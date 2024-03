Nam sinh Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Speak Up 2024

SVVN - Sau một hành trình dài với nhiều thử thách hấp dẫn, đêm Chung kết Speak Up 2024 đã diễn ra thành công tại Hội trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Giải thưởng danh giá nhất đã gọi tên thí sinh Hoàng Anh Quân (SBD 04).

Speak Up 2024 là cuộc thi tìm kiếm Người dẫn chương trình tài năng có quy mô trên toàn miền Bắc. Trải qua các hoạt động Training, Talkshow trước thềm đêm Chung kết, các thí sinh đã được trang bị đầy đủ các kĩ năng của một MC chuyên nghiệp, sẵn sàng mang đến các màn thể hiện hấp dẫn dành cho khán giả với mục tiêu chạm đến ngôi vị cao nhất.

Trong đêm Chung kết, Top 10 thí sinh sẽ tranh tài tại vòng Giấu mặt để chọn ra Top 6 bước vào vòng Xử lý tình huống. Cuối cùng, ba gương mặt sáng giá nhất sẽ được gọi tên, bước vào vòng Talkshow. Đồng hành với đêm Chung kết là Ban giám khảo gồm những gương mặt có uy tín, tên tuổi trong nghề: NSND Xuân Bắc, MC/BTV Diệp Chi, MC/BTV Trần Ngọc, MC/BTV Sơn Lâm.

Qua nhiều vòng thi với những thử thách cam go và gắt gao, Anh Quân đã chính thức vượt qua các thí sinh còn lại để ghi tên mình vào ngôi vị Quán quân Speak Up 2024. Xuyên suốt đêm thi, nam sinh đến từ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương luôn gây ấn tượng với giám khảo và khán giả bởi các phần thể hiện xuất sắc cùng kĩ năng dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Ngay tại thử thách đầu tiên là vòng thi Giấu mặt, chàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã có phần thi xuất sắc, đưa ra góc nhìn gợi mở và khéo léo lồng ghép thành ngữ “Con hơn cha là nhà có phúc” với chủ đề “Kinh tế”. Anh chàng cũng nhận được “cơn mưa lời khen” từ Ban giám khảo cho phần thể hiện này.

Bước vào vòng thi thứ hai - Xử lý tình huống, Anh Quân đã thành công chinh phục thử thách của chương trình với cách ứng biến nhanh nhạy, linh hoạt. Dù bốc thăm vào vai trò một phóng viên hiện trường với đề bài “khó nhằn” nhưng anh chàng vẫn khiến người xem phải “ngả mũ thán phục” trước màn xử lý tài tình của mình. Với phần thể hiện nổi bật trong vòng hai, Anh Quân giành được tấm vé vào Top 3 chung cuộc.

Trong phần thi cuối là Talkshow, các thí sinh Top 3 đã bốc thăm ngẫu nhiên một vị giám khảo để cùng bàn luận và đưa ra quan điểm. Qua cuộc trò chuyện với giám khảo MC/BTV Diệp Chi, Quán quân Speak Up 2024 đã cho thấy tư duy nhạy bén, thấu đáo xoay quanh vấn đề “sống thử khi yêu”. Giám khảo NSND Xuân Bắc nhận xét về màn thể hiện của chàng sinh viên sinh năm 2003: “Hoàng Anh Quân là thí sinh có sự ổn định, chín chắn và cách sử dụng từ ngữ rất chuẩn xác. Có thể nói, bạn hội tụ đủ tri thức và kĩ năng cần có của một MC chuyên nghiệp”.

Nhờ những nỗ lực và sự cố gắng qua nhiều vòng thi, Hoàng Anh Quân đã chính thức được xướng tên cho vị trí danh giá nhất của Speak Up 2024. Tân Quán quân chia sẻ sau chiến thắng của mình: “Danh hiệu Quán quân của Speak Up 2024 vừa là một sự bất ngờ, vừa là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với mình. Trong suốt chặng đường ý nghĩa của Speak Up 2024, rất may mắn cho mình khi có người thân, bạn bè, những khán giả luôn đồng hành và tiếp thêm động lực. Trong tương lai, Quân sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu quý giá này”.

Hành trình của Speak Up 2024 đã khép lại thành công với kết quả xứng đáng dành cho sự nỗ lực của các thí sinh. Nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp qua nhiều mùa giải, Speak Up sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu là một cuộc thi uy tín trong lĩnh vực dẫn chương trình.