Nam sinh Vĩnh Phúc 2K6 chinh phục học bổng 50% APU 2024

SVVN - Văn Sĩ Tiến (sinh năm 2006, quê Vĩnh Phúc) là học sinh trường THPT Trần Phú. Mới đây, chàng trai đã giành được học bổng 50% từ trường Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) - trường ĐH quốc tế top đầu tại Nhật Bản, với chuyên ngành Quản trị Chiến lược (Strategic Management).

Với học bổng cử nhân mà mình nhận được, Văn Sĩ Tiến sẽ theo học chương trình vào tháng Chín năm nay. Theo chia sẻ của chàng trai 2K6, học bổng có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng, trong đó sẽ bao gồm học phí trong 4 năm học và những chi phí phát sinh khác.

Chia sẻ về quá trình apply học bổng, Sĩ Tiến cho biết: “Học bổng gồm hai giai đoạn chính là online application và online interview. Trong đó, yếu tố thu hút Ban Giám khảo nhất chính là 4 bài luận ngắn và thư giới thiệu mà mình sẽ nộp cho nhà trường. Đặc biệt, trong vòng 2 (online interview) bên cạnh việc phỏng vấn, ứng viên sẽ trải qua thêm 2 bài đánh giá tư duy”.

Để chinh phục học bổng thành công, trước đó Sĩ Tiến đã chủ động tìm hiểu học bổng từ sớm và đăng kí ngay từ giai đoạn 1. Anh đã tranh thủ đi học IELTS ngay từ năm lớp 10, nâng cao điểm GPA, hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khoá. Bên cạnh đó, với tài năng Piano cùng các giải thưởng của mình đã giúp thành tích hoạt động ngoại khóa của chàng trai được nổi bật hơn so với các đối thủ.

Với xuất phát điểm không phải là trường chuyên và có nhiều hoạt động ngoại khoá để tham gia, Sĩ Tiến đã cố gắng rất nhiều để làm nổi bật profile của bản thân. Nghĩ về khoảng thời gian đó, Sĩ Tiến tâm sự: “Cột mốc đánh dấu quá trình thay đổi lớn nhất và khiến mình thực sự cố gắng cho mục tiêu của bản thân chính là kì 1 năm lớp 11. Đó là khi mình thật sự hiểu được giá trị của việc du học và phấn đấu hết mình để giành được nó”. Anh vẫn không sao quên được những ngày tháng tháng mà bản thân mông lung, mất phương hướng giữa quyết định có nên đi du học không của mình. Tuy nhiên, nhờ tìm hiểu kĩ càng về những giá trị của việc du học và được truyền cảm hứng bởi những người đi trước cũng như sự động viên của gia đình, bản thân anh đã lạc quan hơn, có tư duy cầu tiến để quyết tâm theo đuổi giấc mơ du học.

Lịch học dày đặc trên trường, Sĩ Tiến đã phải lên kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lí để có thể vừa cân bằng với việc học trên lớp, vừa hoàn thành đủ những hoạt động ngoại khoá. Nói về cách cân bằng thời gian, Sĩ Tiến thẳng thắn chia sẻ: “Mình nghĩ, để làm tốt điều này còn phụ thuộc vào định hướng và mục tiêu của mỗi người. Do đó, mỗi người cũng sẽ có cho mình những kế hoạch mang tính cá nhân. Trong 2 năm lớp 10 và 11, mình dành nhiều thời gian cho các môn học trên lớp để có được học bạ tốt nhất. Trong khi đó thì năm lớp 12, mình đã nghỉ học chuyên đề trên trường để dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, học hỏi và phát triển bản thân ở những kĩ năng và kiến thức bên ngoài”.

Trong suốt quá trình apply học bổng, bố là người đã luôn đồng hành bên cạnh Sĩ Tiến. Bố ở bên cạnh ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức để Sĩ Tiến có nhiều ý tưởng hơn cho bài luận cũng như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. “Nhờ năng lượng được tiếp thêm từ bố, mình đã có những hiểu biết rõ hơn về định hướng tương lai của bản thân. Có lẽ, đó là lí do vì sao mình trải qua buổi phỏng vấn khá nhẹ nhàng”, Sĩ Tiến chia sẻ. Không chỉ nhận được sự đồng hành từ những người thân trong gia đình, Sĩ Tiến cũng nhận được những trợ giúp và giải đáp cực kì nhiệt tình từ đội ngũ văn phòng của APU tại Việt Nam hoàn toàn miễn phí.

Nói về lí do vì sao chọn APU - một trường tại Nhật Bản, thay vì du học các nước nói tiếng Anh khi anh đã có sẵn 6.5 IELTS, Sĩ Tiến cho biết: “Có 4 lí do chính cho lựa chọn này. Thứ nhất, APU là trường có môi trường đa văn hóa, học sinh quốc tế chiếm đến 50%. Do đó, mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với sự đa dạng văn hóa và có thêm những mối quan hệ đến từ nhiều nước. Tiếp đó, trường trao cơ hội học bổng rất lớn và đời sống sinh viên có thể nói là khá tốt. Khi đó, chi phí du học sẽ phù hợp hơn với điều kiện gia đình mình. Ngoài ra, trong thời gian học tập tại trường, sinh viên quốc tế sẽ có cơ hội được học tiếng Nhật. Vậy nên, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có trình độ tiếng Nhật nhất định để có thể làm việc và phát triển. Cuối cùng, đó là về chất lượng giảng dạy của trường, APU luôn nằm trong top 20 trên khoảng 800 trường đại học của Nhật và có môi trường sinh viên quốc tế số 1. Trường cũng có những chứng nhận quốc tế danh giá cho một vài ngành học như AACSB và AMBA cho khoa College of International Management”.

Hiện tại, Sĩ Tiến vẫn đang hoàn thành chương trình học tại trường THPT và sẽ bắt đầu sang Nhật để theo đuổi hành trình du học vào tháng Chín năm nay. Anh cho biết, sẽ không có ý định thi vào trường đại học nào ở Việt Nam mà tập trung ôn luyện, bổ sung các kĩ năng cần thiết trước khi chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản.