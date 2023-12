'My Dearest' bị tố đạo nhái, biên kịch nổi tiếng và khán giả 'nổ' ra 'khẩu chiến'

SVVN - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, biên kịch Hwang Jin Young đã giải quyết những tin đồn đạo nhái xung quanh bộ phim truyền hình thu hút nhiều sự chú ý nhất trong năm nay, 'My Dearest', của đài MBC.

Theo đó, biên kịch nổi tiếng Hwang Jin Young đã xin lỗi về cáo buộc đạo nhái, thừa nhận những điểm tương đồng mà trước đây cô ấy từng tiết lộ lấy cảm hứng từ một bộ phim chuyển thể từ cuốn sách kinh điển Cuốn theo chiều gió.

Không lâu sau khi ra mắt, My Dearest,được mệnh danh là một trong “10 phim truyền hình hay và có rating cao nhất năm 2023”, thậm chí trở thành 'bom tấn' cứu sống một năm bết bát của nhà Đài, bị cáo buộc là “bản làm lại Hàn Quốc” của Cuốn theo chiều gió. Một số cảnh cũng bị cáo buộc là rập khuôn y mẫu tác phẩm kinh điển khác của phương Tây, Tess of the d'Urbervilles.

Vào thời điểm bị cáo buộc đạo nhái ban đầu, Hwang tuyên bố rằng các tác phẩm kinh điển phương Tây này chỉ đóng vai trò là “nguồn cảm hứng”.Tuy nhiên, sau tập cuối, Hwang giải thích qua một cuộc phỏng vấn với Sports Chosun rằng người xem đã đúng khi cho rằng bộ phim “giống một bản làm lại hơn là một nguồn cảm hứng”.

Khi lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc viết một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ‘lãng mạn thời chiến’ lấy bối cảnh ở Joseon trong cuộc xâm lược của nhà Thanh, được biết đến trong tiếng Hàn là Byeongja Horan, tôi thấy khó vượt qua được áp lực, còn hơn thế nữa, vì cuộc chiến đó đã không thành công. Tôi không biết liệu mình có thể tạo ra thứ gì đó đủ hay để được đưa vào lịch phát sóng hay không. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định sử dụng cách tiếp cận của Cuốn theo chiều gió để giữ cho nó nhẹ nhàng và lãng mạn. Khi người xem nghĩ về Cuốn theo chiều gió, họ không liên tưởng tác phẩm với chiến tranh. Họ nghĩ đến chuyện tình nồng cháy giữa Scarlett và Rhett. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, là một biến thể của Cuốn theo chiều gió, My Dearest (Người yêu dấu) có thể thu hút sự quan tâm của người xem, ngay cả khi phim lấy bối cảnh một cuộc chiến thất bại. Thành thật mà nói, tôi không bao giờ muốn che giấu sự thật rằng tôi được truyền cảm hứng từ Cuốn theo chiều gió. — Hwang Jin Young.

Hwang cũng thừa nhận rằng, một số cảnh trong các tập trước ở phần 1 của My Dearest trên thực tế đã được sao chép từ những cảnh mang tính biểu tượng nhất của Cuốn theo chiều gió, giống như cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhân vật chính.

Người ta dự định, một số cảnh trong các tập trước của phim sẽ giống với những cảnh đặc trưng trong Cuốn theo chiều gió (như Rhett gặp Ashley lần đầu, hay Rhett xem Scarlett theo đuổi Ashley). Tôi đã cố tình nhóm chúng lại vào các tập đầu để ngay cả những khán giả không biết về nguồn cảm hứng bắt đầu từ đâu cũng sẽ nhận thấy: "Này, chúng làm tôi nhớ đến Cuốn theo chiều gió". Tôi hy vọng rằng, những điểm tương đồng sẽ tạo nên sự khác biệt, khiến khán giả tò mò muốn tiếp tục theo dõi để xem My Dearest cuối cùng lại khác với Cuốn theo chiều gió như thế nào. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó thật thông minh và tôi gần như muốn được công nhận vì nó đã được thực hiện tốt như thế nào. Nhưng một số khán giả cho rằng, đó là đạo văn. Đó là những lời chỉ trích mang tính xây dựng mà tôi hết lòng chấp nhận. — Hwang Jin Young.

Gọi việc viết kịch bản của mình là “chưa tới”, Hwang xin lỗi về những tranh cãi đạo văn xung quanh bộ phim:

Nhìn lại, tôi tự hỏi liệu mình có nên tiết lộ ngay từ đầu rằng bộ phim dựa trên Cuốn theo chiều gió hay không? Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ quá sai lầm. Dù sao đi nữa, tôi muốn làm rõ một lần nữa rằng, My Dearest thực sự được lấy cảm hứng từ Cuốn theo chiều gió. Và đối với những khán giả có thể cảm thấy bị xúc phạm bởi những điểm tương đồng do khả năng kể chuyện không đủ của tôi, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất với tư cách là người viết kịch bản dẫn dắt nội dung. Nói như vậy, tôi hy vọng nhiều khán giả hơn có thể thấy My Dearest khác với Cuốn theo chiều gió như thế nào, tập trung vào bối cảnh, nhân vật và tình tiết độc đáo của My Dearest. — Hwang Jin Young.

Khán giả Hàn không ấn tượng với cuộc phỏng vấn của Hwang. Hầu hết đều bày tỏ sự thất vọng, thậm chí chỉ trích gay gắt trước 'lời biện hộ' của biên kịch: Tuy nhiên, đó vẫn là bản làm lại, chứ không phải lấy cảm hứng. Dựa trên tác phẩm gốc nhưng có chỉnh sửa về diễn giải. Việc đánh cắp tác phẩm nền tảng của người sáng tạo khác là không chấp nhận được; Thật đáng xấu hổ… Về cơ bản, cô ấy đang thừa nhận rằng mình đã đạo nhái. Và ngớ ngẩn đến mức đạo nhái một tác phẩm kinh điển từ đầu đến cuối; Những lời chỉ trích mang tính xây dựng mà bạn hết lòng chấp nhận phải không?; Chà… Vậy ra, đây là mức độ vô liêm sỉ mà một người cần phải có để đạo nhái tác phẩm của người khác; Chà… Tại sao cô ấy lại tự hào về sự thật đó đến vậy…?; Vậy… cô ấy đang nói rằng, cô ấy đã sao chép Cuốn theo chiều gió nhưng đó chắc chắn không phải là bản làm lại? Nếu đây không phải đạo nhái thì là gì?; Mọi người nói đây là bản làm lại không phải là lời chỉ trích mang tính xây dựng. Chúng tôi thực sự đang chỉ trích bạn vì tội đạo nhái. Đó không phải là điều mà bạn hết lòng chấp nhận… Bạn cần phải xấu hổ về bản thân và suy ngẫm về những sai lầm của mình; Tôi đã đọc bài phỏng vấn nhiều lần và nó có vẻ đang đi quá xa...

Bất chấp những cáo buộc, My Dearest đã trở thành một bộ phim đình đám của MBC khi người xem mong đợi những chiến thắng lớn tại MBC Drama Awards. My Dearest được chia thành hai mùa, mùa đầu tiên phát sóng tháng 8 - 9/2023 và mùa hai ra mắt trong quãng thời gian tháng 10 -11/2023, với tổng 21 tập phim, và tập nào cũng đạt rating rất cao trên 10%, đặc biệt tập cuối đạt rating 12,9% trên toàn Hàn Quốc, lập kỷ lục là mức tỷ suất người xem cao nhất mà tác phẩm đạt được kể từ khi phát sóng đến khi kết thúc. My Dearest cùng ê kíp cũng được dự đoán sẽ "càn quét" các giải thưởng phim ảnh cuối năm nay. Trước đó, phim đã giành 5 chiến thắng tại Lễ trao giải Grimae 2023.