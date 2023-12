Nữ đại biểu đoàn Hải Dương kỳ vọng đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ sinh viên thực hiện 5 tiêu chí Sinh viên 5 Tốt

Một số thành tích của Phương Linh trong hoạt động Đoàn - Hội: Nhận giấy chứng nhận tác phẩm tiêu biểu viết bài cảm nghĩ “Đoàn trong tôi là” trong Cuộc thi viết cảm nghĩ do tỉnh Hải Dương tổ chức nhân dịp Chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027;

Đạt giải Ba cuộc thi Viết cảm nhận cuốn sách tôi yêu do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường tổ chức;

Tham gia giải bóng đá nữ “HMTU Ladycup” hàng năm tổ chức;

Hiến máu nhân đạo trong mỗi dịp có sự kiện hiến máu của Trường và tỉnh Hải Dương, như “Lễ hội xuân hồng”;

Tham gia sự kiện hóa trang Halloween do CLB Tiếng Anh tổ chức với tư cách là Cựu Trưởng ban sự kiện, thành viên CLB Tiếng Anh;...