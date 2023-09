Nữ sinh đa tài 'ẵm' học bổng 2,1 tỷ đồng của VinUni

SVVN - Thái Thị Thu Huyền, quê Nghệ An, là sinh viên năm ba Chuyên ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là một cô gái có tính cách mạnh mẽ và được gia đình nuôi dạy cách sống tự lập ngay từ khi còn bé, Huyền luôn chủ động trong quá trình học tập và hoạt động Đoàn Đội. Trong suốt 12 năm học Huyền vinh dự khi nhận được nhiều giải thưởng về thành tích học tập, hoạt động thể thao và ngoại khóa.

SVVN - Vừa qua, “Tell me by your voice 2023” - cuộc thi phát thanh đầu tiên và duy nhất tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức tìm ra chủ nhân của ngôi vị quán quân, khép lại hành trình gần hai tháng với sự ủng hộ của hàng trăm bạn sinh viên.