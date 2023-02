Chàng sinh viên Y khoa lựa chọn học Y với ước mơ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo

SVVN - Hoàng Xuân Duy (24 tuổi, tỉnh Thái Bình) đang là sinh viên Y khoa năm thứ 6 Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Anh là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, nhiều năm liền là Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, là Đảng viên ưu tú nhận bằng khen về công tác Đoàn và phong trào thanh niên do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và TW Hội Sinh viên Việt Nam cấp. Vừa qua, Xuân Duy vinh dự nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Chọn học Y để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo

Mình may mắn được sinh ra trong gia đình thuần nông, tuy không quá dư giả nhưng bố mẹ, anh chị đã cho mình một cuộc sống êm đềm, được tạo điều kiện hết mức trong học tập và sinh hoạt ngoại khóa. Thêm nữa, mình được thầy cô, bè bạn luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ mọi khía cạnh của cuộc sống. Bởi vậy, mình cảm thấy quá trình rèn luyện và phát triển bản thân đến nay khá thuận lợi, dù có một số trở ngại nhưng dễ dàng để vượt qua.

Giai đoạn khó khăn nhất với mình có lẽ là sau khi mình trượt giải HSG Quốc gia năm 2017, khi trở lại ôn tập để bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, kiến thức các môn Toán, Hóa của mình bị hổng rất nhiều. May mắn có thầy cô, bạn bè hỗ trợ, gia đình động viên giúp vực lại tinh thần, tập trung ôn luyện và mình đã trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình - một trong những ngôi trường đào tạo Y khoa hàng đầu miền Bắc.

Mình chọn học Y vì bản thân rất yêu thích môn Sinh học, đặc biệt là khi được học về các đặc điểm giải phẫu, sinh lý của con người, động vật và thực vật. Điều quan trọng hơn, từ cấp 2 mình đã có ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu ở giảng đường Đại học, mình đã choáng ngợp với lượng kiến thức, với cách giảng dạy và thi cử, cùng những lần chứng kiến sự mệt mỏi, áp lực công việc chồng chất của các nhân viên y tế tại bệnh viện. Mình đã từng nản lòng và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, thông qua tìm hiểu phương pháp học tập trên internet, kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên trong những lần sinh hoạt CLB và nỗ lực theo đuổi đam mê của bản thân, mình đã dần lấy lại được sự tự tin, niềm yêu thích với học tập và có nhiều thời gian hơn để tham gia các phong trào Đoàn - Hội.

Ngoài những kỹ năng chuyên ngành Y khoa, khi được tham gia các phong trào Đoàn - Hội đã giúp mình phát triển thêm rất nhiều kỹ năng quan trọng: Kỹ năng tự học; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng phân tích lập luận và tư duy phản biện;...

Một số chức vụ và thành tích Xuân Duy đạt được: Chức vụ: ● Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường; ● Nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Những trái tim nhiệt huyết; Thành tích: ● Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh nhiều năm; ● Đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022; ● Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ● Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021 của TW Hội Sinh viên Việt Nam; ● Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và được công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của BCH Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hoạt động Đoàn - Hội để hiểu thêm giá trị cuộc sống

Ngay từ năm nhất, mình đã chủ động tham gia những hoạt động do Đoàn - Hội: Tham gia Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ 3 năm 2020; Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022 do TW Hội Sinh viên tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định; Tham gia Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ V; Tham gia chương trình Ấm áp vùng cao các năm 2018, 2019, 2020, 2021 do Hội Sinh viên Trường tổ chức tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai,...

Hoạt động mình nhớ nhất là lần đầu tham gia chương trình Ấm áp vùng cao do Hội Sinh viên Trường tổ chức tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Tại đây, lần đầu tiên mình được chứng kiến sự khó khăn của người dân vùng núi phía Bắc và càng rõ nét hơn khi tiết trời giá buốt giữa mùa Đông. Mảnh đất đầy sương gió giữa núi rừng bao la là nơi những con người thiếu thốn về vật chất sẽ được đền đáp bởi tình yêu mà họ dành cho nhau và tình cảm của cả nước hướng tới. Chắc chắn những gì mình cùng Hội Sinh viên Trường làm được chưa đủ lớn nhưng ít nhiều hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ được khó khăn của năm cũ để cùng nhau nở nụ cười đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với người dân nơi đây. Mình sẽ nhớ mãi những kỷ niệm này - kỷ niệm về giá trị cuộc sống, khao khát tình yêu thương, là nguồn cảm hứng bất tận để bản thân không ngừng vươn lên.

Để cân bằng giữa học tập và tham gia các phong trào Đoàn - Hội, mình luôn luôn lên kế hoạch trước, giờ nào làm việc đó, tập trung vào việc mình đang làm và cố gắng hoàn thiện nó càng sớm càng tốt. Phương pháp học tập và rèn luyện mình đã xây dựng: "Choose your love, love your choice", hãy tìm ra niềm yêu thích của bản thân, hãy yêu lấy nó, phát triển nó thành hoài bão và lên kế hoạch thật chi tiết để từng bước chinh phục ước mơ, tự tìm cho mình những phương thức thích hợp nhất để đạt được nó.

Mình cảm thấy rất vui vì đã nỗ lực để đạt được thành tích trong thời sinh viên. Đây chính là động lực to lớn, là đòn bẩy để mình mạnh mẽ, tự tin hơn khi chinh phục các nấc thang phía trước giúp bản thân hiện thực hóa ước mơ. Là thế hệ trẻ, mình nghĩ rằng chúng ta nên hoàn thiện và nâng cao chuyên môn nhiều nhất có thể để phục vụ cho gia đình, xã hội. Bên cạnh đó hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và học cách lắng nghe bản thân, gia đình cùng những người xung quanh để đạt được khả năng thấu cảm. Quan trọng hơn hết, chúng ta hãy học cách cho đi từ những điều nhỏ nhất. Thông điệp mình luôn tâm đắc và đề ra cho bản thân: "Đừng nên quá lo lắng về việc bạn sẽ trở thành cái gì mà hãy tập trung quan tâm rằng bạn sẽ làm gì".