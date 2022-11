Nữ sinh Ngoại giao đam mê nghiên cứu quan hệ quốc tế và hành trình theo đuổi ước mơ du học

SVVN - Nguyễn Mai Trang (quê Nghệ An) hiện là sinh viên năm 3, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Mai Trang có niềm đam mê lớn đối với nghiên cứu về quan hệ quốc tế. Hiện tại, Trang là đồng sáng lập của Youth Ideas - một tổ chức phi chính phủ hoạt động dưới nguyên tắc 17 mục tiêu bền vững Liên Hợp Quốc. Châm ngôn trong cuộc sống của Trang là: “Mỗi trải nghiệm sẽ là một mảnh ghép để giải đáp bức tranh ước mơ tốt đẹp hơn."

“Trước khi tìm được đam mê của bản thân, mình đã được trải nghiệm rất nhiều vị trí khác nhau”

Bước vào năm nhất đại học, mình đã trải nghiệm rất nhiều vị trí công việc, từ một nhân viên sale khóa học, trợ giảng, gia sư, cho đến sáng tạo nội dung, hỗ trợ dự án,... Mỗi công việc mình đều có cơ hội gặp gỡ những người bạn, anh chị. Họ là người đã giúp mình nhận ra được những thiếu sót của bản thân. Từ đó, mình đã cải thiện bản thân hơn rất nhiều.

Trải nghiệm càng nhiều, mình nhận ra rằng thế giới này thật rộng lớn. Bản thân còn cần phải học hỏi rất nhiều. Từ những kỹ năng mềm cho đến kiến thức chuyên môn, tất cả đều phải được rèn giũa và bồi đắp từng ngày. Kinh nghiệm của mình là đừng ngần ngại khi thử thách bản thân. Bởi vì khi bạn thử, cơ hội của bạn là lớn hơn 0. Nhưng khi bạn sợ vấp ngã, sợ thất bại thì cơ hội của bạn luôn luôn là một con số 0 tròn trĩnh.

Mình cũng gặp nhiều áp lực trong học tập. Ở Học viện Ngoại giao, mình phải đối diện với những người bạn cực kỳ xuất sắc. Nhưng điều đó đã không quật ngã tinh thần của mình, mà ngược lại, luôn thôi thúc mình cố gắng mỗi ngày.

Gia đình, bạn bè luôn là nguồn động lực vô cùng to lớn

Mình cũng luôn cảm thấy hạnh phúc khi luôn được gia đình đồng hành, sát cánh và hỗ trợ trong từng bước đi để đạt đến ước mơ to lớn hơn. Mặc dù có nhiều lúc mệt mỏi, gọi điện về nhà nén nước mắt và cố gắng tỏ ra tích cực, nhưng gia đình mình luôn hiểu và động viên, cho mình động lực lớn lao để tiếp tục học tập, không ngừng khám phá bản thân. Dù là ở xa hay gần, đi đâu, mình vẫn luôn gọi về nhà cho bố mẹ và ông bà mình để họ có thêm niềm vui, cảm thấy an tâm khi mình vẫn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bước chân lên năm nhất đại học, mình đã tìm được những người bạn thân thiết nhất. Các bạn luôn hỗ trợ, động viên mỗi khi mình buồn, luôn bên cạnh an ủi và cho mình cảm giác như là một gia đình thứ hai vậy. Có lẽ đây cũng là một lý do mà mình cảm thấy mình hòa nhập với cuộc sống sinh viên đại học dễ dàng hơn, không bị cô độc hay tủi thân, nhớ nhà.

Bên cạnh đó, những người anh, người chị khóa trên là những người luôn cho mình lời khuyên, định hướng và đôi khi là bờ vai tâm sự để mình trải bày nỗi lòng. Mình luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng những mối quan hệ mà mình đã gặp, đã có.

Nhận ra đam mê về nghiên cứu quan hệ quốc tế và hành trình theo đuổi ước mơ du học

Mình cảm thấy rất hứng thú khi viết các bài báo khoa học hoặc nghiên cứu về mối quan hệ các nước. Là thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Galileo Society, Học viện Ngoại giao, mình có cơ hội được tiếp xúc, nghiên cứu và phân tích nhiều vụ việc, sự kiện xoay quanh quan hệ quốc tế. Bài viết mà mình tâm đắc nhất là Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (Free and Open Indo - Pacific Strategy). Từ việc quan tâm đến quan hệ quốc tế, mình đã thử sức với vị trí đại biểu Đức trong Phiên mô phỏng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn 2022 và đại biểu Ấn Độ tại Mô hình phiên họp mô phỏng Liên Hợp Quốc, được tổ chức bởi DAV MUN, Câu lạc bộ Mô phỏng Liên Hợp Quốc, Học viện Ngoại giao.

Trong thời gian cố gắng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, mình đã không ngừng nghiên cứu và tham gia vào rất nhiều cuộc thi. Một số thành tích có thể kể đến như: Á Quân trong cuộc thi “All Around The World” do Câu lạc bộ tiếng Anh, Học viện Tài chính tổ chức; Á Quân cuộc thi “Viện Pháp trong tôi” do viện Pháp, đại sứ quán Pháp tổ chức… Với niềm đam mê nghiên cứu và viết lách, mình cũng tích cực tham gia các cuộc thi mang tính học thuật như: Vai trò của giới trẻ trong vấn đề giữ ổn định cho ASEAN; Ngoại giao văn hóa Pháp;.. và cũng đạt được nhiều thành tích nhất định. Và vinh dự hơn nữa, mình đã có cơ hội được thực tập tại Vụ Báo chí và Truyền thông, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thành tích đáng nhớ nhất của mình là khi mình bắt đầu giành được một số học bổng trao đổi của nước ngoài: 1 trong 5 đại diện Việt Nam tham dự chương trình Lãnh đạo trẻ quan hệ ASEAN-Trung Quốc (ACYLP) do Quỹ ASEAN tổ chức tại Siem Reap (Campuchia); 1 trong 12 đại diện từ châu Á được nhận học bổng toàn phần tham dự chương trình Young Indo-Pacific Forum năm 2022 do Asia-Europe Foundation (ASEF) tổ chức tại Brussels, Bỉ.

Cuộc sống phụ thuộc vào lăng kính của bạn

Mình cảm thấy nếu như luôn để bản thân trong trạng thái tiêu cực, thì những cảm giác đó sẽ dần ăn mòn đi ước mơ, hoài bão lớn. Vì vậy, mình luôn quan niệm rằng hãy học cách tích cực, sống có ý nghĩa. Chúng ta trao đi yêu thương, trao đi giá trị của bản thân và rồi sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp như thế.

Chặng đường đã đi qua, không ít lần mình đã vấp ngã. Nhưng đối diện với những khoảnh khắc đó, mình luôn tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và luôn suy nghĩ “how to take failures well” - học hỏi từ những lần thất bại. Khi không thành công, mình cũng không tránh khỏi cảm giác thất vọng và nghi ngờ bản thân. Nhưng sau đó, mình luôn nghĩ rằng, hãy luôn luôn cho bản thân cơ hội, rồi cánh cửa này sẽ dẫn mình đến cánh cửa khác rộng lớn hơn. Cứ thế, dù khó khăn bao nhiêu, mình vẫn sẽ cứ cố gắng, kiên định và kiên trì để theo đuổi ước mơ du học của mình.

Là sinh viên, là những thanh niên có ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, mình nghĩ chúng ta nên cho phép bản thân dám thử, dám sai. Bởi vì mình nghĩ nếu chúng ta chưa thử, sao chúng ta biết bản thân không đủ khả năng? Vì vậy, cơ hội còn ở trước mặt, đừng để vụt qua, hãy luôn biết nắm bắt cơ hội và khám phá bản thân.