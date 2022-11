Netizen 'chấn động' khi Hồ Ngọc Hà nói bạn thân đình đám Thanh Hằng là ngôi sao 'khó' nhất Việt Nam

SVVN - Thần thái hai “nữ hoàng V-biz” Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng khi đứng chung khung hình khiến netizen 'dậy sóng'. Nhưng 'sốc' nhất vẫn nằm ở tiết lộ "khó đỡ" của nữ ca sĩ về người bạn thân lâu năm Thanh Hằng.

Với nhan sắc đỉnh cao, Hà Hồ và Thanh Hằng chính là hai 'mỹ nhân' được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Sự xuất hiện chung của cả hai gần đây khiến mọi người tò mò liệu có màn hợp tác trở lại. Cả hai người đẹp là đôi bạn thân đình đám của làng giải trí Việt. Giữa showbiz nhiều thị phi, đến nay cả hai vẫn giữ được tình bạn thân thiết là điều hiếm có.

Hà Hồ đang có màn trở lại làng nhạc không thể hoành tráng hơn, với Love songs “cháy vé”, single Cô đơn trên sofa đạt nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Dù dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ nhưng “nữ hoàng giải trí” vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Còn Thanh Hằng là chân dài thành công bậc nhất của làng mẫu Việt. Cô được mệnh danh là “Đệ nhất vedette Việt Nam”, khi luôn chiếm trọn spotlight mỗi lần tái xuất sàn diễn.

Hai ‘nữ hoàng V-biz” luôn khiến khán giả trầm trồ ngưỡng mộ bởi thành công trong sự nghiệp và là đôi bạn cùng tiến hiếm thấy của làng giải trí. Mới đây, Hà Hồ và Thanh Hằng gây “náo loạn” khi cùng nhau hợp tác trong dự án chung mang tên The stars, với ý nghĩa rằng The next star is you.

Đây là lần hiếm hoi cả hai tái xuất cùng nhau trên truyền thông vì lịch trình quá bận rộn. Hà Hồ và Thanh Hằng thể hiện tình cảm than thiết khi diện váy đôi lấp lánh được dựng phom corset gợi cảm, tôn lên vòng eo con kiến vạn người mê.

Chính vì đều sở hữu visual rạng rỡ trẻ trung vẫn trên đỉnh cao nhan sắc, cộng hưởng với váy đầm nổi bật kiêu sa đúng kiểu công chúa trong cổ tích, hai 'mỹ nhân' nhận được vô số lời khen từ khán giả. Bên cạnh đó có không ít fan nhận ra, cặp bạn thân cố tình diện váy rất “matchy” với nhau.

Sau bao nhiêu năm, nhan sắc của hai chân dài đình đám này vẫn đầy quyến rũ và cuốn hút. Dù Vnet có đặt lên bàn cân so sánh thì thật khó để thấy giữa Hà Hồ và Thanh Hằng ai “nhỉnh” hơn.

Nhưng chính Hà Hồ cũng có tiết lộ vui về bạn thân rằng Thanh Hằng là một trong những ngôi sao “khó” nhất Việt Nam. Vì yêu cầu quá cao của nàng siêu mẫu khi làm việc cùng nên Hà Hồ dù rất chỉn chu cũng phải nể bạn mình.

Còn Thanh Hằng thấy vui khi tái xuất cùng Hà Hồ trong dự án này. Nhìn thấy loạt ảnh “cực cháy” khi hai “nữ hoàng V-biz” đứng chung khung hình khiến dân tình không khỏi mong chờ cả hai sẽ có nhiều sản phẩm nghệ thuật hơn trong thời gian tới.