'Nam idol diễn hay nhất hiện tại' sánh đôi cùng 'nữ tù nhân 2037' khiến fan 'lịm tim'

SVVN - Suho của EXO xác nhận sẽ tham gia cùng Hong Ye Ji trong bộ phim truyền hình lãng mạn mới.

Suho của EXO sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới của đài MBN The Crown Prince Has Disappeared (tên tạm thời) cùng với Hong Ye Ji.

The Crown Prince Has Disappeared là một bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh thời Joseon, kể về một thái tử bị bắt cóc bởi người phụ nữ sắp trở thành vợ của mình. Trên đường trốn chạy, một mối tình lãng mạn đã nảy nở giữa họ. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi Kim Ji Soo và Park Chul, biên kịch của bộ phim đình đám Bossam: Steal the Fate (Đánh cắp số phận), bộ phim đã lập kỷ lục mới về tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử MBN.

Suho, người đã thể hiện khả năng diễn xuất của mình thông qua nhiều dự án khác nhau bao gồm vở nhạc kịch Mozart và bộ phim truyền hình Behind Your Touch (Bàn tay ma thuật), dự kiến sẽ khiến người xem ngạc nhiên với một khía cạnh mới của mình khi hóa thân thành thái tử Lee Geon bị bắt cóc.

Trước đó vào tháng 11, Hong Ye Ji đã xác nhận vào vai nữ chính Choi Myung Yoon với tài cưỡi ngựa và chữa bệnh xuất sắc. Kim Min Kyu được cho là đang đàm phán để đóng vai Hoàng tử Dosung, con trai cả của vợ thứ hai của Vua Haejong, người bị lôi kéo vào mối tình tay ba phức tạp giữa anh trai Lee Geon và Choi Myung Yoon. Nữ diễn viên Myung Se Bin và Yoo Se Rye trước đó cũng đã xác nhận tham gia dàn diễn viên. The Crown Prince Has Disappeared dự kiến khởi chiếu vào nửa đầu năm 2024.