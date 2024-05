Nữ Phó Bí thư tự hào là người con của mảnh đất Điện Biên anh hùng

SVVN - Nguyễn Thị Ngân là sinh viên năm cuối ngành Điều dưỡng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Nữ sinh 2K2 mang trong mình niềm tự hào khi là người con của mảnh đất Điện Biên anh hùng và luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành niềm tự hào cho quê hương.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, Ngân luôn cảm thấy tự hào về di sản lịch sử và văn hóa phong phú nơi đây. Điện Biên là mảnh đất ghi dấu những chiến công oanh liệt của dân tộc, không chỉ là một phần của lịch sử quốc gia mà còn là một phần trong tâm hồn mỗi người con Việt Nam.

“Sống trên mảnh đất này, mình đã được học hỏi và hiểu rõ hơn về những khó khăn, những đau thương mà những người anh hùng đã phải trải qua để bảo vệ tự do và độc lập cho đất nước”, Ngân chia sẻ.

Lớn lên giữa những trang sử hào hùng, Ngân được truyền lửa bởi tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ quê hương của các bậc anh hùng. Câu chuyện về những người chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do, về những gian khổ, hy sinh của thế hệ cha ông đã thôi thúc nữ sinh không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mang trong mình niềm tự hào về quê hương Điện Biên, nữ sinh 2K2 luôn nỗ lực phấn đấu và rèn luyện bản thân để trở thành niềm tự hào của gia đình và quê hương. Hiện tại, cô nàng đang giữ chức vụ Phó Bí thư chi đoàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động thanh niên do Đoàn trường phát động. Năm vừa qua, nữ sinh đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và hứa hẹn sẽ sớm trở thành một Đảng viên ưu tú trong tương lai gần.

“Bên cạnh niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, mình cũng ý thức được trách nhiệm to lớn của bản thân trong việc bảo vệ và phát triển quê hương Điện Biên. Mỗi ngày được sống trên mảnh đất anh hùng này là một vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu để giành độc lập, tự do cho dân tộc”, Ngân cho hay.

Hòa trong bầu không khí hân hoan kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngân tâm sự: "Với mình, kỷ niệm này không chỉ đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn là niềm tự hào và biết ơn sâu sắc đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc".

Kỷ niệm 70 năm Điện Biên Phủ là dịp để cô nàng ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông và hun đúc ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển quê hương. "Đây là cơ hội để khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vững bước trên con đường xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh", Ngân chia sẻ.

Với lòng biết ơn sâu sắc, Ngân luôn tích cực tham gia các hoạt động tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong những năm học cấp 3 và Đại học, nữ sinh thường xuyên tham dự lễ dâng hương và tưởng niệm vào Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, cùng các bạn học sinh dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ. “Những hoạt động này không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với những người đã khuất mà còn góp phần giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và tầm quan trọng của việc bảo vệ Tổ quốc”, cô nàng chia sẻ.

Mặc dù không trực tiếp sống trong thời kỳ chiến tranh và chứng kiến chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, Ngân vẫn luôn trân trọng và ghi nhớ sâu sắc ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử này đối với bản thân. Chiến thắng Điện Biên Phủ tựa cánh cửa mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần kiên cường, ý chí hy sinh và sức mạnh đoàn kết phi thường của nhân dân ta trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Với Ngân, Điện Biên Phủ không chỉ là niềm tự hào về lịch sử và di sản, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận, là lời nhắc nhở về sức mạnh của tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, đồng thời là lời thề nguyện về trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất nước của mỗi người con Việt Nam.

“Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc và danh tính của mình, thôi thúc bản thân mình không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Nhớ về những năm tháng hào hùng của dân tộc, Ngân bồi hồi chia sẻ về một kỷ niệm đẹp đẽ gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo nữ sinh quê Điện Biên, hàng năm, cứ vào ngày 7/5, thành phố lại rực rỡ trong không khí của ngày lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với lễ kỷ niệm những năm chẵn như 60, 65 hay 70 năm, sự kiện càng được tổ chức long trọng. Là thế hệ trẻ may mắn không phải trực tiếp trải qua chiến tranh, Ngân luôn trân trọng những ngày lễ này như cơ hội để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Năm nay, thành phố nơi Ngân sinh sống diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nữ sinh được tận mắt chứng kiến những đoàn diễu binh dũng mãnh, những chiến sĩ hành quân uy phong lẫm liệt, những chiếc trực thăng tung bay trên bầu trời cùng lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tiếng pháo rền vang cùng tiếng reo hò cổ vũ của người dân như đưa cô nàng trở về những khoảnh khắc lịch sử hào hùng năm xưa.

Với trái tim rực cháy lòng tự hào, Ngân mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của bản thân để truyền tải những giá trị lịch sử quý báu cho thế hệ mai sau, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của cha ông và xây dựng quê hương Điện Biên, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Ảnh: NVCC