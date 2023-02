Nam sinh trường Luật với hành trình theo đuổi công việc Biên tập viên, người dẫn chương trình

SVVN - Chu Minh Hiếu, 22 tuổi, là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Luật Hà Nội nhưng lại có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc Biên tập viên/Người dẫn chương trình. Theo đuổi công việc mơ ước từ năm nhất, Minh Hiếu không ngừng học hỏi, tìm kiếm cơ hội và đã có những thành công nhỏ trên hành trình khẳng định bản thân.

Dù công việc mình đang theo đuổi không đúng với ngành học của bản thân nhưng mình hiểu rằng: Học luật chính là để nâng cao hiểu biết ở mọi lĩnh vực. Thêm nữa, để có thể làm tốt công việc Biên tập viên/ Người dẫn chương trình thì cần phải có tư duy tốt, phải có hiểu biết đa lĩnh vực thì mới đi xa được. Chính vì vậy, mình luôn cố gắng học tập và giữ vững GPA 3,5 trong suốt gần 4 năm Đại học, luôn xung phong trong vai trò thuyết trình bài tập nhóm và thảo luận các vấn đề được học cùng giảng viên.

Trong năm 2022 vừa qua, mình có tham gia Nghiên cứu khoa học về chủ đề Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời điểm dịch COVID-19, thuyết trình đề tài và đạt giải Nhất cấp trường, sau đó là Giải Khuyến khích toàn quốc Giải thưởng Eureka do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 11/2022.

Mình nhận ra bản thân thật sự yêu thích công việc Biên tập viên/ Người dẫn chương trình nên từ sớm đã tham gia vào các chương trình của Trường trong vai trò biên tập kịch bản, xây dựng chương trình và đảm nhận vị trí MC. Bản thân cũng thích các dự án truyền cảm hứng và xây dựng kỹ năng cho người trẻ nên từng tham gia Tổ chức định hướng và phát triển nghề nghiệp YEO Vietnam (Youth Empowerment Organization Vietnam) ngay từ năm nhất. Mình tham gia tổ chức các workshop, trại hè hướng nghiệp trong vai trò xây dựng kế hoạch, lên nội dung chương trình và làm MC. Đây chính là những kinh nghiệm đầu tiên mình có được để theo đuổi công việc mơ ước.

Mình cũng tự dành tiền tiết kiệm của bản thân để học khóa MC từ cơ bản đến nâng cao tại Tự Dưng MC của BTV/MC Lê Anh Phương, tham gia thử sức các cuộc thi MC lớn nhỏ (Speak Up 2021, Light on The Mic 2022,...) và cùng bạn bè thành lập CLB MC tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tổ chức cuộc thi phát thanh đầu tay mang tên “Tell Me By Your Voice 2022”. Mình cũng từng tham gia MCC - CLB MC Học viện Ngân hàng và được tham gia tổ chức cuộc thi Người dẫn chương trình: MC Sparkling 2021.

Ngoài ra, mình cũng được tin tưởng các chương trình của Bộ Tư pháp, các tổ chức Đoàn thể; được thử sức trong vai trò Người dẫn chương trình của chương trình Tôi Tự Tin, phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và được host cùng các BTV của kênh VOV3 trong chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đảm nhận nhiều công việc một lúc nhưng bản thân mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý. Đối với mình, công việc dẫn chương trình giúp bản thân trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, tự rèn luyện ý thức học hỏi từng ngày, tự gây dựng các mối quan hệ, biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân và đem đến nhiều cơ hội trải nghiệm để đa dạng khả năng của bản thân.

Để có được những thành công bước đầu, mình đã gặp phải không ít khó khăn trong cuộc sống. Khi bắt đầu theo đuổi công việc mơ ước, gia đình mình luôn lo lắng vì công việc đó không đúng ngành học, rồi những lần đầu đi casting, đi tham gia các cuộc thi bị trượt,... Mình chọn thích nghi thay vì từ bỏ, cố gắng rèn luyện thêm thật nhiều. Mình đã đưa bố mẹ đi xem các chương trình mình dẫn, các cuộc thi mình tham gia để bố mẹ hiểu hơn về lựa chọn của mình. Nhìn thấy những thành quả đầu tiên, gia đình bắt đầu ủng hộ và luôn động viên mình là hãy cố gắng học thật giỏi, hiểu thật nhiều để có trí tuệ, chỉ khi đó mới dẫn hay, theo đuổi lâu dài được. Gia đình chính là động lực lớn để mình cố gắng từng ngày.

Mình cũng từng ấp ủ thành lập CLB MC tại Trường cùng các bạn cùng khóa, gặp những khó khăn về thủ tục thành lập và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021, 2022 khiến mọi hoạt động bị hạn chế. Thế nhưng sau tất cả, mình cùng các bạn đã vượt qua, chứng tỏ được tiềm năng của CLB, tổ chức được cuộc thi phát thanh đầu tay, mở ra cơ hội kết nối và tạo được niềm tin với BTC các chương trình trong và ngoài trường.

Kể cả trong các công việc hiện tại, bản thân mình vẫn luôn phải linh hoạt, chủ động trong sắp xếp thời gian biểu, dành thêm thời gian để hoàn thành việc học, nâng cao khả năng ngoại ngữ. Công việc dẫn chương trình luôn đòi hỏi phải đi nhiều, có lúc trong trường quay, có lúc tác nghiệp ngoài trời và có lúc phải tự biên tập chương trình của mình. Trên hết, điều mình học được là sự tự lập, ý chí vươn lên, tinh thần không ngại khó nhờ sự hỗ trợ tận tình của các anh chị đồng nghiệp. Cũng từ những mối quan hệ này, dần dần mình được tin tưởng giới thiệu đi nhiều hơn các buổi ghi hình, các sự kiện của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức Đoàn thể, các doanh nghiệp,...

Mình là một người tự lập và có nhiều hoài bão nên luôn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải cố gắng từng ngày, tự tạo ra cơ hội cho mình. Trong mọi vai trò, mọi công việc, mình luôn cố gắng làm trọn vẹn nhất có thể và luôn sáng tạo. Mình tin một điều rằng đến thế hệ chúng mình, tư duy về ngành nghề các cơ hội phát triển đã dần thay đổi. Mình học được từ những anh chị đi trước mà mình tiếp xúc đó là khi ước mơ điều gì, khao khát làm gì thì hãy cố gắng theo đuổi. Phần lớn cơ hội là chính bản thân chúng ta tạo ra. Còn nếu chưa biết mình sẽ làm gì thì hãy bắt đầu từ những điều bản thân thích, dám làm, dám khám phá để đánh thức khả năng tiềm ẩn bên trong bạn.

Sự giáo dục của gia đình cũng là yếu tố quan trọng để giúp mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Bên cạnh việc trau dồi tri thức, gia đình luôn khuyến khích mình tham gia các hoạt động thiện nguyện, tham gia các buổi chia sẻ của nhiều lĩnh vực, đi gặp gỡ và kết nối với những người thành công, tự tìm kiếm cơ hội phát triển với ngành nghề mình thích. Nhờ đó, mình dần trưởng thành hơn qua mỗi cơ hội bản thân có được. Mình đã trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn, có được nhiều mối quan hệ hơn và được mọi người biết đến nhiều hơn trong vai trò MC, Ban tổ chức các chương trình.

Nhìn chung, mình thấy rằng để phát triển tốt trong xã hội hiện tại thì người trẻ như mình cần một số kỹ năng: Biết chọn lọc thông tin; quản trị thời gian hiệu quả; xây dựng thương hiệu cá nhân; tự học mọi lúc mọi nơi;...

Điều bản thân Minh Hiếu tự đúc rút ra được chính là phải đón nhận mọi cơ hội đến với mình, làm những công việc mình yêu thích thật có tâm, làm hết sức hết mình, chân thành trong mọi mối quan hệ xung quanh thì dần dần sẽ phát triển tốt hơn. Giống như Michael Dell đã từng nói: “Nếu bạn có một ước mơ, tại sao bạn không thực hiện nó?”.

Một số thành tích trong học tập và công việc của Minh Hiếu:

Hiện là CTV chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ kênh VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam;

MC chương trình Tôi Tự Tin kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam;

Từng là Chủ nhiệm, đồng sáng lập HMC - CLB Người dẫn chương trình Trường Đại học Luật Hà Nội;

Top 6 tại cuộc thi Light on The Mic: Echovoice;

Top 20 tại Speak Up 2021 - Cuộc thi tìm kiếm Người dẫn chương trình tài năng toàn miền Bắc;

MC các chương trình của Bộ Tư pháp, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.