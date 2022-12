Nữ sinh năm nhất Học viện Ngoại giao là Quán quân Melody of Life 2022

SVVN - Qua hơn một tháng tranh tài, đêm chung kết Cuộc thi hát tiếng Anh Melody of Life (MOL) vừa được tổ chức vào tối ngày 10/12/2022 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngôi vị quán quân đã thuộc về Nguyễn Quỳnh Hương, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao.

Trả lời Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Quỳnh Hương cho biết: “Mình rất bất ngờ và xúc động khi vừa trở thành Quán quân, vừa đạt giải Thí sinh được yêu thích nhất. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức, Ban giám khảo, những người bạn đã đến cổ vũ và luôn động viên mình. Đặc biệt là bạn trợ diễn của mình, cũng là người bạn thân từ cấp ba - bạn Đỗ Bích Ngọc.”

Được biết, cô nàng gây ấn tượng trong Đêm chung kết MOL 2022 với ca khúc Cheap Thrills của ca sĩ SIA. Ngoài giọng hát đầy nội lực cùng khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn, tiết mục ghi điểm với Ban Giám khảo và khán giả nhờ phần dàn dựng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, đại diện cho hai hình ảnh, hai nhân cách đối lập trong một con người. Nếu như Quỳnh Hương là hình tượng bên ngoài có màu sắc tươi sáng, mang nét hào nhoáng bên ngoài, thì người bạn diễn Bích Ngọc lại đại diện cho bản ngã bên trong mỗi chúng ta.

“Nếu như mình quan tâm và đặt hình ảnh của bản thân lên trên, thì cái bóng chỉ muốn được chìm vào giai điệu, sống hết mình với âm nhạc. Bài hát của SIA rất phù hợp để mình lột tả, phê phán những đối lập và đặt câu hỏi rằng liệu chúng ta có đang quá cứng nhắc mà bỏ qua niềm vui thực sự của cuộc sống?” - Quỳnh Hương chia sẻ thêm.

Do thay đổi bất ngờ nên cô và người bạn thân có tương đối ít thời gian luyện tập trước đêm chung kết. Tuy vậy, cô thấy may mắn vì cả hai đã phối hợp ăn ý, hết mình để phần thể hiện thành công hơn cả mong đợi.

Bất ngờ hơn khi đây là lần đầu tiên cô thử sức tại một cuộc thi ca hát vượt ngoài quy mô trường, lớp và rinh luôn giải thưởng cao nhất. Quỳnh Hương tự nhận mình là một cô gái “có niềm say mê đặc biệt với ca hát, cộng thêm thế mạnh tiếng Anh được rèn luyện nhờ môi trường học tập”. Trước đó, cô từng gặt hái được một vài thành tích như chứng chỉ IELTS 7.0 và trúng xét tuyển sớm ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Ngoại giao, Huy chương Vàng giải hè Võ thuật thành phố Hà Nội mở rộng hay một số giải thưởng hùng biện tiếng Anh, giới thiệu sách.

Cũng theo cô, mặc dù là một sự kiện được thực hiện bởi các bạn sinh viên, nhưng Ban Tổ chức MOL 2022 luôn tận tình, theo sát và hỗ trợ nhiệt tình cho các thí sinh. Khi được hỏi về Top 10 cùng biểu diễn trong Đêm chung kết, cô cho rằng: “Các bạn đều có giọng hát tốt và thần thái sân khấu đỉnh của đỉnh. Mọi người đã làm rất tốt và vượt qua chính bản thân mình. Ai cũng là thí sinh ấn tượng và là quán quân trong lòng mình.”

Cuộc thi hát tiếng Anh Melody of Life lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 bởi CLB tiếng Anh khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm/lần và là sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên yêu thích ca hát trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Năm nay, cuộc thi trở lại với chủ đề “Listen to the Mockingbird” gắn liền với hình ảnh của loài chim húng nhại và bắt đầu nhận đơn từ cuối tháng 10/2022. Sau vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra Top 10 thí sinh xuất sắc để so tài trong Đêm Chung kết. Thành phần Ban giám khảo tại Đêm chung kết gồm: Nhạc sĩ Đoàn Minh Quân - nghệ sĩ độc quyền của Sony Music Entertainment Việt Nam; Ca sĩ Đình Chung - Á quân Soul of Melody 2022 và Tiến sĩ Trần Bách Hiếu - Nguyên Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài giải Quán quân và giải Thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Quỳnh Hương, cuộc thi còn trao thêm các giải: Giải Nhì thuộc về Vũ Đào Khánh Linh, sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giải Ba thuộc về Nguyễn Duy Khôi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Giải Ấn tượng thuộc về Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.