weibo Night được tổ chức tại Trung Quốc. Giải thưởng này được trao cho ca sĩ thu hút được nhiều sự chú ý và tầm ảnh hưởng nhất trên nền tảng Weibo trong năm qua. Trương Hạo là nghệ sĩ K-pop duy nhất nhận được giải thưởng này, càng chứng tỏ sự nổi tiếng vượt trội của anh tại Trung Quốc.

Trương Hạo rất tích cực hoạt động tại Trung Quốc, xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí như Run! của Đài truyền hình Chiết Giang và Hello, Saturday của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Anh cũng hợp tác với các thương hiệu thời trang và làm đẹp trong nước, thu hút sự chú ý đáng kể từ các phương tiện truyền thông hàng đầu Trung Quốc như Tencent, iQiyi và Sohu.

Hơn nữa, nhóm của Trương Hạo, ZerobaseOne, đã nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng "Chỉ số ảnh hưởng người nổi tiếng quốc tế" của Weibo, chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm. Trong khi đó, Zero Base One, nhóm nhạc mà Trương Hạo là thành viên, gần đây đã khẳng định độ nổi tiếng của mình với việc phát hành album phiên bản giới hạn đặc biệt RE-FLOW, đứng đầu các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Họ sẽ tổ chức buổi diễn encore 2026 Zero Base One World Tour 'Here & Now tại KSPO Dome ở Seoul, từ ngày 13 đến 15/3. Buổi hòa nhạc encore này, đánh dấu kết thúc của chuyến lưu diễn thế giới năm 2025 của họ, đã bán hết toàn bộ vé chỉ thông qua hình thức đặt vé trước.

Ngay sau khi nhận giải, Trương Hạo đã về đến Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon vào sáng ngày 6/2 để tham gia lịch trình của nhóm. Zero Base One là một nhóm nhạc dự án chính thức ra mắt thông qua chương trình tuyển chọn "Boyz Planet" của đài Mnet. Ban đầu, Zero Base One dự kiến ​​kết thúc hoạt động sau 2 năm 6 tháng, nhưng vào tháng Mười Hai năm ngoái, tất cả các thành viên đã đồng ý kéo dài hoạt động đến tháng Ba năm nay.
Tuệ Nghi
