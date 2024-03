Niềm tự hào của châu Á tại 'Lễ trao giải Oscar 2024': Kỷ nguyên mới của Godzilla

SVVN - Không phụ sự mong đợi của khán giả, 'Godzilla Minus One' đã trở thành bộ phim đầu tiên về Godzilla trong lịch sử không những được đề cử mà còn giành luôn giải thưởng Oscar với hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh".

Godzilla Minus One đã đánh bại các đề cử đối thủ có ngân sách lớn hơn gấp nhiều lần là The Creator, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One và Napoléon, đánh dấu chiến thắng hiếm hoi ở hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất" cho một doanh nghiệp có kinh phí khiêm tốn. Điều thú vị là Oppenheimer, bộ phim được coi là "bom nguyên tử" của giải Oscar năm nay, thậm chí còn không lọt vào top 20 chung cuộc ở hạng mục này. Khán giả thực sự bị gây ấn tượng mạnh với tính thẩm mỹ của Godzilla Minus One, đặc biệt là khi nó được ra mắt trong thời điểm nhiều dự án đình đám của Hollywood không được phát hành do cuộc đình công kép vào năm 2023.

Gây chú ý ở cả hai khía cạnh giải thưởng và doanh thu, Godzilla Minus One tính đến thời điểm hiện tại,ở ngoài thị trường Nhật là phim Godzilla do Nhật thực hiện có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời là phim live-action Nhật Bản ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ. Theo Deadline, thành tích tại Bắc Mỹ này đưa nó trở thành phim nói tiếng nước ngoài có doanh thu cao thứ 3 ở đây, vượt qua Anh hùng (53,7 triệu USD) và Ký sinh trùng (53,4 triệu USD) từng thắng giải Oscar. Godzilla Minus One đã khởi chiếu tại các rạp ở Mỹ vào ngày 1/12/2023 và cuối cùng đạt tổng doanh thu nội địa ấn tượng là 56 triệu USD, khiến đây là bộ phim đầu tiên kể từ năm 2019 đạt được cột mốc đó. Phim tiếp tục đạt 57 triệu USD, đứng vị trí thứ hai mọi thời đại khi phát hành bằng tiếng nước ngoài ở Mỹ. Tổng doanh thu toàn cầu của phim là hơn 107 triệu USD. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bộ phim hiện không có sẵn trên các nền tảng xem tại nhà ở tiểu bang và việc chiếu rạp của nó đã kết thúc kể từ đó. Một phiên bản đen trắng gai góc hơn sau đó đã được phát hành tại Nhật Bản và Hoa Kỳ, vào cuối tháng 1/2024.

Ngay từ 23/1, Godzilla Minus One đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải Oscar khi trở thành bộ phim đầu tiên trong 70 năm loạt phim Godzilla được đề cử "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất", điều mà chưa bộ phim nào thuộc Monsterverse của hãng Legendary sản xuất làm được. Giờ đây, đạo diễn Takashi Yamazaki có thể khẳng định danh hiệu người Nhật Bản đầu tiên đoạt giải Oscar "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất". Hơn nữa, đây là bộ phim Godzilla đầu tiên giành được giải Oscar.

Tuy nhiên, lịch sử hơn nữa là việc đạo diễn giành được giải Oscar "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất" mới chỉ xảy ra một lần trước đây, với việc Stanley Kubrick được vinh danh vào năm 1969 cho 2001: A Space Odyssey (Đó cũng là giải Oscar mà Kubrick duy nhất giành được trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm của mình).

Khác với bộ phim về Godzilla gần đây nhất là Shin Godzilla (2016), Godzilla Minus One lấy bối cảnh hậu Thế chiến thứ hai ở Nhật. Lúc này, Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh, ngoài khơi, quái vật cổ đại Godzilla từ biển sâu trồi lên, tiến vào nước Nhật và biến quốc gia này từ "số 0" trở thành "số âm".

Yamazaki đã cố gắng biến Godzilla trong tác phẩm này trở thành phiên bản đáng sợ với người xem nhất, kèm theo lời nhận định: "Tôi là một fan cuồng nhiệt của bộ phim Godzilla đầu tiên năm 1954. Khán giả ngày nay đã quá quen thuộc trước những kỹ xảo tân thời, nhưng tôi vẫn muốn cho họ trải nghiệm thứ cảm giác mới mẻ và sợ hãi, hệt như cha ông ta đã từng cảm nhận vào buổi đầu nhìn thấy con quái thú ấy bước lên màn ảnh rộng".

Tất cả 610 cảnh kỹ xảo trong Godzilla Minus One đều được xử lý thủ công bởi đội ngũ gồm 35 nghệ sĩ và được bắt đầu từ tháng 4/2022, đặc biệt không sử dụng bất kỳ công nghệ A.I nào cùng kinh phí sản xuất chỉ khoảng 15 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với bất kỳ bộ phim nào khác cùng thể loại này.

Phim xuất sắc nhất: Oppenheimer

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emma Stone (Poor Things)Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: The Zone of Interest

Phim ngắn Hành động sống thực: The Wonderful Story of Henry SugarNữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)Phim hoạt hình xuất sắc nhất: The boy and the Heron

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ca khúc trong phim: What Was I Made For? (Barbie)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Phim tài liệu xuất sắc nhất: 20 Days in Mariupol

Hiệu ứng hình ảnh: Godzilla Minus One

Kịch bản chuyển thể: American Fiction

Phim Tài liệu ngắn: The Last Repair Shop

Kịch bản gốc: Anatomy of a Fall

Phim hoạt hình ngắn: WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & YokoNhạc phim xuất sắc: Oppenheimer

Quay phim xuất sắc nhất: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Hóa trang xuất sắc nhất: Poor Things

Thiết kế phục trang: Poor Things

Thiết kế sản xuất: Poor Things

Biên tập phim xuất sắc nhất: Jennifer Lame (Oppenheimer)

Âm thanh xuất sắc nhất: The Zone of Interest