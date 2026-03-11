Nạn vé 'chợ đen' trước thềm concert BTS

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã bắt đầu có hành động chống lại việc bán lại vé trái phép liên quan đến các buổi biểu diễn sắp tới của BTS.

Vào ngày 11/3 (giờ Hàn Quốc), Bộ đã theo dõi sát sao các nền tảng mua bán vé cũ trực tuyến lớn, sau khi nhận được báo cáo về việc bán vé "chợ đen" cho các buổi hòa nhạc của BTS, dự kiến ​​diễn ra tại Gwanghwamun và Goyang. Mặc dù sự kiện có chính sách nghiêm ngặt "mỗi người một vé và không được chuyển nhượng", các nhà chức trách đã phát hiện 1.868 bài đăng trực tuyến (bao gồm cả các bài trùng lặp) quảng cáo bán lại vé.

Trong số các trường hợp này, bốn bài đăng đáng ngờ liên quan đến 105 vé đã được báo cáo cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để điều tra. Các bài đăng này được cho là liên quan đến các cá nhân mua nhiều vé cho cùng một buổi biểu diễn và cố gắng bán lại chúng với giá cao hơn đáng kể. Bộ cũng nhấn mạnh rằng, vé mua thông qua các kênh bán lại bất hợp pháp sẽ không thể sử dụng được do các biện pháp xác minh danh tính nghiêm ngặt tại địa điểm tổ chức.

Theo Ban tổ chức sự kiện, buổi hòa nhạc Gwanghwamun sẽ sử dụng hệ thống mã QR trên điện thoại di động, cấm sử dụng ảnh chụp màn hình và ngăn chặn việc quét lại mã sau khi đã sử dụng. Ngoài ra, tất cả người tham dự phải trải qua xác minh danh tính khi vào cửa và sẽ nhận được một vòng đeo tay không thể gắn lại nếu đã tháo ra. Việc kiểm tra danh tính ngẫu nhiên cũng sẽ được thực hiện bên trong địa điểm tổ chức, và bất kỳ ai bị phát hiện vi phạm quy định sẽ bị trục xuất khỏi sự kiện.

Ban tổ chức cũng đang giám sát các nền tảng trực tuyến để phát hiện các giao dịch vi phạm chính sách bán vé. Các tin đăng bị nghi ngờ bán lại trái phép có thể dẫn đến việc hủy vé nếu người bán không đưa ra lời giải thích thỏa đáng.

Do có thêm thông báo về việc đặt vé cho buổi hòa nhạc BTS tại Gwanghwamun (dự kiến​​ lúc 20h, ngày 12/3), Bộ đã cảnh báo rằng, các vụ đầu cơ vé "chợ đen" và các trường hợp gian lận tiềm ẩn có thể gia tăng. Các nhà chức trách đã yêu cầu các nền tảng bán vé và các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ các tin đăng vi phạm chính sách và tăng cường giám sát.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ ban hành cảnh báo "Thận trọng" trước sự kiện để ngăn ngừa tai nạn do đám đông gây ra. Cảnh báo này sẽ có hiệu lực tại hai quận Jongno và Jung của Seoul trong một ngày, ngày 21/3.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nỗ lực trên nhiều phương diện để giải quyết tận gốc vấn nạn bán vé "chợ đen". Luật Biểu diễn và Luật Xúc tiến Thể thao Quốc gia đã được sửa đổi (ban hành ngày 27/2, có hiệu lực ngày 28/8) để cấm tất cả các giao dịch bất công, bất kể việc sử dụng macro. Những sửa đổi này bao gồm việc áp đặt mức phạt lên đến 50 lần giá bán vé, cung cấp phần thưởng cho người báo cáo vi phạm và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp ngăn chặn giao dịch bất công. Hơn nữa, vào ngày 5/3, một buổi lễ đã được tổ chức để thành lập một cơ quan tư vấn công tư nhằm xóa bỏ nạn bán vé "chợ đen". Cơ quan này sẽ thiết lập một hệ thống hợp tác với các cơ quan liên quan, các trang web đặt vé lớn, các nền tảng giao dịch vé cũ và các hiệp hội, tổ chức liên quan. Cơ quan này cũng yêu cầu sự hợp tác trong việc xây dựng các văn bản pháp quy, tuyên truyền rộng rãi và quản lý chủ động hơn, cũng như tự kiểm soát các bài đăng cổ vũ bán vé "chợ đen". Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi Young tuyên bố: “Bán vé "chợ đen" làm gián đoạn việc phân phối công bằng các buổi biểu diễn và lợi dụng niềm đam mê chân chính của người hâm mộ đối với văn hóa đại chúng. Bắt đầu từ yêu cầu điều tra này, chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động kiên quyết cho đến khi nạn bán vé bất hợp pháp bị xóa bỏ và một nền văn hóa xem công bằng được thiết lập. Bán vé "chợ đen" là một vấn đề sẽ biến mất nếu không có người mua”.