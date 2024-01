Khát vọng học tập, rèn luyện và cống hiến của Đảng viên trẻ Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của Đức Huy: Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/2023;

Bằng khen “Gương học tập tiêu biểu Thủ đô năm 2022” do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng;

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023;

Sinh viên 5 tốt cấp thành phố các năm 2021, 2022, 2023;

Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023;

Sinh viên xuất sắc các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 và đạt học bổng các kỳ;

Học bổng doanh nghiệp dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc;

Bằng khen của Hội sinh viên thành phố Hà Nội: "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023";

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023” do Hội Sinh viên Trường trao tặng;

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc công tác văn thể năm 2022” do Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất trao tặng.

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2021-2023 do Hội sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất trao tặng;

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm học 2022-2023 do Đoàn thanh niên Trường trao tặng;...