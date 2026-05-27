Nam sinh Bách khoa tốt nghiệp xuất sắc trước 1 kỳ với GPA 3.7: ‘Gia đình còn khó khăn nên bản thân mình phải cố gắng’

SVO - Từ một học sinh trường làng, từng chỉ nghĩ “học để không trượt môn”, Dương Xuân Tuấn (2004) đã trở thành một trong 4 sinh viên nhận bằng khen tốt nghiệp xuất sắc ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội với GPA 3,7/4. Nam sinh cho rằng hành trình ấy không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ những “quý nhân” đã đồng hành, động viên mình trong suốt những năm học.

“Ban đầu mình chỉ nghĩ cố học để không trượt môn”

Khi biết mình là một trong 4 sinh viên nhận bằng khen tốt nghiệp xuất sắc của nhà trường và được đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Dương Xuân Tuấn cho biết bản thân rất bất ngờ.

“Lúc nhận tin mình là 1 trong 4 bạn tốt nghiệp có bằng khen của trường và được đại diện sinh viên phát biểu thì mình rất bất ngờ và vui mừng, cảm giác không tả nổi. Lúc mới vào trường cho đến lúc tốt nghiệp, mình cũng không ngờ được, cũng không nghĩ mình sẽ tốt nghiệp sớm được 1 kỳ và còn có được thành tích như vậy”, Tuấn chia sẻ.

Dương Xuân Tuấn là một trong 4 sinh viên nhận bằng khen tốt nghiệp xuất sắc của nhà trường.

Theo Tuấn, quãng thời gian học tập tại Bách khoa mang đến cho mình nhiều trải nghiệm, từ niềm vui đời sinh viên đến áp lực thi cử.

“Quãng đường học ở Bách khoa cho mình nhiều trải nghiệm. Có cả vui vẻ lẫn khó khăn. Vui vẻ vì mình quen được nhiều người bạn, cùng nhau đi chơi sau mỗi kỳ thi, cùng hỗ trợ nhau học tập. Nhưng cũng có những lúc áp lực vì có bài phải nghĩ mấy ngày liền, tham khảo đủ nguồn mới tìm được lời giải đúng”, nam sinh kể.

Xuân Tuấn cho rằng môi trường học thuật tại Bách khoa tạo nhiều điều kiện cho sinh viên phát triển nếu đủ chăm chỉ và chủ động tận dụng cơ hội.

Một lần chủ quan khiến Tuấn đánh mất học bổng

Trong hành trình học tập, giai đoạn khó khăn nhất với Tuấn đến vào kỳ học thứ 4. Sau ba kỳ liên tiếp nhận học bổng, nam sinh bắt đầu chủ quan.

“Sau khi 3 kỳ đầu liên tiếp được học bổng thì đến kỳ thứ 4 mình đã chủ quan dẫn đến mất học bổng và kéo theo GPA tụt xuống. Kỳ đó mình học 24 tín chỉ, là mức tối đa có thể học. Có môn mình chỉ học đúng buổi tối hôm trước rồi hôm sau đi thi, may mắn được B nhưng cũng vì thế mà mất học bổng”, Tuấn kể.

Dương Xuân Tuấn đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm 2026.

Theo nam sinh, kết quả học kỳ này khiến mình đứng trước hai khả năng: nếu kỳ tiếp theo đạt điểm cao sẽ giữ được bằng xuất sắc, còn nếu không chỉ dừng ở mức bằng giỏi.

“Đến kỳ tiếp theo, mình biết rất rõ đây là kỳ quyết định. Nhưng điểm giữa kỳ của các môn lúc đó lại rất thấp, thường chỉ 7-8 điểm. Muốn GPA cao thì cuối kỳ bắt buộc phải đạt 9-10 điểm. Thời điểm đó thực sự rất áp lực nhưng nghĩ lại gia đình mình còn khó khăn, ít nhất mình cũng phải cố gắng để có học bổng hỗ trợ gia đình nên vẫn quyết tâm học tiếp”, Tuấn chia sẻ.

Xuân Tuấn lớn lên ở vùng quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Gia đình bố mẹ làm nông, chân lấm tay bùn, nhiều vất vả. Sau những nỗ lực bền bỉ, cuối cùng kết quả ngọt ngào đã đến, Tuấn đạt gần như toàn bộ điểm A trong học kỳ quyết định.

Cơ duyên từ một người bạn trên mạng xã hội đưa Xuân Tuấn đến Bách Khoa

Nhìn lại hành trình của mình, Tuấn cho rằng điều thay đổi lớn nhất là sự tự tin.

“Hồi năm nhất mình còn là một đứa rụt rè, nhút nhát và thiếu tự tin. Còn bây giờ thì mình tự tin vào bản thân hơn, dám nghĩ và dám thử thách bản thân”, nam sinh chia sẻ.

Nam sinh cho biết mình luôn cảm thấy may mắn khi gặp được những “quý nhân” trong hành trình học tập. Ba năm cấp 3, Tuấn gần như không học thêm bên ngoài nhưng vẫn được thầy cô hỗ trợ nền tảng kiến thức.

“Lên cấp 3 mình được thầy cô yêu quý, bạn bè cũng rất tốt. Suốt 3 năm đi học mình không tốn một đồng học thêm bên ngoài nào mà vẫn có đầy đủ nền tảng kiến thức về sau. Thực sự mình rất biết ơn thầy cô cấp 3”, Tuấn chia sẻ.

Bước ngoặt đặc biệt nhất đến vào mùa hè trước năm lớp 12, khi Tuấn quen một người bạn qua mạng xã hội. Nam sinh kể lại câu chuyện với giọng điệu hài hước rằng bản thân khi ấy thậm chí còn chưa có ý định rõ ràng về chuyện thi đại học.

Nam sinh cho biết bản thân từng không nghĩ sẽ có ngày trở thành sinh viên Bách khoa.

“Hồi đó mình quen một bạn qua Facebook. Hai đứa giới thiệu bản thân bình thường rồi nói chuyện học hành. Bạn ấy bảo sẽ thi HNUE, còn mình thì lúc đó không biết chọn trường nào nên tìm vội rồi thấy HUST nên nói luôn là sẽ thi HUST”, Tuấn kể.

Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai quyết định học cùng nhau gần như suốt một năm.

“Tụi mình học với nhau từ sáng đến trưa, chiều đến tối, rồi tối lại học tiếp qua Google Meet hơn 8 tháng. Bạn ấy học chuyên Toán nên mình cũng áp lực lắm, thấy bạn cố gắng quá thì mình cũng phải cố gắng theo để đồng hành”, Tuấn nói.

Theo nam sinh, người bạn này chính là “quý nhân” đã đưa mình đến với Bách khoa - nơi mà trước đó Tuấn chưa từng nghĩ sẽ đặt chân tới. Hiện tại, người bạn ấy cũng đã tốt nghiệp xuất sắc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Giờ bạn cũng tốt nghiệp xuất sắc rồi. Mình thực sự muốn cảm ơn và tri ân bạn ấy rất nhiều”, Tuấn chia sẻ.

Ngoài ra, nam sinh cũng nhắc đến sự hỗ trợ của bạn bè trong quãng thời gian khó khăn ở đại học.

“Lên đại học mình cũng gặp được những người bạn rất tốt, luôn hỗ trợ khi mình cần. Có đợt mình hết tiền vì mất học bổng nên phải qua nhà bạn ăn nhờ một tuần. Cũng có những ngày khó khăn chỉ ăn mì tôm với cơm trắng”, Tuấn kể với giọng hài hước.

Dương Xuân Tuấn chụp ảnh cùng bạn bè trong ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dù tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và GPA 3.7, Tuấn cho rằng đó mới chỉ là nền tảng ban đầu.

“Mình nghĩ dù tốt nghiệp xuất sắc thì đó cũng chỉ mới là nền tảng. Nếu bản thân không tiếp tục nỗ lực, không trải nghiệm thực tế và va chạm nhiều thì vẫn sẽ bị tụt lại phía sau, nhất là trong thời kỳ công nghệ phát triển nhanh như hiện nay”, nam sinh nói.

Từ trải nghiệm cá nhân, Tuấn cho rằng sinh viên nên sớm tìm được định hướng nghề nghiệp để tránh mất nhiều thời gian như mình trước đây. Nam sinh hiện vẫn tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế và dự định học lên thạc sĩ trong tương lai.