Content Creator Đỗ Văn Linh: Bài toán lựa chọn giữa nhiều cơ hội và giá trị của sự quyết đoán

SVO - Giữa những ngã rẽ quen thuộc của người trẻ như vào tập đoàn lớn, đi du học, chọn một công việc ổn định hay bước ra làm tự do, Đỗ Văn Linh lại chọn một con đường nhiều biến số hơn: làm nội dung, kinh doanh và tự xây dựng hướng đi riêng cho mình. Đằng sau hình ảnh content creator giáo dục trên các nền tảng, là câu chuyện của một người trẻ nhiều lần đứng trước “bài toán lựa chọn”, dám chấp nhận chi phí cơ hội để đổi lấy sự phù hợp dài hạn. Với Linh, sự quyết đoán không phải bốc đồng, mà là khả năng hiểu mình đủ rõ để biết lúc nào nên bước tiếp.

Không đi theo lối mòn an toàn

Nhắc đến Đỗ Văn Linh hôm nay, nhiều người nhớ đến một Content Creator hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và lifestyle, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH TET Việt Nam, Founder & Manager The English Tutor. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn anh như một gương mặt có sức hút trên mạng xã hội, câu chuyện sẽ thiếu đi phần quan trọng nhất. Bởi đằng sau độ nhận diện ấy là một quá trình đi qua nhiều công việc, nhiều môi trường và nhiều lần tự hỏi mình thực sự phù hợp với điều gì.

Linh tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh doanh Thương mại tại Đại học Kinh tế Quốc dân và hiện tiếp tục theo học Chương trình Executive MBA - Thạc sĩ Điều hành cao cấp tại ngôi trường này. Nhưng hành trình ấy không hẳn thẳng tắp. Anh từng trượt Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định, ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh. Những năm đầu đại học cũng không quá nổi bật vì chưa bắt nhịp được với môi trường mới. Từ một khởi đầu có phần mờ nhạt, anh dần giành được học bổng khuyến khích học tập và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, điều mà chính anh cũng từng không nghĩ tới.

Điều đáng chú ý là Linh không xem thành tựu như vài dấu mốc riêng lẻ để khoe ra. Với anh, mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng: làm gia sư để hiểu nghề giáo không hề dễ, làm nhân viên cửa hàng để hiểu giao tiếp và EQ quan trọng thế nào, làm leader để cảm nhận sức nặng của trách nhiệm. Sau tất cả, điều anh coi là thành tựu lớn nhất không chỉ nằm ở một chức danh hay con số, mà là việc mình vẫn giữ được sự nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến trong suốt quá trình đi học, đi làm.

Đằng sau mỗi lựa chọn là một lần dám từ bỏ

Điểm làm nên màu sắc riêng của Đỗ Văn Linh không phải chỉ vì anh làm nhiều việc, mà vì anh dám chọn giữa nhiều cơ hội cùng lúc. Ở tuổi trẻ, nhiều người nghĩ thử thách lớn nhất là làm sao để có thêm lựa chọn. Nhưng với Linh, bài toán khó hơn là khi có quá nhiều cơ hội, phải quyết định thế nào.

Không chỉ một lần, Linh đứng trước những phương án “đáng chọn” rồi vẫn quyết định rẽ sang hướng khác. Anh từng có cơ hội du học thạc sĩ ở Anh, tại University of Manchester, một ngôi trường mình rất thích. Nhưng cuối cùng, vì nhiều yếu tố như thời gian, tài chính và định hướng chưa phù hợp, anh lỡ hẹn với kế hoạch đó. Thay vì tiếp tục trì hoãn chuyện học lên cao, Linh chọn quay trở lại NEU với Executive MBA. Quyết định ấy cho thấy một điều rất rõ trong cách anh đối diện với lựa chọn: không cố níu một phương án chỉ vì nó đẹp trên lý thuyết, mà ưu tiên điều phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế và mục tiêu dài hạn.

FOMO, chi phí cơ hội và bản lĩnh hiểu mình

Trong câu chuyện của Đỗ Văn Linh, có một chi tiết rất thật với người trẻ: cảm giác FOMO (Fear Of Missing Out) trước thành công của bạn bè đồng trang lứa. Trước khi gần ra trường, khi nhiều bạn cùng nền tảng học vấn và kỹ năng bắt đầu bước vào các tập đoàn lớn, làm công việc đúng chuyên ngành như kinh doanh, logistics hay tại các cơ quan chuyên môn, Linh vẫn chủ yếu gắn với công việc freelancer - một kiểu công việc thường bị xem là thiếu ổn định. Và anh cũng từng dao động.

Anh từng tự hỏi: mình đã cố gắng thi vào một ngành học “hot”, ở một trường đại học nổi tiếng, đã nỗ lực để có kết quả tốt, vậy nếu bây giờ lại không đi theo con đường nghề nghiệp quen thuộc thì có phải lãng phí hay không? Đây là nỗi băn khoăn rất phổ biến của người trẻ: không chỉ sợ thất bại, mà còn sợ những gì mình đầu tư trước đó trở nên vô nghĩa nếu rẽ sang hướng khác.

Nhưng rồi Linh vẫn chọn khác. Anh nói mình may mắn vì hiểu khá rõ bản thân là ai, muốn gì, điểm mạnh và điểm yếu ở đâu. Chính sự tự nhận thức ấy giúp anh không quá khó khăn trong việc ra quyết định. Và sau khi đã chọn, anh nhận ra những năm tháng học đại học không hề lãng phí chỉ vì mình không làm đúng một chức danh nghề nghiệp được mặc định từ đầu. Ngược lại, kiến thức về thuế, xuất nhập khẩu, pháp luật kinh doanh, các triết lý kinh doanh học được từ sách vở và giảng đường, cùng tư duy giải quyết vấn đề, đều trở thành nền tảng hữu ích khi anh xây dựng công việc riêng. Nói cách khác, Linh không từ bỏ hành trang cũ, anh mang nó sang một con đường mới.

Khi nói về sự quyết đoán, Đỗ Văn Linh nhấn mạnh ba lần rằng đây là yếu tố “quan trọng, quan trọng, quan trọng”. Với anh, người trẻ rất cần cân nhắc trước quyết định, nhưng nếu đắn đo quá lâu trước những con đường mới, thì chính sự chần chừ sẽ trở thành lực cản khiến dự định mãi chỉ nằm trên giấy. Anh thích tinh thần “just do it” - cứ làm đi, cứ trải nghiệm, cứ sai đi. Không được điều này thì sẽ học được điều khác. Còn nếu ngồi nghĩ mãi, thứ còn lại đôi khi chỉ là một cái đầu đầy những suy nghĩ bộn bề.

Tuy vậy, Linh không cổ vũ sự liều lĩnh mù quáng. Điều anh nhấn mạnh là trước khi bắt đầu, người trẻ vẫn cần hiểu mình, cân nhắc và chuẩn bị những yếu tố cốt lõi. Nhưng sau tất cả, phải dám làm. Đặc biệt với khởi nghiệp, anh cho rằng thực tế luôn phức tạp hơn rất nhiều so với kế hoạch trên giấy. Với kinh nghiệm của người trẻ, rất khó để nghĩ hết mọi tình huống, mọi đầu việc, mọi biến số có thể xảy ra. Vì vậy, nếu cứ chờ đến lúc mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, rất có thể sẽ chẳng bao giờ có bước khởi đầu nào cả. Theo anh, phương án tốt nhất là chuẩn bị cái cốt lõi rồi tiến hành, vừa làm vừa điều chỉnh. Có lẽ, giá trị lớn nhất mà sự quyết đoán mang lại cho Đỗ Văn Linh không chỉ là những con số đẹp trên mạng xã hội hay các danh xưng mà anh đang có. Quan trọng hơn, nó giúp anh sống đúng với nhịp điệu của mình, lựa chọn những công việc khiến bản thân phát huy được tốt nhất và không bị bó hẹp trong những khuôn mẫu thành công sẵn có. Anh vẫn từng bỏ lỡ, từng phân vân, từng FOMO. Nhưng thay vì để những cảm xúc ấy níu chân, Linh dùng chúng như chất liệu để hiểu bản thân rõ hơn và bước tiếp chắc hơn.

Giữa một thời đại người trẻ có quá nhiều cơ hội nhưng cũng quá nhiều bối rối, câu chuyện của Đỗ Văn Linh gợi nhắc một điều giản dị mà không dễ làm: thành công không chỉ đến từ việc có nhiều lựa chọn, mà từ khả năng dám chọn. Và đôi khi, điều đưa một người đi xa hơn không phải là con đường hoàn hảo nhất, mà là quyết định đủ rõ ràng để họ theo nó đến cùng.

Ảnh: NVCC