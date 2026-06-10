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Top 10 'Hoa hậu Thế giới người Việt 2010': 'Tôi bây giờ như một tân binh, cần học hỏi rất nhiều từ các bạn trẻ'

Bình Nguyễn
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SVO - Nguyễn Công Nương khoe sắc vóc quyến rũ bên 'dàn sao' đình đám khi quảng bá phim 'Lầu chú Hỏa'. Cô cùng dàn diễn viên tài năng của phim đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đạo diễn Hùng Trần và các diễn viên kỳ vọng mang đến "món ăn" lạ cho công chúng. Anh cho biết: “Tôi muốn khán giả cảm thấy rần rần trong người sau khi rời khỏi rạp. Tôi tin, sau buổi chiếu, nhiều khán giả sẽ ám ảnh, văng vẳng bên tai âm thanh nào đó của phim. Với tôi, đó chính là hạnh phúc”.

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Người đẹp Nguyễn Công Nương cho biết, đây là giai đoạn cô khao khát được tham gia vào các dự án điện ảnh, mang đến những vai diễn đa dạng cho khán giả. Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn cô đồng Bạch. Trong phim, nhân vật này xuất hiện với vẻ ngoài ma mị. Nhưng ở ngoài đời, cô từng được biết đến bởi vóc dáng quyến rũ.

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“Khi đóng phim, tôi được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Lần trở lại này, tôi không chủ đích chọn kịch bản phim kinh dị, mà chỉ quan tâm rằng, liệu mình phù hợp với vai diễn không, có lột tả được tính cách và phong thái của cô đồng Bạch hay không. Trong quá trình đóng phim, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ", Nguyễn Công Nương nói thêm.

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Lầu chú Hỏa là một "làn gió mới" cho khán giả mùa Hè này. Đây là phim Việt chiếu rạp đầu tiên vận dụng found footage - giả tài liệu. Đáng chú ý, ở ngoài đời, Nguyễn Công Nương cũng là một cô hầu đồng Tứ phủ. Tuy nhiên, vai diễn trong phim lại khác hoàn toàn khi cô đồng Bạch là người trừ tà, bắt ma: “Tôi phải học niệm chú, tập nói giọng Bắc trong nhiều tháng, hạ tone giọng trầm theo yêu cầu của đạo diễn”.

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“Tôi bây giờ cũng giống như một tân binh và cần học hỏi rất nhiều từ các bạn trẻ. Tôi may mắn khi được làm việc với ê kíp Lầu chú Hỏa, bởi mọi người đều tạo cho nhau một bầu không khí cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Nhờ vậy, tôi không gặp quá nhiều thử thách khi vào vai cô đồng Bạch”, người đẹp bày tỏ.

Bình Nguyễn
#Đạo diễn Hùng Trần #Người đẹp Nguyễn Công Nương #Nguyễn Công Nương #phim kinh dị Lầu chú Hỏa #phim Lầu chú Hỏa

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