Nhiệt huyết theo đuổi đam mê với nghề dẫn chương trình của nữ sinh quê Trà Vinh

SVVN - Con đường trở thành một MC chuyên nghiệp luôn chứa đầy sự cạnh tranh và nhiều thách thức, đòi hỏi sự nhiệt huyết, kiên trì và quyết tâm cao độ. Trịnh Ngọc Bảo Trâm, quê Trà Vinh, hiện là sinh viên năm 3, chuyên ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã chứng minh được rằng với niềm đam mê, nỗ lực không ngừng, mọi ước mơ và sự cố gắng đều có thể trở thành hiện thực…

Báo chí là nền tảng để chinh phục nghề cầm mic

Ngay từ khi học cấp 3, Bảo Trâm đã có niềm say mê đối với báo chí và truyền thông, đặc biệt là ở lĩnh vực dẫn chương trình. Cô chia sẻ: “Lần đầu tiên mình được cầm mic đứng trên sân khấu là tại một chương trình ngoại khóa nhỏ của Tổ Ngữ văn ở trường THPT đang theo học, kể từ đấy mình đã xác định được ước mơ bản thân muốn theo đuổi là gì”.

Bảo Trâm từng theo học lớp chuyên Văn tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành và là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn. Bên cạnh đó, Trâm từng đạt Huy chương bạc Olympic truyền thống 30/4 và Huy chương đồng Trại hè Phương Nam môn Ngữ văn trong những năm học THPT. Chính điều này đã giúp cô nàng có một nền tảng kiến thức khá vững chắc, là bước đệm để cô nàng chinh phục ước mơ theo học ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Cô cho rằng: “Báo chí là một môi trường năng động và sáng tạo để mình phát triển tư duy, tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng để có thể từng bước chinh phục, tiếp cận với nghề nói”.

Từng ôm nỗi tự ti, mặc cảm không dám bước ra khỏi vùng an toàn

Dù Bảo Trâm đã xác định được đam mê của bản thân từ sớm, thế nhưng khi thật sự bước chân vào cánh cổng trường đại học - một môi trường mới với nhiều điều mới lạ, xung quanh rất nhiều người vô cùng xuất sắc và ưu tú khiến cô trở nên tự ti và thu mình lại vì mặc cảm mình là một sinh viên tỉnh lẻ. Khi ấy, Bảo Trâm sở hữu nước da đen nhẻm và cân nặng chỉ vỏn vẹn 43kg. Ngoài ra, giọng nói lúc đó của Trâm còn bị đánh giá là mắc nhiều lỗi địa phương, giọng yếu và dễ hụt hơi, ngoại hình cũng không quá nổi bật.

Những mặc cảm về giọng nói và ngoại hình đến cuối cùng vẫn không thể cản bước Bảo Trâm theo đuổi đam mê của mình. Hằng ngày, cô đều dành thời gian luyện giọng; lắng nghe bản tin phát thanh, truyền hình; đọc sách, báo… Mất nhiều tháng trời kiên trì luyện tập, Bảo Trâm mới khắc phục được nhược điểm chất giọng mỏng, thiếu nội lực của mình.

Trâm chia sẻ: “Mình chăm chỉ luyện tập các kỹ năng của người dẫn chương trình để khắc phục điểm yếu. Điều đáng mừng là mình thấy bản thân thay đổi theo hướng tích cực, tựa như một chú bướm đang chuyển mình thoát kén để cất cánh bay lên”.

Bên cạnh việc tự học, Bảo Trâm còn tranh thủ đi làm thêm những công việc part-time để chắt chiu đủ số tiền đăng ký một khóa học về kỹ năng dẫn chương trình chuyên nghiệp. Với một sinh viên mới “chân ướt chân ráo” lên Sài Gòn như Bảo Trâm, đó là một số tiền khá lớn nhưng Trâm thấy nó rất đáng, bởi lẽ đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư khôn ngoan nhất.

“Sau khi tham gia khóa học, mình đã cải thiện rất nhiều về giọng nói, kỹ năng trình diễn, cách nhấn nhá câu từ sao cho thu hút… Vì thế, mình đã nhận được show dẫn đầu tiên với mức cát-xê 400.000 đồng. Mình vô cùng trân trọng số tiền đó, bởi mình đã kiếm chúng từ chính mồ hôi công sức của bản thân”, Bảo Trâm kể lại.

Niềm vui khi tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu

Cô nàng luôn nỗ lực bền bỉ để có thể hoàn thiện những khiếm khuyết của mình, và mọi sự nỗ lực đều được đền đáp. Bảo Trâm đã chứng minh được khả năng của mình qua từng sân khấu mà cô dẫn dắt như Talkshow “Tỏ” - Tâm sự chuyện nghề - Thắp lửa đam mê, Lễ Trao thưởng Chương trình Mua xe Decumar - Trúng quà xe CUB, Chào Xuân Giáp Thìn & Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2025 của CLB Golf Họ Nguyễn, Triển lãm “Kể”, Food Núp Hẻm,...

Không những vậy, Trâm cũng rất tích cực tham gia những cuộc thi dẫn chương trình để tích lũy kiến thức, nâng cao bản lĩnh và giành được một số thành tích như: Top 8 MCA The New Mentor 2023 - Người dẫn chương trình toàn năng, Quán quân MCA Learning tournament 3/2024.

Cô chia sẻ: “Những cuộc thi dành cho người dẫn chương trình là một sân chơi lý tưởng để mình cọ xát thực tế, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và đây cũng là một cơ hội để mình so tài với các bạn MC khác, để biết được năng lực hiện tại của mình đang tới đâu, từ đó trau dồi và phấn đấu nhiều hơn nữa”.

Không chỉ là một MC trẻ tài năng, Bảo Trâm còn đảm nhận song song công việc Voice Talent cho báo Vietnamnet và một số nhãn hàng về sức khỏe, công nghệ,…. Theo Trâm, việc làm Voice Talent không chỉ giúp rèn luyện khả năng nói, đồng thời còn có cơ hội tìm hiểu, đào sâu những thông tin liên quan sản phẩm, nhãn hàng, vốn hiểu biết từ đó cũng được nâng cao.

Bảo Trâm quan niệm: “Con thuyền nào cũng an toàn khi neo đậu ở bến đỗ. Nhưng người ta làm ra con thuyền không phải vì lý do đó”. Nơi an toàn luôn thoải mái, nhưng mỗi người cần biết vượt qua "vùng an toàn", vượt qua khó khăn thử thách để mạnh mẽ, trưởng thành và cho mình những sự đổi mới, đột phá.

(Ảnh: NVCC)