Nữ cán bộ Trường Đại học Y tế Công cộng giỏi sáng tạo, giàu nhiệt huyết luôn hướng về cộng đồng

Thành tích tiêu biểu của nữ cán bộ Xuân Quỳnh: · Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2020 - 2021; · Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2021 - 2022; · Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2022 - 2023; · Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2023; · Bằng khen của Ban Chấp hành Công Đoàn Y tế Việt Nam năm 2022 do có thành tích tiêu biểu trong Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” lần thứ nhất; · Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2020 - 2021; · Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2021 - 2022; · Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2022 - 2023; · Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y tế Công cộng do tích cực trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Trường Đại học Y tế Công cộng năm học 2022 - 2023.