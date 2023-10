Nghị lực của chàng sinh viên người dân tộc Thái Đen và hành trình chinh phục người mẫu

SVVN - Mặc dù không may mắn sinh ra có được đôi chân lành lặn giống như các bạn, bằng nghị lực và sự cố gắng của bản thân, Quốc Bảo đã vươn lên chinh phục niềm đam mê thời trang của chính mình. Hiện tại, chàng trai người dân tộc Thái Đen cũng đang là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mình là Hoàng Quốc Bảo (sinh năm 2002) đang theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS) tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Là người dân tộc Thái Đen, sinh ra và lớn lên tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Với niềm yêu thích văn hoá, mong muốn được chia sẻ những nét đẹp, về bản sắc văn hóa của dân tộc mình rộng hơn đến với mọi người, ước mơ của mình là trở thành một nhà sáng tạo nội dung hình ảnh, giống như diễn viên Denis Đặng – cũng chính là hình tượng mình hướng đến và mong muốn trở thành trong tương lai.

Vốn không được may mắn sinh ra có đôi chân lành lặn giống như các bạn, tuy nhiên nhờ tình yêu thương cao cả của bố mẹ và gia đình, mình đã có thể tiếp tục viết lên được những ước mơ, mong mỏi của bản thân. Khi ấy, công nghệ, cũng như mạng xã hội chưa được phát triển như bây giờ, là người dân tộc, gia đình mình lại không có điều kiện. Dù vậy, bố mẹ vẫn cố gắng đưa mình đi chạy chữa khắp nơi và hành trình trải khắp các bệnh viện của mình, bắt đầu từ lúc 25 ngày tuổi.

Sau những ca phẫu thuật và bó bột định hình chân trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng mình đã có thể đi lại được vào năm 4 tuổi, khá chậm so với các bạn đồng trang lứa. Đến năm 5 tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo, mặc dù được cô cho phép ngồi trong lớp không cần tập thể dục, nhưng mình vẫn nhất quyết đòi ra tập cùng các bạn. Khi ấy, đứng cuối hàng tập, do mới tập đi, không vững thế, mình ngã đổ về phía trước khiến tất cả các bạn đều ngã theo, thành một hàng dài giống như domino. Song, các bạn khác cũng không đứng nhìn mà đã chạy ra đỡ mình dậy. Vì vậy, mình luôn cảm thấy may mắn khi được mọi người xung quanh yêu thương và cố gắng học tập nhiều hơn từng ngày.

Cũng vì lý do ấy, ban đầu mình rất tự ti về bản thân và từng nghĩ sẽ không thể trở thành một người mẫu, mặc dù rất yêu thích thời trang và nhiếp ảnh. Tuy nhiên, nhờ câu nói “Hãy thử những gì bạn sợ, thử trước rồi sợ sau” của anh Tun Phạm, trong series podcast “Đắp chăn nằm nghe Tun kể” đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Cũng từ đó, mình bắt đầu thử nhận những công việc đầu tiên. Nếu như trước đây, bản thân mình từng nghĩ rằng, mình không thể catwalk với đôi chân không hoàn hảo này. Nhưng nó đã thay đổi khi mình bắt đầu tập luyện cùng một số bạn trong CLB và cảm thấy bản thân được cải thiện rất nhiều. Mặc dù chưa thể gọi là hoàn hảo, tuy nhiên mình đã vượt lên những gì mà bản thân còn thiếu sót và cải thiện nó mỗi ngày.

Từ một người khá e ngại về việc thể hiện bản thân vì một số khuyết điểm trên cơ thể, cùng chiều cao không mấy nổi bật, chỉ vỏn vẹn 1m75, mình lựa chọn tập trung hơn vào những đặc điểm khác như: Tập luyện nhiều hơn để có một cơ thể khoẻ mạnh và dẻo dai, những kỹ năng posing, catwalk, biểu cảm khuôn mặt, hay gu thời trang,... nhằm tạo nên những nét riêng, nổi bật cho mình. Vì thể chất khá đặc biệt, vậy nên mình gặp vấn đề khá lớn trong quá trình catwalk. Do đó, dù bất cứ đi đâu mình cũng đều tưởng tượng bản thân như đang catwalk mà tranh thủ tập luyện. Cho đến hiện tại, mình đã được biết đến là người mẫu tự do và làm stylist cho CLB của trường.

Mình nghĩ rằng, thành tích lớn nhất của mình có lẽ chính là việc mình đã vượt lên chính bản thân, trở nên hoàn thiện hơn so với mình trước đây. Vì vậy, mình mong rằng các bạn trẻ có thể tin rằng “Không có gì là không làm được, chỉ là có làm hay không thôi” - đây cũng là câu nói của chính bố mẹ mình, đã tạo động lực cho mình phát triển rất nhiều trong cuộc sống.

Và dự định trong tương lai, mình sẽ cố gắng hoàn thành việc học chuyên ngành của bản thân, với mong muốn và cố gắng trở thành một người có ảnh hưởng (content creator) để lan toả những điều tốt đẹp đến với mọi người xung quanh.