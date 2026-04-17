Trường Đại học Sao Đỏ bùng nổ đêm chung kết 'Vũ điệu sinh viên - Student Dance Festival 2026'

SVO - Tối 16/4, tại Trường Đại học Sao Đỏ, đêm chung kết “Vũ điệu sinh viên – Student Dance Festival 2026” đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên và khán giả đến theo dõi, cổ vũ.

Chương trình có sự tham dự của đại biểu khách mời đến từ doanh nghiệp và các trường THPT trên địa bàn như Chí Linh, Trần Phú, Nguyễn Thị Duệ cùng Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh. Về phía nhà trường có NGUT.TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị, đoàn thể và đông đảo sinh viên. Ban Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông và khiêu vũ thể thao.

Ông Đoàn Văn Diệu – Giám đốc Viettel khu vực Chí Linh trao tài trợ chương trình.

Ban Giám khảo cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, cuộc thi là sân chơi văn hóa – nghệ thuật ý nghĩa, góp phần tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện đam mê, phát huy năng khiếu và tăng cường giao lưu, học hỏi. Qua đó, lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng chinh phục của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Những tiết mục đặc sắc của các đội thi

Đêm chung kết quy tụ 17 đội thi, mang đến một “bữa tiệc” nghệ thuật đậm chất hiện đại với nhiều màu sắc. Từ hiphop, shuffle dance đến các điệu nhảy đang thịnh hành trên mạng xã hội, các đội đã thể hiện sự đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn kỹ thuật. Nhiều tiết mục gây ấn tượng mạnh với khả năng làm chủ sân khấu, sự đồng đều trong đội hình và những động tác kỹ thuật cao như popping, locking, hay các pha xử lý “freeze” chính xác theo nhịp nhạc.

Không chỉ dừng lại ở trình diễn vũ đạo, các đội thi còn chú trọng yếu tố dàn dựng, kể chuyện bằng chuyển động, qua đó thể hiện rõ cá tính và thông điệp nghệ thuật. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, biên đạo sáng tạo và phong cách trình diễn tự tin đã tạo nên dấu ấn riêng cho từng tiết mục, góp phần làm nên một đêm thi bùng nổ, đậm chất Gen Z.

Kết thúc đêm chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Trường THPT Chí Linh với tiết mục “Người Việt”. Hai giải Nhì thuộc về đội Khoa Du lịch và Ngoại ngữ với tiết mục “So hot” và đội Khoa Công nghệ thông tin với tiết mục “Mashup Bài ca tôm cá, Đất phương Nam”. Ba giải Ba được trao cho các đội đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Duệ, Khoa Điện và Khoa Kinh tế.

Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng phụ và giải chuyên đề cũng được trao nhằm ghi nhận sự sáng tạo, phong cách và sức lan tỏa của các đội thi.

Lãnh đạo nhà trường cùng, đại biểu khách mời, viên chức giảng viên chụp lưu niệm cùng học sinh, sinh viên tại chương trình.

“Vũ điệu sinh viên – Student Dance Festival 2026” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để sinh viên thể hiện bản lĩnh, cá tính và tinh thần hội nhập. Thành công của cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò của các hoạt động ngoại khóa trong việc phát triển toàn diện kỹ năng, tư duy và đời sống tinh thần cho sinh viên.

