Nghị lực sống, cống hiến và làm những điều phi thường của nam sinh 'khiếm thị'

SVVN - Lã Minh Trường (22 tuổi) là sinh viên năm cuối, ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mang trong mình căn bệnh đục thủy tinh thể kém may mắn, nhưng Minh Trường luôn có nguồn năng lượng vượt lên nghịch cảnh để dẫn đầu với GPA hiện tại 3.9/4.0. Bên cạnh đó, anh đã thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học và đạt giải Nhất, giải Ba cấp Khoa, giải Nhì cấp Trường. Phương châm sự hoàn thiện được tạo nên chính từ những khiếm khuyết đã giúp Trường đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Gặp rào cản xã hội bởi căn bệnh kém may

Sinh ra căn bệnh đục thuỷ tinh thể, rung giật nhãn cầu, nhãn cầu bé đã khiến mình gặp rất nhiều trở ngại từ những vấn đề về mặt sinh học: không thể tự nhìn bảng, đọc sách, tiếp cận tài liệu hay viết bài,... Thậm chí gặp những khó khăn lớn khi di chuyển bởi không thể sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

Bên cạnh đó, bản thân phải đối mặt với vô vàn rào cản xã hội khi không thể nhìn, nhớ được mặt mọi người, cũng như chưa nhận được sự thấu hiểu và cái nhìn khách quan về cộng đồng người khuyết tật.

Thế nhưng với sự hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành hết mực của gia đình, thầy cô, bạn bè cũng như sự quan tâm của các cấp, ban ngành đã dần giúp mình có nghị lực vượt qua tất cả. Từ việc gia đình luôn bên cạnh động viên, thầy cô giáo tạo mọi điều kiện như: cho phép lên bảng để nhìn bài ghi chép, nhờ các bạn hỗ trợ đọc, cho mượn vở,... Ngoài ra với nhiều chính sách hỗ trợ, sự hỏi thăm, quan tâm của các cấp ban ngành đã tạo nghị lực để Minh Trường hòa nhập với cộng đồng.

Công tác xã hội giúp thấu hiểu “sự hoàn thiện được tạo nên từ những khiếm khuyết”

Trước đây, mình có ước mơ theo học khối ngành về Quản trị và Sư phạm như truyền thống gia đình. Trong kỳ thi THPTQG năm 2020 mình đạt 26,5 điểm khối A (tính cả điểm cộng) và đặt nguyện vọng vào ngành học Quản lý công tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thế nhưng vào năm lớp 12, mình có cơ hội được tham gia Cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu dành cho Thanh thiếu niên khuyết tật được tổ chức tại Hàn Quốc. Tại chương trình, khi thấy các bạn thanh niên khuyết tật có sự khác biệt về dạng tật nhưng họ vẫn trao đổi, giao lưu và hỗ trợ nhau. Các bạn khuyết tật nhìn thì hỗ trợ đẩy xe lăn, hay các bạn khuyết tật nghe – nói, khuyết tật vận động lại hỗ trợ đưa dắt, chỉ đường.

Khi khác biệt quá lớn nhưng họ vẫn kết nối và chia sẻ. Không gì khác, đó chỉ có thể là yêu thương! Chính những con người mang trong mình những khiếm khuyết đã hỗ trợ nhau, kết nối và yêu thương. Từ đó có thể thấu hiểu: “sự hoàn thiện được tạo nên chính từ những khiếm khuyết’.

Tất cả những điều đó đã giúp mình cảm nhận tình yêu thương, chân thành và tình người. Bởi vậy, mình đã quyết tâm lựa chọn ngành học Công tác xã hội, để hỗ trợ mọi người, đóng góp cho cộng đồng người khuyết tật. Với hy vọng góp phần phát triển xã hội công bằng, bình đẳng và văn minh hơn cho tất cả mọi người.

Lội ngược dòng chinh phục GPA 3.9/4.0

Môi trường học tập đại học đã cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để bước ra xã hội. Từ những môn chung cung cấp cho bản thân góc nhìn về thế giới quan, hiểu phương pháp luận, tới các môn chuyên ngành để hiểu sâu kiến thức xã hội. Cảm thông với những nhóm yếu thế cùng kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương để giúp đỡ mọi người. Ban đầu xuất phát từ nhận thức, học để hiểu rồi mới tới đình chỉnh hành vi và hành động để thúc đẩy phát triển xã hội.

Khi bước vào môi trường đại học, mình cũng gặp không ít những khó khăn, bỡ ngỡ. Kỳ học đầu tiên tại Đại học Sư phạm, do còn những bỡ ngỡ và chưa làm quen với môi trường học tập mới, mình chỉ đạt GPA trung bình với 2.14/4.00.

Sau đó, mình đã ra phương pháp học phù hợp với bản thân, khắc phục được những vấn đề khuyết tật. Mình đã trao đổi với thầy cô và xin những tài liệu bản mềm của môn học, tập trung nhiều hơn vào việc nghe, hiểu và vận dụng, sau đó sẽ chép bổ sung và hoàn thiện bài tập.

Dần dần, mình đã vượt qua khó khăn tại môi trường học tập đại học và đạt điểm 3.92, 3.96, 4.0 tuyệt đối trong những kỳ học sau. Hiện tại, mình tích lũy được GPA 3.9/4.0. Bên cạnh đó, mình còn thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất và giải Ba cấp Khoa, giải Nhì cấp Trường.

Ngoài ra, đại học còn dạy mình cách làm người. Từ những bài chia sẻ, truyền cảm hứng của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh, thầy dạy chúng mình: “Hãy bỏ những thú vui như điện thoại, những điều cá nhân xuống, phóng tầm mắt ra xa để thấy những nơi còn khó khăn nhưng cuộc sống rất thật; thấy việc gì đúng thì phải hết sức làm, vì chính nghĩa mà không ngại xả thân; hãy đi đến những nơi đất nước đang cần, những nơi khó khăn cần chúng ta thay đổi”.

Ngành học Công tác xã hội không chỉ dạy mình những kiến thức, kỹ năng và còn đặt cho sinh viên một nền móng kiến thức xã hội sâu rộng. Tạo mọi điều kiện cho chúng mình phát triển, “chắp cánh ước mơ” để theo đuổi khát vọng.

Đến những nơi khó khăn để cảm nhận sự ấm áp của tình người

Khi được giác ngộ lý tưởng, mình bắt tay vào tham gia chương trình Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên cùng các dự án xã hội. Với những chương trình: Đón tân sinh viên, chào mừng các ngày lễ Tết, tình nguyện Mùa hè Xanh, bảo vệ môi trường, các dự án xã hội về Người khuyết tật, trẻ em, môi trường,...

Gần đây nhất, mình may mắn được tham gia chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023 do TW Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Trở về từ chuyến đi thăm Quần đảo Trường Sa, chỉ những nơi khó khăn nhất ta mới thấy được cái “ấm” của tình người. Đó là sự đồng lòng của Quân khu Thủ đô, sự đoàn kết của Trung đội Trường Sa cùng sự hỗ trợ của cả đại gia đình KN 290 giúp mình vượt qua mọi khó khăn, khuyết tật.

Trước khi đi, mình đã tìm hiểu về Trường Sa, nhưng thực sự chỉ khi đến nơi đây, đến những nơi tận cùng của Tổ quốc, bản thân mới thực sự thấy được đất nước Việt Nam anh dũng, kiên cường đến nhường nào. Chính điều đó đã khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, về cơ đồ mà các thế hệ đã dày công vun đắp. Mỗi công dân càng phải thêm cố gắng, nỗ lực dựng xây một Việt Nam hùng cường.

Để trở thành người cán bộ Đoàn – Hội, trước hết ta phải học cách làm việc, làm người. Chủ động xây dựng cho mình trí óc sáng tạo, kiến thức sâu rộng, một trái tim yêu thương và nhiệt huyết cùng đôi bàn thành không ngại khó, ngại khổ và luôn hành động.

Với bản thân mình - một người cán bộ Đoàn, Hội cần phải giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngọn lửa khát vọng cống hiến và truyền tải, “châm lửa” tới thế hệ thanh niên, sinh viên mãi sáng ngời, soi đường mơ ước, thắp sáng tương lai Việt Nam.

Khát vọng khôi phục năng lực bản thân

Ngoài việc học mình cũng tham gia thực hành tại các trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em và bệnh viện. Ngoài ra, bản thân tham gia tổ chức các hoạt động, dự án xã hội sát với lĩnh vực của ngành, của người khuyết tật.

Đó là các chương trình: Vòng ươm mầm cuộc thi công dân số toàn cầu do UNDP Vietnam phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội; xây dựng dự án My Vision – Dịch vụ hành chính công cho người khiếm thị; dự án The EYES Project – kết nối người khiếm thị với cộng đồng; dự án HANSD Project – nâng cao năng lực truyền thông của người khuyết tật, dự án Guardian of Childhood – Phòng ngừa và bảo vệ Lao động trẻ em;…

Những chương trình trên đã giúp mình tích lũy, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Từ đó, bản thân học cách giúp các nhóm yếu thế, khôi phục năng lực, trau dồi tiềm năng, góp phần phát triển xã hội.

Với mình, khi nhận được giải thưởng Top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu hay những giải thưởng khác, đều là những lần vỡ òa trong cảm xúc. Thực sự, khi thực hiện các hoạt động, mình cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản mình cứ làm và làm, cứ đóng góp dù chỉ là một phần rất nhỏ cho xã hội. Và bằng cách này hay cách khác, ta sẽ được xã hội ghi nhận xứng đáng, mỗi giải thưởng đó cũng như những dấu mốc cho sự trưởng thành trong chặng đường sinh viên của mình.

Mỗi người đến với thế giới này đều mang trong mình những sứ mệnh riêng và không ai giống ai. Vậy nên chúng ta chỉ cần sống, sống tốt, sống hết mình, sống trọn vẹn thì đã góp phần xây dựng tập thể, xã hội vững mạnh. Còn nhiều hơn, ta hãy sống cống hiến, sống vì mọi người, ta không chỉ làm những việc phải làm, cần làm mà hãy làm cả những việc nên làm, có thể làm.

Cuối cùng: “Xin đừng bao giờ quên, phía sau lưng chúng ta là cả một dân tộc Việt Nam”, xin đừng quên quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và khát vọng Sinh viên Việt Nam.

Thành tích cá nhân của Minh Trường: Phó Bí thư Liên chi Đoàn – Hội Sinh viên khoa Công tác xã hội,

Uỷ viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật;

Uỷ viên Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội;

Điểm học tập 3.9/4.0;

Có 2 đề tài NCKH đạt giải Nhất, Ba cấp Khoa và Nhì cấp Trường.