Nam ca sĩ SOBE kể lại kỷ niệm lỡ 'trượt tủ' thi tốt nghiệp THPT và 'truyền bí kíp' trước thi

SVVN - SOBE là một trong những giọng ca trẻ sở hữu chất giọng đẹp cũng như các kỹ năng sân khấu chuyên nghiệp. SOBE đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh chuyện thi cử.

Các sĩ tử chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, khoảng thời gian này có gợi nhắc kỷ niệm nào của anh khi đi thi trước đây?

Đến bây giờ, khi đã sinh sống và làm việc xa nhà, SOBE thỉnh thoảng vẫn còn mơ về lúc mình còn là cậu học sinh cắp sách đến trường. Có những lúc tỉnh giấc, ngỡ như mình muộn học và không làm được bài kiểm tra. Rồi mới chợt nhận ra, mình vừa ngủ mơ (Cười). Nhắc về kỳ thi năm đó, bằng một cách thật tình cờ, mình đã mua đàn guitar trước khi kỳ thi diễn ra một tuần và môn Văn rơi đúng vào đề có tác phẩm Đàn ghita của Lorca. Giống như một dự đoán trước vậy, vì mình có thể mua đàn guitar bất cứ lúc nào nhưng tại sao lại đúng lúc trước khi thi? Tuy có vẻ như đã "tiên đoán" được nhưng mình vẫn trượt tủ vì “lỡ” không ôn kỹ bài thơ này nên chỉ được có 7 điểm Văn. Đến tận bây giờ, mình vẫn nhớ về câu chuyện vui đó và kể lại cho bạn bè nghe.

Khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, thường thí sinh dễ căng thẳng và cảm thấy áp lực, SOBE có kinh nghiệm gì để chia sẻ với các bạn Gen Z sắp thi năm nay?

SOBE đoán là các bạn trẻ bây giờ cũng vất vả ôn thi không khác gì mình hồi đó và thậm chí còn căng thẳng hơn. Nhưng chúng ta hãy biết cân bằng giữa việc học và giữ gìn sức khoẻ. Giữ cho mình tinh thần thoải mái, lạc quan, nghe nhạc, xem phim, các hoạt động giải trí nhẹ nhàng với thời lượng vừa đủ. Đừng quên bổ sung những thực phẩm tốt, giàu chất dinh dưỡng, hoa quả, nước... cho cơ thể. Vài ngày trước khi thi, chúng ta nên "off" 2 - 3 ngày để cho đầu óc được thư giãn thay vì ôn sát tới tận ngày thi.

SOBE có mẹo vặt hay niềm tin nào để mang lại may mắn trước khi đi thi?

Mình cũng “mê tín” lắm đấy, kiêng hết những món như mực, trứng vịt lộn… đại loại là những thứ mà dân tình quan niệm là kém may mắn cho kết quả thi. Trước ngày thi, mình cũng đi chùa cầu may hoặc đi xin chữ ở Văn miếu Quốc Tử Giám, có vẻ khá giống mọi người ha? Nói vậy chứ thật ra, mình cũng là người “học tài thi phận” như các cụ hay nói, vì mình ít gặp may mắn khi đi thi lắm. Mình phải luôn tự nhủ rằng, khi đã ôn tập kỹ lưỡng thì mình chỉ cần tự tin vào bản thân và hoàn thành bài thi thật tốt. Bên cạnh đó, trong quá trình làm bài thi, mọi người nên cẩn thận và không chủ quan, nếu còn thời gian thì kiểm tra thật kĩ rồi mới nộp bài.

SOBE đã trải qua kỳ thực tập ngắn hạn tại Hàn Quốc, rồi vào công ty giải trí đào tạo thêm. Anh đối diện với những mong chờ từ người thân, nhất là kỳ vọng từ chính bản thân mình như thế nào?

Nhìn vào những nghệ sĩ đã thành công ở hiện tại cũng như những tiền bối trong nghề, mình đã chứng kiến được nỗ lực và sự truyền cảm hứng của họ trên con đường nghệ thuật. Không có điều gì dễ dàng và hào quang sẽ không tự nhiên mà tới nếu như chúng ta không chịu học hỏi, trau dồi kỹ năng, tiếp thu những lời góp ý và liên tục cập nhật xu hướng thị trường âm nhạc đầy màu sắc. Có những lúc, mình cũng cảm thấy thất vọng, buồn bã khi trải qua những giai đoạn khó khăn không như ý muốn. Nhưng mình vẫn luôn vững tâm bằng sự nhiệt huyết khi làm nghề, tình yêu với âm nhạc và sự ủng hộ tinh thần to lớn từ mẹ, gia đình và bạn bè thân quen, cũng như các fan. Chính điều đó đã tiếp cho mình thêm hy vọng và sự quyết tâm trên con đường này.

Trên chặng đường học hỏi làm nghề, hẳn sẽ có nhiều khi mình cảm thấy thất vọng với chính bản thân vì đã cố gắng nhưng thành quả chưa được như ý. Khi đó, SOBE thường làm gì để lấy lại năng lượng sáng tạo?

Không chỉ SOBE mà có lẽ đây là câu chuyện của hầu hết những người nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cách khác nhau để cân bằng năng lượng sáng tạo. Mình thường sẽ đi du lịch để trải nghiệm, học hỏi những điều mới mẻ ở những nơi mình chưa đi tới. Và có những câu chuyện sẽ đem lại cho mình niềm vui, sự tích cực để truyền tải vào âm nhạc. Gần đây, mình còn đọc thêm sách và đây cũng là cách mà mình hầu như chưa bao giờ làm trước đây. SOBE cũng tự hỏi sao mình không dành thời gian sớm hơn để đọc những cuốn sách. Bởi việc đọc sẽ giúp mọi người ở bất cứ ngành nghề gì có thể tự đào sâu chính bản thân mình, hiểu rõ hơn về con người mình cũng như có những chất liệu, kinh nghiệm mà ta có thể áp dụng vào cuộc sống.

Khi ngày càng có nhiều giọng ca mới ra mắt thì mức độ cạnh tranh cũng cao hơn. Có bao giờ SOBE rơi vào suy nghĩ phải làm nhiều hơn để vượt lên cuộc đua đó?

Thật tình thì cá nhân mình là một người thiếu sự ganh đua và bản chất là không muốn cạnh tranh với ai cả. Vì mình nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt vời khi mà thị trường âm nhạc có những cá tính, màu sắc phong phú như vậy. Chính điều đó cũng truyền cảm hứng cho mình rất nhiều và mình cũng sẽ cố gắng hơn để mang âm nhạc của mình lan tỏa, chia sẻ tới mọi người.

Trước đó, bạn cũng hé lộ dự án EP đầu tay. Vậy hiện tại, SOBE có thể "bật mí" thêm về thời gian cụ thể sẽ trở lại và chất liệu mà EP này hướng đến?

Mình đã suy nghĩ rất nhiều và cũng mong muốn có thể mang tới những ca khúc tuyệt vời gửi tới mọi người. Mong rằng, những ca khúc với những cảm xúc khác nhau sẽ có thể kết nối mọi người với mình nhiều hơn. Màu sắc RnB, pop, ballad sẽ được cộng hưởng trong những sản phẩm này. Mọi người cùng chờ đón nhé và xin lỗi vì đã phải để mọi người đợi lâu!