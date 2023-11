Nữ sinh Bình Định tự hào với hoạt động Đoàn - Hội là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

SVVN - Huỳnh Thị By By (sinh năm 2002) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Quy Nhơn. Bén duyên với hoạt động Đoàn - Hội ngay từ khi trở thành sinh viên năm nhất, đến nay By By đã nhận được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là có thêm nhiều kinh nghiệm để trang bị cho hành trình sắp tới.

Sinh ra và lớn lên tại Tuy Phước, Bình Định, By By được đánh giá là cô gái sớm bộc lộ cá tính và có cuộc sống hướng ngoại. Ngay vào đầu năm nhất, cô gái sinh năm 2002 đã may mắn được giới thiệu vào tổ chức phong trào Hội của Khoa và từ đó đến thời điểm hiện tại By By luôn là thành viên kỳ cựu có đóng góp lớn và gắn bó với hoạt động này.

By By chia sẻ, người tạo động lực cho cô nàng trên con đường theo đuổi hoạt động Đoàn - Hội là một người chị khóa trên khá thân thiết. Nữ sinh bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ khi chị không những hoạt động giỏi mà còn có kết quả học tập đáng nể. Hơn nữa, chị cũng là người lại mang nhiều năng lượng tích cực và By By đã lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

Cùng với đó, By vốn là một người hướng ngoại, xuất phát từ cá tính này cô nàng không muốn quãng đời sinh viên của mình trôi qua một cách tẻ nhạt, buồn chán. Nhận thấy môi trường hoạt động Đoàn - Hội là cơ hội để bản thân thể hiện hết khả năng, sở trường trên các phương diện để hoàn thiện bản thân đặc biệt là về kĩ năng mềm nên By By cũng quyết tâm theo đuổi.

Nữ sinh Bình Định bộc bạch: “Tham gia hoạt động, phong trào Đoàn - Hội đã giúp mình có thêm nhiều mối quan hệ mới, những người thầy, cô, những anh, chị, em, bạn bè ở nhiều nơi khác nhau và được học hỏi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ họ. Vì thế mà mình vẫn đồng hành cùng nó đến tận bây giờ.”

Tuy nhiên, với cương vị là sinh viên, việc cân bằng giữa việc học và hoạt động Đoàn – Hội khiến By By cũng gặp nhiều thử thách. Nữ sinh cho biết việc tham gia hoạt động Đoàn - Hội mang lại rất nhiều lợi ích như được tham gia nhiều hoạt động phong trào mới mẻ, phong phú; được gặp gỡ nhiều bạn bè mới; được học hỏi thêm nhiều điều và rèn luyện nhiều kĩ năng cho bản thân… Song cùng với đó, đôi khi By cũng gặp một vài khó khăn trong việc cân bằng quỹ thời gian để không ảnh hưởng đến việc học tập, nhất là trong những tháng “cao điểm” diễn ra nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện.

Những lúc như vậy By nhấn mạnh tầm quan trọng của “partner”, của những người cộng sự là vô cùng quan trọng. Trước mỗi chương trình By By và Hội thường lên kế hoạch trước và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sao cho phù hợp với lịch học chính của các bạn để nữ sinh và cũng như tất cả mọi người đều có thể tham gia, hoàn thành các hoạt động, chương trình và vẫn có thể học tập hiệu quả.

Nhờ sự tích cực và nhiệt huyết sau gần 4 năm gắn bó với phong trào Đoàn - Hội, cô nàng đã may mắn đạt được một số thành tích cho bản thân. Đó là thành quả cho những quá trình phấn đấu và nỗ lực của By By sau mỗi năm trôi qua: Chủ nhiệm CLB SV5T Trường Đại học Quy Nhơn; 5 kì học bổng khuyến khích học tập; Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2021-2022 và 2022-2023; Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022-2023; Đạt Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên tình nguyện vì cộng đồng” năm học 2022-2023;…

Và đặc biệt, thành tích By By tự hào nhất là đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương năm 2022” - danh hiệu cao quý nhất của sinh viên.

Nhớ lại cảm xúc ngày đặt chân đến Thủ đô Hà Nội nhận Giấy khen, By By bồi hồi kể: “Mình đã rất xúc động và vinh dự khi được nhận giải thưởng cao quý này, được đặt chân đến Thủ đô để vinh danh, mình cũng thấy tự hào vì bản thân đã nỗ lực hết mình để có được thành quả này. Thông qua giải thưởng, mình đã phần nào được tiếp cận nhiều hơn với nhiều môi trường và khía cạnh mới khác nhau trong học tập, tình nguyện và các tiêu chí khác, trau dồi thêm được nhiều kĩ năng mềm và qua đó giúp mình có thể tự tin hơn để phát triển bản thân, thử sức ở những kĩ năng mới.”

Hiện tại, dù đã là sinh viên năm cuối nhưng By vẫn nhiệt tình tham gia và giữ một vài chức vụ trong các tổ chức Đoàn - Hội. Nữ sinh cho biết, ở mỗi chức vụ sẽ gắn với những nhiệm vụ khác nhau. Từ đó đòi hỏi bản thân phải có trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao, hoàn thành sao cho chỉnh chu nhất và đúng thời gian quy định để không bị ảnh hưởng tới kế hoạch đã đề ra. Thông qua đó rèn cho bản thân khả năng chủ động, nâng cao tính tự giác và có trách nhiệm hơn trong công việc, học tập và trong cuộc sống.

“Mình rất thích câu nói: “Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại” của nữ nhà thơ, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội người Mỹ Maya Angelou”. Theo ý kiến bản thân mình, giới trẻ ngày nay vô cùng nhạy cảm, bất cứ lời nói, phát ngôn nào cũng đều có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm lý và hành động sau đó. Những lời bình luận cay nghiệt, dù vô tình hay cố ý đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của một con người. Và bản thân chúng ta nên ý thức được điều đó, đừng để bản thân bị đánh bại bởi những lời nói không mang lại lợi ích cho mình”, By By chia sẻ về châm ngôn sống.

Nhắn nhủ đến với các bạn có chung niềm yêu thích hoạt động Đoàn - Hội, nữ sinh cho biết ở quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời các bạn hãy cứ tự tin thể hiện khả năng của mình. Sống hết mình với đam mê, sở thích và hoài bão, dám nghĩ dám làm, hãy tham gia thật nhiều các hoạt động trong và ngoài trường.

Từ đó, các bạn có thể biết được sở trường của mình là gì, cố gắng phát huy nó và trở nên hoàn thiện hơn.

Vì là sinh viên năm cuối, nên sắp tới sẽ là thời gian By By đi thực tập và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp. Nữ sinh hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ và may mắn với bản thân. Về hoạt động Đoàn - Hội trong thời gian tới cô nàng sẽ tạm gác lại cho những kế hoạch quan trọng hơn và chắc chắn sẽ quay lại và tiếp tục theo đuổi khi bản thân có cơ hội.

Ảnh: Nhân vật cung cấp