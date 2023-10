Nhà sản xuất âm nhạc đứng sau loạt 'hit' của V-pop: ‘Mỗi thời đại có một cách tiếp cận riêng với âm nhạc'

SVVN - Drum7 là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của nhiều ca khúc đình đám ở V-pop. Chia sẻ về nhiều khía cạnh làm nghề, chàng trai 9X này bày tỏ nhiều về sự cố gắng bứt phá khỏi giới hạn và tìm kiếm những sự sáng tạo mới mẻ trong sự nghiệp của mình.

Drum7 tên thật là Nguyễn Huy Hoàng Hiệp, sinh năm 1992, quê ở Hà Tĩnh. Anh là cựu sinh viên trường ĐH Luật (ĐH Huế) nhưng bén duyên và thành công với âm nhạc. Drum7 là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của nhiều ca khúc nổi tiếng của V-pop, từng hợp tác với nhiều ca sĩ như Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Bảo Anh, B Bay, nhóm The Men, Đỗ Hoàng Dương, Quang Hùng Master D và Tăng Duy Tân.

Gần nhất, anh cũng góp sức trong 2 ca khúc Đại minh tinh và Vườn địa đàng nằm trong album Minh tinh – The actress của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Trở thành producer nhận được nhiều sự quan tâm của người nghe nhạc Việt, cùng trò chuyện với Drum7 về hành trình làm nghề đặc biệt này.

Trước đó, Drum7 từng theo học trường Luật nhưng cơ duyên nào lại đưa anh chuyển hướng sang làm nhạc?

Khi học xong đại học, mình có ra Hà Nội để theo học nghề nhiếp ảnh của anh trai mình. Tuy nhiên, do bận công việc nên anh trai không có thời gian truyền nghề cho mình. Trong thời gian đó, ca khúc We don’t talk anymore của Charlie Puth nổi lên, cùng với Faded của Alan Walker. Do không có việc gì làm, nên mình muốn tìm hiểu làm cách nào, mà họ có thể làm ra những bản nhạc hay như vậy.

Từ đó, mình xin vào các group âm nhạc ở trên Facebook và tìm hiểu cách người ta làm ra một bản nhạc từ các bài đăng ở trên đó, cũng như tìm kiếm tư liệu trên YouTube, Google. Sau khi thấy việc làm ra một bản nhạc thú vị, mình có tìm hiểu về các DJ. Và đặc biệt thần tượng với DJ/ producer Armin Van Buuren người Hà Lan. Chú ấy học Luật và cũng làm nhà sản xuất âm nhạc và tận tới năm 25 tuổi chú ấy mới thật sự thành công. Từ đó, mình quyết định trở thành một nhà sản xuất âm nhạc.

Hiện tại, Drum7 có thể nói là producer ‘mát tay’ khi mang đến nhiều ‘bản hit’ cho các nghệ sĩ Việt. Anh có áp lực như thế nào trước thành công này?

Điều đó cho mình khá nhiều áp lực mặc dù cũng rất vui. Thành công như vậy nên rất nhiều nghệ sĩ tìm đến mình, để gửi gắm vào sản phẩm sắp tới của họ. Mình sợ nếu làm không tốt, thì ảnh hưởng tới các bạn ấy, vì mỗi sản phẩm làm ra đều là tâm huyết của không chỉ nghệ sĩ, mà còn có cả ê kíp đi cùng. Đôi khi mình nghĩ, có thể là do stress nên nghĩ quá nhiều. Hoặc cũng có thể do mình 'on top' nhanh quá, nên bắt đầu sợ khái niêm “flop”. Nhưng mà hiện tại, mình vẫn luôn bung 200% công lực khi nhận làm một sản phẩm.

Sự nghiệp của Drum7 có vẻ luôn gắn với giọng ca Tăng Duy Tân. Điều này có làm anh chạnh lòng, khi luôn gắn thành công của Drum7 với giọng ca này?

Nếu nói sự nghiệp của Drum7 gắn liền với Tăng Duy Tân thì cũng không hẳn. Vì trước khi làm việc với Tân, mình đã làm việc với anh Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Bảo Anh, B Ray, The Men, Đỗ Hoàng Dương... và cũng có những thành tựu nhất định như ‘hit’ Dễ đến dễ đi của Quang Hùng Master D.

Drum7 đi cùng Tân từ những ngày đầu tiên, đứng sau các sản phẩm của Tân từ Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Không phai... Nhà sản xuất nhạc thì nhiệm vụ là làm cho sản phẩm được đón nhận nhất. Tân là bạn thân của Drum7, nên thật lòng thấy Tân thành công mình cũng rất vui chứ không có chạnh lòng. Còn nếu đổi lại không phải Tân mà là người khác thì chắc là mình sẽ có chạnh lòng (cười lớn).

Drum7 muốn tạo nên một ‘signature’ hay tạo ra nhiều ‘bản hit’ viral trên mạng?

Thật ra, ai cũng có cái tôi của riêng mình. Và còn gì tuyệt vời hơn, khi mình đã làm nghệ thuật thì nên cố gắng đưa được cái tôi vào trong đó. Việc tạo ra được “signature” trong các sản phẩm cũng như các ‘bản hit’, đó là một cách để mình có thể chứng minh cho khán giả, thấy rõ hơn vai trò của mình trong một sản phẩm âm nhạc. Từ đó, “signature” giúp mình hay kể cả các producer khác, ‘dễ thở’ hơn trong con đường theo đuổi đam mê.

Có một vài ý kiến cho rằng, các ‘bản hit’ bây giờ có đời sống quá ngắn, nhạc làm ra chỉ để ‘hot’ vài chục giây trên TikTok. Là một người làm nhạc chuyên nghiệp thì Drum7 có quan điểm như thế nào về nhận định đó?

Có được gọi là nhà sản xuất chuyên nghiệp hay chưa, mình không thể đánh giá được mà để khán giả nhận xét. Quan điểm mỗi người khác nhau, quan điểm của khán giả khác, mà quan điểm của nghệ sĩ cũng khác. Khán giả quan tâm ca sĩ là được nghe các sản phẩm âm nhạc theo sở thích và nhu cầu họ mong muốn. Mỗi thời đại có một cách tiếp cận riêng với âm nhạc. Bây giờ là thời đại của TikTok. Vậy nên, theo quan điểm của mình, đây cũng chỉ là nơi để nghệ sĩ đưa các sản phẩm, làm sao để tiếp cận tới khán giả một cách nhanh nhất.

Và việc đưa “chục giây” ấn tượng nhất trong ca khúc, để thu hút thêm nhiều khán giả ủng hộ cho sản phẩm của họ, chỉ là một trong nhiều cách mà thôi. Đã có rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng nổi lên nhờ TikTok. Bản thân Tăng Duy Tân cũng như vậy. Và vài chục giây đó cũng chỉ giúp thu hút, tiếp cận với khán giả tốt hơn. Còn việc khán giả có ở lại với sản phẩm đó hay không thì chỉ cần xem qua lượt nghe, lượt tương tác, trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Đó có thể tham khảo, đánh giá được đó là sản phẩm tốt hay không tốt, hợp thị hiếu hay không hợp thị hiếu rồi.

Trước đây, một ca khúc nổi lên thì vai trò của người sản xuất âm nhạc ít được chú ý đến. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã có sự thay đổi, tên tuổi của producer cũng có thể sánh ngang với ca sĩ, nhạc sĩ. Drum7 nghĩ gì về sự công nhận này?

Mình công nhận là hiện nay vai trò của music producer được chú ý sánh ngang nhạc sĩ thì có vẻ đúng. Và thật sự cảm thấy tất cả các producer đều xứng đáng nhận được thành quả này. Còn để mà nói, producer hiện tên tuổi có thể sáng ngang ca sĩ thì vẫn còn một chặng đường dài nữa để đi.

Nhưng bước đầu thì DTAP, Masew, hay người em thân thiết Hứa Kim Tuyền đã thành công với việc, chứng minh vai trò của nhà sản xuất âm nhạc tại thị trường âm nhạc của Việt Nam. Họ đã được công chúng khán giả công nhận và đón nhận vai trò của họ. Và mình cảm thấy, tất cả các bạn ấy xứng đáng với thành quả đó. Đó cũng chính là động lực và mục tiêu, để mình tiếp tục chặng đường sắp tới.

Càng nổi tiếng, áp lực càng lớn từ công chúng, họ sẽ đòi hỏi sự sáng tạo đổi mới liên tục. Drum7 sẽ đón đầu những yêu cầu cao đó từ công chúng như thế nào để âm nhạc của mình luôn có sức hút và mới mẻ?

Tới bây giờ, mình vẫn chưa thể biết được mình có được coi là nổi tiếng hay không nữa. Và mình cũng đang rất lạ lẫm với những câu nói đó tới từ anh chị em, bạn bè của mình. Chắc mình vẫn đang là người mới thôi. Mình khá stress vì lo các sản phẩm sắp tới không biết có được đón nhận hay không. Nhưng đối với mình, áp lực cũng là động lực. Hoà âm phối khí cho ca khúc Đại minh tinh là một trong những sản phẩm, mà mình đã vượt qua được giới hạn.

Mình có thói quen là luôn luôn cập nhật kiến thức về âm nhạc, cũng như các bài nhạc nổi bật trên toàn thế giới. Nên hiện tại mình tin, nếu như những khán giả nào có chuyên môn một chút. Khi nghe nhạc của mình, sẽ phát hiện ra những thứ cực kỳ đơn giản, nhưng lại mới mẻ mà mình đã gửi gắm vào. Và đó cũng là việc mà mình đã, đang và luôn luôn làm khi bắt tay vào việc sản xuất cho một ca khúc.