Nam sinh Ngoại giao là Đảng viên và MC, tự hào đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt, hết mình với chương trình ngoại khóa

SVVN - Phạm Tài Nam (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm ba Khoa Chính trị Quốc tế & Ngoại giao, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Chàng trai với đam mê dẫn chương trình và có nhiều kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa, công tác Hội và phong trào sinh viên, đã xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Học viện năm 2023 và giấy khen “Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023”.

Tài Nam từng là đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lúc vừa tròn 18 tuổi tại Trường THPT Mai Anh Tuấn (Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa). Với thành tích học tập ấn tượng tại cấp ba, chàng trai đã được trúng tuyển sớm vào một số trường đại học như Học viện Ngoại giao (HVNG), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội,.. và đạt được số điểm đáng tự hào trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT với 27,45 điểm sau đó.

Từ năm nhất đại học, Tài Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động chương trình ngoại khóa, đặc biệt hướng tới các bạn trẻ. Chính vì thế, chàng trai đã bắt đầu với những hoạt động đầu tiên của mình sau khi chính thức nhập học tại trường. Tài Nam từng vinh dự là đại biểu tham dự chương trình “Young Leader Program 2021”, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 và tham gia nhiều hoạt động do Học viện và Bộ Ngoại giao tổ chức sau đó. Nam sinh cũng từng tham gia với vai trò phiên dịch viên cho Phái đoàn Tăng già Sri Lanka trong chuyến thăm Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, trở thành khách mời tới thăm và dùng bữa thân mật tại Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam tháng 10 vừa qua.

Tài Nam chia sẻ bản thân từng không thành công trong việc ứng tuyển tham gia vào các Câu lạc bộ tại trường trong năm nhất, tuy nhiên với sự kiên trì, sau 2 năm, nam sinh hiện đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tại Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, hoạt động tại Ban Truyền thông. Chàng trai tự hào khi bản thân là một mảnh ghép của tổ chức chính trị - xã hội quan trọng của sinh viên trong Học viện, được đóng góp, trau dồi và trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị.

Trong thời gian hoạt động, Tài Nam đã tham gia công tác tổ chức nhiều chương trình nổi bật của Hội Sinh viên như Chương trình Đại hội Thể thao Học viện Ngoại giao - DAV Games 2023, Chương trình Tìm kiếm Thủ lĩnh Sinh viên Ngoại giao - DAV’s Leaders 2023 hay Ngày hội chào Tân sinh viên Học viện Ngoại giao 2023,... Đối với Tài Nam, Hội Sinh viên là nơi chàng trai tìm được cho mình những người anh chị tận tình, những đồng đội giỏi giang, luôn giúp đỡ, đồng hành cùng nhau trong mọi thời điểm. Chính điều đó đã trở thành động lực giúp nam sinh phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Đồng chí Lê Vũ Nguyệt Minh, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Truyền thông Hội Sinh viên HVNG, nhận xét: “Tài Nam thực sự là một người của công việc khi bạn ấy có thể cân bằng được việc học tập ở trên trường, vừa đi làm thêm nhiều chỗ nhưng vẫn dành thời gian tham gia công việc tại Hội Sinh viên. Trong suốt thời gian làm việc, Tài Nam luôn giữ thái độ tích cực và nụ cười trên môi, luôn cầu tiến tiếp thu để phát triển bản thân hơn.”

Bên cạnh đó, giống như các bạn sinh viên, Tài Nam cũng luôn đề cao tiêu chí đạo đức và ưu tiên học tập lên hàng đầu. Trong năm học vừa qua, chàng trai luôn phấn đấu, đạt điểm rèn luyện xếp loại Xuất sắc với 97/100 và thành tích học tập luôn xếp học lực loại Giỏi. Hiện Tài Nam đang giữ chức vụ Chi hội phó Ban Chấp hành Chi hội 48C2 nhiệm kỳ 2023 - 2025, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao. Thêm vào đó, chàng trai thường vận dụng những kiến thức mình tiếp thu trên lớp để áp dụng tham gia các cuộc thi nghiên cứu học thuật như Cuộc thi nghiên cứu về Biển Đông hay nhiều Hội thảo Nghiên cứu Khoa học về giới trẻ, lãnh đạo.

“Mỗi ngày trong đời, mình đều cố gắng tập trung nhìn vào mặt tích cực và theo đuổi đam mê của bản thân, mình muốn đóng góp công sức và lan tỏa những điều tích cực đến các bạn trẻ xung quanh, đặc biệt là các bạn nhỏ đến từ vùng xa, nơi có điều kiện sống vất vả và khó khăn. Đây cũng là một phần là lý do mình luôn tham gia các chương trình công tác xã hội và tình nguyện, mình muốn tuổi trẻ của mình được trải nghiệm và cống hiến cho những điều ý nghĩa như thế.”- Tài Nam chia sẻ.

Bên cạnh công tác Đoàn - Hội trong Học viện, Tài Nam còn tích cực tham gia các chương trình bên ngoài. Chàng trai là thành viên tiêu biểu tại sáng kiến trẻ NGUOCamplify, một chuỗi chương trình đào tạo về lãnh đạo và chương trình thanh niên nhằm kết nối các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam và Đông Nam Á, truyền cảm hứng và cung cấp kiến thức về các kỹ năng mềm áp dụng và sứ mệnh Đông Nam Á. Gần đây, Tài Nam làm việc với vai trò Exhibition Narrator của chương trình National Youth Camp do tổ chức xã hộiNGUOC - Youth Look Up tổ chức tại U.S. Embassy in Hanoi (Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội).

Nam sinh còn quan tâm tới tiêu chí phát triển bền vững về môi trường và các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu. Điển hình, Tài Nam từng đạt giải Đội về Nhì xuất sắc tại Cuộc thi “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa”, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới 2022; tham gia tổ chức Chuỗi chương trình môi trường truyền cảm hứng “Nhà Không Nhựa” hướng đến việc đưa các hoạt động về giảm thiểu, tái chế rác thải nhựa và xây dựng một cuộc sống xanh, tích cực, lành mạnh.

Một điều thú vị nữa, với đam mê mãnh liệt được tỏa sáng trên sân khấu, Tài Nam hiện đang theo đuổi công việc của Người dẫn chương trình (MC) bán chuyên, khát khao trở thành một MC trẻ trong nghề với nghệ danh Nam Anh. Chàng trai vui mừng và cảm thấy may mắn khi được các doanh nghiệp, công ty và mọi người tin tưởng khi giao vai trò dẫn dắt các chương trình quan trọng. Tài Nam vinh dự khi dẫn dắt các chương trình của Hội Sinh viên, Mạng lưới Tình nguyện hay Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và một số trường đại học trong và ngoài thành phố.

Một số thành tích tiêu biểu: - Là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi, hiện đang sinh hoạt và làm việc tại Chi bộ Cán bộ & Sinh viên IV, Đảng Ủy Học viện Ngoại giao, Đảng bộ Bộ Ngoại giao; - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao; - Chi hội phó Ban Chấp hành Chi hội 48C2 nhiệm kỳ 2023 - 2025, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao; - Phó trưởng Ban Truyền thông tại Quỹ Phát triển Sinh viên Học viện Ngoại giao; - Đạt bằng khen danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” Cấp Học viện năm 2023; - Đạt giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023”; - Đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện Ngoại giao năm học 2022-2023”; - Á Quân Cuộc thi Hùng biện Beyond Your Limits 2022 với chủ đề “Định kiến” - Top 5 Chung kết & Giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất tại Cuộc thi MC Volunteer 2022 tổ chức bởi Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; - Top 22 cuộc thi The Next MC 2023 tổ chức bởi Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố, Hội MC trẻ thành phố Hà Nội và Cung Thanh niên Hà Nội. - Đạt danh hiệu chuyên viên Sự kiện Xuất sắc tại chương trình tình nguyện “Trung Thu Cho Em 2022”.