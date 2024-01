Nam sinh Học viện Ngoại giao đỗ 6 trường đại học: 'Hãy tin tưởng bản thân và chủ động tìm kiếm cơ hội'

SVVN - Phạm Anh Đức (sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao, từng là cựu học sinh lớp chuyên Anh - Pháp, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Trong năm 2023, chàng sinh viên tài năng Anh Đức đã xuất sắc được tuyển thẳng vào 6 trường đại học tại Việt Nam, đồng thời nhận được Học bổng toàn phần du học Liên Bang Nga.

Đức cho biết xuất phát điểm của bản thân thực ra từ một “ngôi trường làng” tại vùng quê Đắk Lắk, cho đến khi học lớp 9, Đức đặt ra mục tiêu quyết tâm thi vào trường chuyên của tỉnh. Nhận thức được bản thân có phần lép vế so với các bạn ở thành phố có cơ hội được đầu tư và tiếp cận với những kiến thức chuyên sâu, trong suốt 1 năm lên trung tâm thành phố ôn thi, Đức luôn cố gắng hết sức mình và chỉ mong đậu vào lớp không chuyên của trường. Kết quả Đức đậu vào lớp chuyên Anh - Pháp của trường, mặc dù đứng ở vị trí không cao nhưng minh chứng thái độ cầu tiến và luôn khao khát chủ động tìm kiếm cơ hội cho chính bản thân đã luôn “cháy bỏng” trong chàng trai này ngay từ những năm cậu ngồi trên ghế nhà trường.

Khi bước vào cánh cổng trường chuyên, với niềm đam mê và thấu hiểu được thế mạnh của bản thân ở bộ môn Lịch sử, Đức đã hạ quyết tâm dũng cảm tìm kiếm cơ hội mới cho mình, chủ động xin các thầy cô theo học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử. Đức cho biết, việc theo đuổi bộ môn Lịch sử và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi đồng nghĩa với sự đánh đổi và đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng đó lại chính là quyết định đúng đắn nhất trong suốt 3 năm cấp 3 của cậu. Mỗi lần nhìn lại, Đức đều thấy tự hào về nó. Hành trình ôn Học sinh giỏi Sử cho Đức rất nhiều thứ, vượt ra khỏi những thành tích giải thưởng. Quả ngọt đến là ngày Anh Đức nhận tin đạt giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia 2 năm liên tiếp (Năm 2022 và 2023).

Với Đức, sự thành công trên cũng chính là nền tảng, động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn và bắt đầu xây cho chính mình nhận thức: phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho chính mình, và cơ hội chỉ đến với những người nỗ lực đi tìm nó. Đức cho biết thêm việc lựa chọn theo học tại Học viện Ngoại giao cũng chính là sự tin tưởng chính mình ở bản thân.

Đức yêu thích Học viện Ngoại giao từ khi vào lớp 10 và gần như Đức chỉ có mục tiêu là sẽ thi đỗ vào trường. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, Đức lại giao động rất nhiều, Đức không dám đặt nguyện vọng 1 của mình là Học viện Ngoại giao vì lo chương trình học của trường quá sức với bản thân, sợ môn Tiếng Anh của trường, sợ học ở Ngoại giao quá nặng,... Trong số rất nhiều trường đại học, Đức được tuyển thẳng bao gồm Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,... thậm chí Đức còn từng nhận được Học bổng toàn phần du học Liên Bang Nga, cuối cùng vẫn lắng nghe chính mình, tin tưởng bản thân và dũng cảm lựa chọn Học viện Ngoại giao cho chặng đường 4 năm sắp tới.

Đứng trước nhiều nỗi lo sợ khi bước chân đến một thành phố rộng lớn và nhiều áp lực từ một ngôi trường đại học danh tiếng, Đức vẫn tiếp tục mang theo suy nghĩ phải tin tưởng bản thân và chủ động tìm kiếm cơ hội để chinh phục nhiều trải nghiệm mới.

Đức chia sẻ rằng cậu cũng cảm thấy may mắn khi Học viện Ngoại giao là một môi trường rất tốt và bản thân đã có thể nhanh chóng hoà nhập. Xung quanh Đức đều là các bạn rất giỏi nên cậu tìm được nhiều cơ hội học hỏi từ mọi người, các thầy cô của Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại cũng rất gần gũi và luôn lắng nghe, quan tâm đến sinh viên của mình. Đức cũng đồng thời nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo từ các anh chị khóa trên mà bản thân vô cùng biết ơn.

Ở kỳ 1 năm nhất Đức cảm thấy việc học chưa quá áp lực; chính vì vậy, bên cạnh việc học, cậu cũng tập trung tham gia các hoạt động ngoại khóa, các chương trình để tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Có cơ hội nào đến là Đức đều chủ động cố gắng nắm bắt. Khi mới vào trường, Đức may mắn được lựa chọn làm cộng tác viên fanpage khoa và sau đó có cơ hội góp sức tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập khoa mình đang theo học. Một điều cậu không thể quên trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa là bản thân có cơ hội được viết 1 bài báo về khoa, được đăng lên Báo Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao.

“Mặc dù là sinh viên khoa Truyền thông nhưng mình cũng tìm thêm cơ hội học hỏi và phát triển khi tham gia cuộc thi do khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao tổ chức - THE DIP GAME. Ở cuộc thi này, nhóm mình dừng chân ở top 10 nhưng mình đã có được cho mình những cơ hội quý giá, được học hỏi những kiến thức về chính trị, quan hệ quốc tế, ngoại giao… rất cần thiết cho việc học trong 4 năm sắp tới” - Anh Đức cho biết.

Chàng sinh viên tài năng, nhiều nghị lực này còn là 1 trong 6 bạn sinh viên được Khoa tin tưởng cho đi thực tập ngay từ kì 1 năm nhất tại Báo Lao động. Anh Đức chia sẻ: "Việc được thực tập ở một tòa soạn lớn như Báo Lao động ngay từ năm nhất là cơ hội có một không hai và mình cũng giống như các bạn khác, đều rất mong muốn được lựa chọn. Khi Khoa tiến hành xét duyệt hồ sơ của sinh viên K50, mình đã cố gắng chỉn chu nhất có thể cho hồ sơ của bản thân. Mình đã dành 3 ngày, có đêm mình thức trắng để làm CV và suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao Báo Lao động nên chọn anh/chị làm thực tập sinh?”. Khi nhận kết quả mình thật sự bất ngờ và vỡ òa sung sướng. Mình luôn nhắc nhở bản thân phải giữ cho mình sự khiêm tốn, tinh thần sẵn sàng làm việc và sự cầu thị, chỉn chu từng chút một, dù đó là những công việc nhỏ bé.

Một điều nữa Đức nghĩ cũng là sự chủ động tìm kiếm cơ hội của bản thân, đó là sự năng nổ trong các tiết học để làm sao các thầy cô nhớ tên, nhớ mặt mình trong số hàng chục, hàng trăm các bạn sinh viên của lớp, của khoa. Đức cố gắng lắng nghe và tiếp thu nhiều nhất những gì mình có thể trong các tiết học; tự học thêm những kiến thức - kĩ năng cần thiết cho ngành mình đang học. Đồng thời Đức cũng chủ động kết nối với các anh chị khóa trước, học hỏi kinh nghiệm mà các anh chị truyền lại.

Gần đây nhất, Đức cho biết bản thân cũng rất may mắn và vinh dự khi được góp mặt tại chương trình “Gặp mặt sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk đang học tập tại Hà Nội” do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức với tư cách là MC và là sinh viên của tỉnh đang học tập tại Học viện Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên Đức được làm MC trong một sự kiện lớn, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội và của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đức bước ra vùng an toàn, thử thách bản thân và tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Đức chia sẻ bản thân luôn tự hào khi là thế hệ thanh niên tiêu biểu của quê hương Đắk Lắk đang học tập tại thủ đô.

Trong tương lai, Đức dự định sẽ tập trung hơn cho việc học - đặc biệt là học ngoại ngữ và vẫn sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội để học hỏi được thêm nhiều kiến thức, kĩ năng. Đức dự định vẫn sẽ phát triển theo mảng báo chí, truyền thông và tìm kiếm cho mình thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực này. Đức có ước mơ biến cuộc sống của mình trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng và Đức có thể lập một Fanpage, kênh YouTube hay TikTok để chia sẻ tới các bạn trẻ câu chuyện của chính mình. Đức cũng mong muốn có thể đi đến thật nhiều nơi, tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn…

“Mình tự cảm thấy bản thân mình còn rất nhỏ bé nhưng hành trình và kết quả mà bản thân đã trải qua trong suốt những năm vừa qua khiến mình tự hào và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Mình cảm thấy thật may mắn khi mình có những lựa chọn đúng, biết chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Qua đây, mình muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, hãy giữ cho mình tinh thần chủ động trong mọi hoàn cảnh, hãy lắng nghe và tin tưởng chính mình, hãy chỉn chu và có trách nhiệm nhiều nhất có thể cho việc mình đang làm” - Đức chia sẻ.

Một số thành tích: Huy chương vàng, thủ khoa Olympic 10/3 tỉnh Đắk Lắk, môn Lịch sử. Huy chương vàng Olympic 30/4 Tp. Hồ Chí Minh, môn Lịch sử.

Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2022 và 2023.

Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022 và 2023.

Top 32 toàn quốc kỳ thi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đoạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk. · Được tuyển thẳng vào ngành Truyền thông Quốc tế, Khoa Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. · 1 trong 6 sinh viên năm nhất của Khoa thực tập tại Báo Lao Động. · Top 10 cuộc thi The DIP Game do Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao tổ chức. · Giải Ba, cuộc thi Hành trình Triết học - The Quest of Philosophy do Khoa Lý luận chính trị - Học viện Ngoại giao tổ chức. Được nhận nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

(Ảnh: NVCC)