'Nữ hoàng kim cương V-biz' khoe đường cong 'căng đét', đắp trang sức tiền tỷ lên người cực 'sốc'

SVVN - Lý Nhã Kỳ là minh chứng cho thấy khả năng biến hóa đỉnh cao, cân mọi phong cách từ sang trọng đến ngọt ngào, quyến rũ đầy táo bạo.

Vốn nổi tiếng về độ chịu chi trong khoản đầu tư hình ảnh, Lý Nhã Kỳ luôn biết cách để khiến mình tỏa sáng hơn trước ống kính. Không chỉ rực rỡ khi sải bước trên thảm đỏ các liên hoan phim quốc tế với thần thái và phong cách được đánh giá là không thua kém minh tinh thế giới nào, những bộ ảnh thời trang của kiều nữ không tuổi cũng "cháy" không kém.

Đúng với tinh thần của thời trang là ngôn ngữ của tự do sáng tạo, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nơi mà mỗi người sẽ cất lên tiếng nói của mình, Lý Nhã Kỳ đã biến studio thành sàn diễn thời trang. Điểm thu hút của các bộ trang phục chính từ sự ngẫu hứng, tự do, phô diễn sức sáng tạo của Lý Nhã Kỳ trong việc mix đồ.

Nữ diễn viên còn cho thấy sự khéo léo khi chọn phụ kiện trẻ trung phong cách gen Z. Các món đồ này "ăn nhập" với tổng thể trang phục, đảm bảo cho người diện vẻ ngoài hài hòa, tinh tế. Nữ diễn viên còn thể hiện sự khéo léo khi áp dụng kiểu tóc đánh rối, giúp nhân đôi vẻ nữ tính cho diện mạo.

Sau hơn 10 năm gia nhập làng giải trí, vẫn ánh mắt vô cùng gợi tình, đôi môi sexy căng mọng ấy, nhưng khi thì dịu dàng ngây thơ với mái tóc dài bồng bềnh được tô điểm thêm cho trang phục sang trọng bằng những trang sức giá trị. Với ‘mỹ nhân’ sở hữu những đường nét trên gương mặt hài hòa như cô thì đôi mắt có lẽ chính là điểm nhấn đắt giá nhất trên gương mặt.

Có được đôi mắt to, đen láy và mí mắt rõ ràng, Lý Nhã Kỳ chẳng cần phải dùng lens mắt trong mỗi concept chụp, bất kể đó là hình tượng trong sáng hay đằm thắm, quyến rũ. Có thể nói rằng, đôi mắt to tròn và long lanh như bi ve với hai mí mắt to, rõ ràng cùng bờ môi kẹo ngọt như Lý Nhã Kỳ là ước mơ của bao chị em phụ nữ châu Á.

Song song với lĩnh vực bất động sản, Lý Nhã Kỳ cũng là chủ một shop kim cương đắt giá, có nhiều sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới. Vì vậy mà không chỉ hữu danh vô thực mà cô được gọi là ‘nữ hoàng kim cương’.

Trong các sự kiện cô tham dự trong showbiz, phụ kiện đi kèm với những bộ đầm nổi tiếng thế giới thường là trang sức kim cương. Đó là lý do không chạy show sự kiện dày đặc song Lý Nhã Kỳ luôn khiến những 'người đẹp' khác phải kiêng dè mỗi khi cô xuất hiện trên thảm đỏ.