Phó Bí thư Học viện Ngoại giao: không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng

SVVN - Đỗ Quốc Nam (Vĩnh Phúc) là sinh viên khoa Luật Quốc tế và song bằng ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao. Quốc Nam hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao. Trong quá trình hoạt động, Nam đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nam đã chia sẻ lại chặng đường đáng nhớ khi gắn bó với Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

Mình tham gia vào Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao từ năm nhất đại học. Khi đó, mình đã đăng ký vào Ban tài chính - Sự kiện. Ở đây, mình được các anh chị khóa trên hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình. Mình bắt đầu tham gia những sự kiện đầu tiên của Đoàn Thanh niên. Từ đó, mình cảm thấy đây chính là nơi bản thân thuộc về và cho mình nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm trong 4 năm đại học. Sau cả một quá trình cố gắng nỗ lực, hiện mình đang công tác tại Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao với vị trí Phó Bí thư và Trưởng Ban tài chính - sự kiện.

Trong quá trình công tác, mình đã cùng các nhân sự Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao thực hiện nhiều chương trình, sự kiện dành cho sinh viên và cả những hoạt động xã hội ý nghĩa cho cộng đồng. Một số hoạt động có thể kể đến như: Chào Khóa Mới - Sự kiện chào đón tân sinh viên Học viện Ngoại giao; Miss DAV - Hoa khôi Học viện Ngoại giao; DAV Open House; Tuần lễ sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên; Tết Yêu Thương - chương trình gây quỹ từ thiện mỗi dịp Tết hằng năm; Mùa Hè Xanh; Đối thoại Bộ trưởng với thanh niên Ngoại giao; Cuộc thi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc;... cùng nhiều sự kiện quan trọng trong và ngoài Học viện.

Sau một thời gian hoạt động, cố gắng cống hiến không ngừng nghỉ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, mình cũng vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp như: Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao trong 2 nhiệm kỳ công tác 2021 và 2022; Giấy khen Thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện Ngoại giao năm học 2020 - 2021, năm học 2021 - 2022 của Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao; danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Học viện.

“Đoàn là nhà!”

Đối với mình, Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao không chỉ là một tổ chức chính trị xã hội lớn, đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên và các phòng, ban trong Học viện, mà Đoàn cũng là nơi để về, nơi mình được là chính mình, được giải tỏa sau những giờ học, làm việc căng thẳng. Mình cảm thấy mình đã trưởng thành và học hỏi được rất nhiều qua việc tham gia hỗ trợ tổ chức các chương trình của Học viện cũng như của Bộ Ngoại giao. Từ đó, mình đã tích lũy thêm nhiều kỹ năng, có thêm nhiều bạn mới và được học hỏi từ mọi người xung quanh. Có thể nói, từ những trải nghiệm thực tiễn đó, mình đã tự tin hơn, giao tiếp tốt, tự chủ và có chính kiến hơn.

Mỗi hoạt động của Đoàn luôn là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ đối với mình. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất là những ngày ở văn phòng Đoàn nhiều hơn ở nhà. Trong quá trình làm việc, chắc chắn sẽ có những lần bản thân làm không được tốt. Nhưng mình thấy may mắn khi mọi người xung quanh, từ thầy cô và bạn bè đều sẵn sàng giúp đỡ và góp ý. Từ đó, mình có thể rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong những lần sau.

Đối với mình, một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất là chuỗi chương trình thiện nguyện “Tết Yêu thương” hằng năm. Khi đó, mọi người được cùng nhau chuẩn bị những phong bao lì xì, những phần quà có ý nghĩa để tặng cho các trẻ em hay những người có hoàn cảnh khó khăn. Đơn giản là cùng nhau quây quần gói bánh chưng bên nồi bếp hồng, cùng nhau trò chuyện khi năm cũ đã qua và năm mới đang gần kề. Mình thấy rằng những hành động nhỏ như vậy cũng đã đóng góp phần nào vào việc phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay của Học viện Ngoại giao nói riêng, cũng như thanh niên trên toàn quốc nói chung. Đặc biệt là khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra vào ngày 14 - 16/12 tại thủ đô Hà Nội.

Cân bằng giữa công tác Đoàn và học tập

Trong quá trình công tác và tham gia các hoạt động ngoại khoá, mình cũng đã có khoảng thời gian khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học tập và hoạt động. Có những lúc mình cảm thấy áp lực và chênh vênh. Bởi vì bản thân luôn muốn thể hiện tốt nhất. Tuy nhiên, mình nhận thức được rằng không có việc gì trong cuộc sống là dễ dàng. Những lúc như vậy, mình luôn cố gắng sắp xếp lại danh sách việc cần làm, việc gì cần gấp sẽ ưu tiên xử lý trước và dành nhiều thời gian hơn. Đồng thời, mình cũng chia sẻ với bạn bè, thầy cô, gia đình về những vấn đề mình gặp phải để cùng tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Cũng nhờ sự đồng hành của mọi người xung quanh cũng như những thành viên trong Đoàn mà mình đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn và trở nên trưởng thành hơn.

Bên cạnh đó, mình cũng không xao nhãng việc học tập. Là sinh viên, mình hiểu rằng việc trau dồi kiến thức là vô cùng quan trọng. Mặc dù quá trình hoạt động khá bận rộn, mình vẫn dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, học tập và tích lũy tri thức cho bản thân. Năm 2020, mình và đồng đội đã may mắn được Giải Nhất và Best Strategist tại Diplomacy Game: Race to power. Vinh dự hơn, mới đây, tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2022, đội chúng mình đại diện cho Học viện Ngoại giao đã vượt qua hơn 77 đội đến từ các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên khắp Việt Nam để đạt lấy Giải Đặc biệt.

Lời nhắn nhủ thanh niên nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, năm 2022

Là thế hệ trẻ, mình nghĩ rằng mỗi cá nhân trong chúng ta cần phải luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để đến được với cái đích mà mình đã đặt ra. Hơn nữa, cần phải ý thức rằng chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng, mà luôn phải phấn đấu cho những mục đích cao cả hơn. Mình hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân sẽ dừng lại khi đạt được một thành tựu nào đó. Mình sẽ luôn đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân để cố gắng, phá bỏ giới hạn, thử thách những cái mới, những việc khó để khai phá bản thân. Chúng ta không nên đứng yên để chờ đợi những điều tốt xảy đến với chính mình. Hãy luôn kiếm tìm cơ hội để làm mới bản thân, cũng như có những trải nghiệm mà cuộc đời nên ít nhất một lần có.

Đối với mình, thanh niên nói riêng cũng như giới trẻ Việt Nam nói chung trước hết phải luôn trau dồi bản thân, rèn luyện về mặt thể chất cũng như tinh thần lẫn kiến thức và trau dồi đạo đức. Mỗi người phải là một cá nhân tốt mới có thể tạo nên được một cộng đồng vững mạnh. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, từ những việc nhỏ đó sẽ tạo nên những thay đổi lớn, quan trọng là không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hành động vì cộng đồng.