Nữ sinh ngành Dược và hành trình dám bắt đầu lại để chạm tới học bổng Xuất sắc HCCP

SVO - Rẽ hướng từ Trường Đại học Luật Hà Nội để theo đuổi ngành Dược, Nông Kim Ngân (sinh năm 1999, quê Tuyên Quang) hiện là sinh viên năm thứ nhất, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ở 'cơ hội thứ hai' của mình, Kim Ngân vinh dự đạt học bổng loại Xuất sắc ngay học kỳ đầu tiên, giành giải Nhất cuộc thi 'Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp HCCP' năm 2026, lọt vào vòng Bán kết cuộc thi hướng nghiệp do T.Ư Đoàn tổ chức, đồng thời tích cực tham gia hoạt động tình nguyện và đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình của nhà trường.

Kim Ngân chia sẻ cùng Sinh Viên Việt Nam câu chuyện về hành trình đầy nỗ lực của mình:

Từ giảng đường Luật đến quyết định bắt đầu lại với ngành Dược

Mình hiện là sinh viên năm thứ nhất, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Có lẽ hành trình đến với ngành Dược của mình là một hành trình khá đặc biệt, bởi trước đây, mình từng theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, với mong muốn theo đuổi một con đường khác cho tương lai.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian học tập, mình dần nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với ngành học đó. Có những giai đoạn, mình cảm thấy mất phương hướng, áp lực và mất cân bằng vì không biết mình thực sự muốn điều gì. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian khó khăn ấy, mình bắt đầu hiểu bản thân nhiều hơn và học cách lắng nghe những điều mình thật sự mong muốn.

Kim Ngân hiện là sinh viên năm thứ nhất, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trong vài lần tình cờ theo mẹ đến ngôi trường nơi mẹ công tác, mình có cơ hội chứng kiến cuộc sống của nhiều người dân và học sinh ở khu vực còn nhiều khó khăn. Ở đó, điều kiện sinh hoạt vẫn còn thiếu thốn, không có hiệu thuốc gần hay những cửa hàng tiện lợi như ở thành phố. Những điều rất giản dị ấy lại khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình tự hỏi bản thân: “Tại sao mình không bắt đầu từ những điều cần thiết và thiết thực nhất cho cộng đồng?”.

Sau khoảng thời gian tìm hiểu kỹ hơn về ngành Dược và nhận được sự động viên từ gia đình, đặc biệt là bố mẹ, mình quyết định theo học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Với mình, đây không chỉ là quyết định bước ra khỏi vùng an toàn mà còn là lựa chọn giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày và hiểu rõ hơn giá trị của việc được làm một công việc có ích cho mọi người.

Kim Ngân tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội và các phong trào rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Từ cơ hội thứ hai đến hành trình trưởng thành trong môi trường ngành Dược

Khi bước chân vào môi trường học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, mình dần khám phá ra những điều mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ có thể làm được. Từ một người từng nhiều lần hoang mang về hướng đi của mình, mình bắt đầu cởi mở hơn, chủ động tham gia các hoạt động của nhà trường, câu lạc bộ tình nguyện và không ngừng cố gắng trong học tập ở “cơ hội thứ hai” mà bản thân lựa chọn.

Kim Ngân cùng nhóm Thảo Nguyên đoạt giải Nhất tại cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp HCCP 2026”.

Nhờ sự nỗ lực ấy, mình vinh dự đạt học bổng loại Xuất sắc ngay trong học kỳ đầu tiên. Không chỉ vậy, mình còn có cơ hội tham gia nhiều chương trình bổ ích do nhà trường tổ chức và đoạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp HCCP” năm 2026. Đặc biệt hơn, mình may mắn lọt vào vòng Bán kết cuộc thi hướng nghiệp do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Bên cạnh việc học, mình cũng muốn hoàn thiện bản thân về kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước đám đông. Được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ làm MC cho các chương trình của nhà trường là điều khiến mình vừa áp lực, vừa biết ơn vì có thêm cơ hội để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Kim Ngân và các bạn tham gia văn nghệ chào mừng 60 năm Ngày truyền thống nhà trường (1965 - 2025).

Với mình, những thành quả đạt được không đến từ may mắn mà là cả một hành trình cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Quan trọng hơn cả, đó còn là sự tận tâm, đồng hành và tạo điều kiện từ các thầy cô cùng nhà trường dành cho sinh viên. Chính môi trường học tập ấy đã giúp mình hiểu rằng, ngành Dược không chỉ là một ngành nghề liên quan đến chuyên môn y tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm rất lớn với cộng đồng.

Vì vậy, mình luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn trong học tập và rèn luyện để sau này có thể góp một phần nhỏ bé vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Mình cũng mong bản thân sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để xứng đáng là sinh viên của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương - nơi đã cho mình cơ hội được học tập, trưởng thành và thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày.

Thông qua câu chuyện của bản thân, mình muốn gửi tới mọi người một điều rằng: “Thành công không dành cho người xuất phát nhanh nhất, mà dành cho người bền bỉ nhất”. Cuộc sống không phải là một cuộc đua ngắn mà là hành trình dài của sự cố gắng và kiên trì. Chỉ cần không bỏ cuộc, mỗi người rồi cũng sẽ tìm được con đường phù hợp với chính mình.

(Ảnh: NVCC)