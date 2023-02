Nam sinh Việt ở Anh nói tốt 8 thứ tiếng: Người đầu tiên nhận bằng cử nhân chỉ sau một năm theo học

SVVN - Là sinh viên khoa Điện ảnh, Phim và Kịch nghệ nhân văn, Ngô Hải Nhất Minh (sinh năm 2003) đã hoàn thành xuất sắc chương trình ba năm và trở thành người đầu tiên trong lịch sử trường Đại học Manchester nhận bằng cử nhân chỉ sau một năm theo học.

Từng được biết đến là chàng trai nói tốt 8 thứ tiếng cùng thành tích đứng đầu trong suốt những năm học tại trường quốc tế Pháp - Alexandre Yarsin (Hà Nội), Ngô Hải Nhất Minh đã lựa chọn một mình sang Mỹ du học tại trường trung học phổ thông nội trú Iolani, bang Hawaii, Mỹ với học bổng toàn phần 60.000 USD (1,37 tỷ đồng) một năm.

Cuối tháng 5/2021, Nhất Minh tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình (GPA) 3.95/4.0, sau đó đỗ 5 đại học Mỹ, trong đó ba trường có chuyên ngành làm phim hàng đầu là Đại học New York, Đại học Dartmouth và Đại học Loyola Marymount.

Thế nhưng, Nhất Minh đã quyết định sang Anh học tiếp để có thể trải nghiệm văn hóa và giáo dục nơi đây. Đồng thời, bậc đại học ở Anh chỉ kéo dài ba năm thay vì bốn năm như ở Mỹ sẽ giúp nam sinh tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn. Minh nộp hồ sơ ứng tuyển và đỗ vào khoa Điện ảnh, Phim và Kịch nghệ nhân văn của trường Đại học Manchester - ngôi trường từng lọt top 5 trường đại học hàng đầu ở Anh và top 30 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings.

Nhất Minh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ quay lại Mỹ học bậc thạc sĩ. Nhưng đến tháng 6/2022, nam sinh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học ba năm và trở thành sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường Đại học Manchester nhận bằng cử nhân chỉ sau một năm theo học.

Ban đầu, Nhất Minh không hề nghĩ đến việc mình sẽ đạt được thành tích đó. Chàng trai chỉ luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể trong khả năng của mình và tận dụng tối đa mọi thời gian cho niềm đam mê của bản thân.

Theo Nhất Minh, có hai yếu tố quan trọng để nam sinh có được kết quả như ngày hôm nay: “Yếu tố phải kể đến đầu tiên và có tác động lớn nhất chính là sự may mắn. Mình cảm thấy bản thân rất may mắn khi có điểm tựa là gia đình luôn khuyến khích và ủng hộ mỗi một quyết định của mình. Mười năm học tại trường quốc tế Pháp - Alexandre Yarsin đã cho mình những trải nghiệm quý báu suốt những năm đầu tuổi học trò. Tiếp đó, mình đã có cơ hội học bậc trung học phổ thông ở Mỹ, tại một ngôi trường hội tụ những giáo viên có tâm và có tầm, giúp mình nuôi dưỡng đam mê theo đuổi sự nghiệp. Và yếu tố quan trọng thứ hai với mình chính là sự nỗ lực. Nếu bạn không biết cố gắng bao nhiêu là đủ, thì hãy cố gắng hết sức. Vì thiên tài không do bẩm sinh mà do sự nỗ lực rèn luyện.”

Tiến sĩ Robert Watts, giảng viên ngành Truyền hình & Công nghiệp sáng tạo tại Đại học Manchester nhận xét: “Minh là một tài năng trẻ đã tạo ra những tác phẩm chất lượng tuyệt vời. Minh luôn chăm chỉ, nghiêm túc, sáng tạo, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết. Cường độ làm việc của Minh đôi khi có thể sánh bằng nhiều sinh viên khác cộng lại. Tài năng và sự tận tâm đã giúp Minh hoàn thành xuất sắc chương trình đại học ba năm chỉ trong một năm, điều chưa từng có ở trường chúng tôi. Chúng tôi mong chờ được chào đón Minh trở lại khuôn viên Đại học Manchester vào năm 2024 để tham dự lễ tốt nghiệp của trường.”

Với việc tốt nghiệp sớm, Nhất Minh đã tiết kiệm được khoảng 3,5 tỷ đồng tiền học phí và sinh hoạt phí. Ở tuổi 19, nam sinh quyết định quay lại Mỹ để học bằng đại học thứ hai, chuyên ngành Đạo diễn và Sản xuất phim. Nhất Minh tiết lộ đã chọn nộp hồ sơ và đỗ vào ngôi trường mà bản thân cảm thấy tốt nhất, phù hợp nhất với tất cả những tiêu chí mình mong muốn. Điều này khiến chàng trai hài lòng đến mức chỉ có thể nói rằng cho dù vô cùng bận rộn ngày đêm nhưng Nhất Minh đang thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá ở ngôi trường này.

Trong thời gian tới, Nhất Minh dự định sẽ tiếp tục thực hiện các dự án sáng tạo cá nhân, đồng thời tìm cách đưa sản phẩm của mình ra toàn cầu, tìm kiếm và hợp tác với những đối tác có thể tài trợ cho các dự án của những sinh viên tài năng nhưng có nguồn lực tài chính hạn chế để hiện thực hóa những ý tưởng tuyệt vời của họ.

Nhất Minh hi vọng sẽ sớm trở thành một nhà làm phim độc lập, tìm ra cách quảng bá những ý tưởng khác với công thức chủ đạo của những bộ phim bom tấn tốn kém. Chàng trai muốn chứng minh rằng: Bạn không cần hàng triệu đô la để tạo ra thứ gì đó đặc biệt.