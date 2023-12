Nữ sinh Ngoại thương đạt 8.5 IELTS và CELI 4 (tiếng Ý): 'Ngoại ngữ là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội'

SVVN - Nguyễn Thảo Nhi hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương. Sở hữu hai chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh và tiếng Ý với mức điểm gần như tuyệt đối: IELTS 8.5 (8.5/9) và CELI 4 (cấp độ 4/5), Thảo Nhi mong muốn được gửi tới các bạn trẻ thông điệp tích cực về cánh cửa cơ hội mà việc nói được nhiều ngôn ngữ sẽ mở ra.

Cơ hội học tập tại nước ngoài từ bé và nỗ lực thành thạo 2 ngoại ngữ

Ngay từ khi còn học lớp 2, Thảo Nhi theo bố mẹ đi công tác nhiệm kỳ tại thành phố Roma, nước Ý và có cơ hội được tiếp xúc với tiếng bản địa từ ấy. “Quá trình học tiếng Ý của mình diễn ra rất nhanh vì mình được sinh sống và học tập trong môi trường chỉ nói tiếng Ý. Mình còn nhớ, buổi đầu tiên đi học chỉ biết nói “Ciao” (xin chào) nhưng chỉ sau một năm mình đã có thể giao tiếp bình thường với thầy cô và bạn bè”, Thảo Nhi kể lại. Kết thúc nhiệm kỳ của bố mẹ, sau 3 năm, Nhi quay trở về Việt Nam và theo học THCS ở Hà Nội. Khoảng thời gian sau đó, cô không sử dụng tiếng Ý. Bởi thế, khi quay trở lại theo học THPT tại Ý, Nhi đã mất nhiều tháng để làm quen lại với ngôn ngữ này. Trước khi quay trở về Việt Nam vào năm 2021, cô bạn đã tham gia thi chứng chỉ tiếng Ý cấp độ CELI 4.

Không chỉ sử dụng thành thạo tiếng Ý - thứ ngôn ngữ mà Nhi đã có cơ hội được “đắm mình” trong môi trường văn hóa và ngôn ngữ bản địa, cô còn thông thạo tiếng Anh với mức điểm IELTS gần như tuyệt đối. “Mình bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ này từ lúc học tiểu học qua các giờ học trên trường nhưng chỉ cuối những năm THCS thì mình mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và dành nhiều thời gian hơn để trau dồi tiếng Anh”, cô chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm học tiếng Ý, nữ sinh hiểu rằng cách hiệu quả nhất để học và làm chủ một ngôn ngữ chính là tiếp xúc và sử dụng ngôn ngữ đó một cách thường xuyên, liên tục. Bởi thế, dù không được thực hành trong môi trường sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, cô đã kết hợp nhiều phương pháp để có thể tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nhất có thể. Cô bạn đã tận dụng những sở thích cá nhân, thời gian giải trí thường ngày để phục vụ việc học và khám phá những điều thú vị từ nền văn hóa Anh. Nhi tâm sự: “Mình thường xuyên xem các bộ phim, nghe nhạc, nghe podcast bằng tiếng Anh. Đặc biệt, động lực học tiếng Anh đã giúp mình xây dựng được thói quen đọc sách. Mình vô cùng yêu thích các tác phẩm kinh điển của các tác giả nổi tiếng người Anh như Jane Austen, Virginia Woolf, Emma Brontë, loạt tiểu thuyết Harry Potter…”. Bên cạnh đó, Thảo Nhi cũng chăm chỉ luyện nói tiếng Anh hằng ngày với em gái và bạn bè.

Cứ như thế, khả năng sử dụng tiếng Anh của Thảo Nhi được trau dồi qua thời gian cho đến lần thi IELTS đầu tiên vào năm lớp 12, cô đã đạt 8.5 Overall với điểm thành phần Nghe, Đọc, Viết, Nói lần lượt là 9.0, 9.0, 8.0 và 7.0. Để đạt được số điểm đó trong lần thi đầu tiên, Nhi đã dành thời gian để tìm ra phương pháp phù hợp nhất và ôn luyện miệt mài trong khoảng thời gian 6 tháng. Một năm sau đó, Thảo Nhi thi IELTS lần thứ hai với điểm Nghe, Đọc, Viết giữ nguyên và điểm Nói đã tăng lên 8.0. Đây chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tham gia thêm nhiều cuộc thi, hoạt động để thêm phần tự tin hơn khi nói tiếng Anh của cô. Điển hình, Thảo Nhi cùng đồng đội đã đạt giải Quán quân trại hùng biện Tiếng Anh Speak Yourself – THE IELTS EXPO 2022 được tổ chức bởi The IELTS Workshop.

Ngoại ngữ - Tấm vé vàng trên hành trình khám phá bản thân, khám phá thế giới

Với Thảo Nhi, ngoại ngữ chính là cánh cửa giúp chúng ta làm quen, tiếp cận với các tri thức và giá trị mới, mở rộng đường biên để mỗi người nhìn thấy những chân trời tươi đẹp. Cô luôn quan niệm rằng học thêm một ngoại ngữ mới là sở hữu một tâm hồn thứ hai, tâm hồn ấy phong phú hơn khi kết nối được với nhiều con người ở các nền văn hóa khác nhau.

Nhờ vào vốn ngoại ngữ của mình, Thảo Nhi đã có cơ hội được tiếp cận với công việc làm thêm phù hợp với sinh viên như gia sư, trợ giảng, dịch thuật,... không chỉ đem đến cho Nhi khoản thu nhập ổn định mà còn giúp nữ sinh rèn luyện cả kỹ năng học thuật lẫn kỹ năng sống. Gần đây, đề xuất nghiên cứu khoa học của Thảo Nhi cho Hội nghị khoa học sinh viên quốc tế do Chương trình Nghiên cứu về Những Thách thức mới của toàn cầu hóa kinh tế (Chaire NEME) phối hợp cùng Khoa Luật trường Đại học Ngoại thương tổ chức đã được chấp nhận. Một trong những lí do quan trọng để có được kết quả này chính là Nhi đã dùng tiếng Anh và tiếng Ý để tra cứu các tài liệu có liên quan phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Không chỉ thế, nữ sinh còn có cơ hội được xuất hiện và chia sẻ ở một số chương trình như: IELTS Face-Off (VTV7), tọa đàm “Khám phá bản thân - Định hướng tương lai” của trường THCS & THPT Alfred Nobel... Mỗi một cánh cửa mới mở ra, cô bạn lại thấy mình trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều mới mẻ mà trước giờ cô chưa từng biết. “Ngoại ngữ đã giúp mình mở rộng các mối quan hệ và kết nối với nhiều người bạn, người anh, chị cùng tần số mà mình rất trân trọng và ngưỡng mộ. Mình cũng có cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng truyền cảm hứng cho mình”, Thảo Nhi bày tỏ.

Trong tương lai gần, sau khi tốt nghiệp đại học tại Ngoại thương, Thảo Nhi có ý định theo học bậc cao học tại nước ngoài. Cô tin rằng, việc thành thạo tiếng Anh và tiếng Ý sẽ phần nào giúp cô tự tin hơn khi tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Đây cũng là một trong những thế mạnh mà cô sở hữu để khiến hồ sơ xin học bổng du học của mình trở nên nổi bật hơn.

Lời khuyên nào cho bạn trẻ muốn thành thạo ngoại ngữ?

Nhắn gửi tới bạn đọc trẻ, Nhi mong rằng các bạn sẽ giữ được động lực để chạm tới mục đích bởi “Học ngoại ngữ là quá trình lâu dài, cần có thời gian trải nghiệm và tích lũy chứ không thể thành thạo trong ngày một ngày hai”. Theo cô, động lực có thể to lớn, cũng có thể đến từ những niềm vui nho nhỏ như mong muốn đọc một quyển sách, thưởng thức một bộ phim mình yêu thích mà không cần đọc phụ đề. Yếu tố thứ hai quan trọng không kém đó chính là sự kiên trì. “Để học ngoại ngữ một cách hiệu quả cần đảm bảo việc học thường xuyên và liên tục. Mỗi người nên tìm ra phương pháp học khiến bản thân cảm thấy vui và hứng thú, để mỗi giờ học ngoại ngữ luôn thú vị”, Thảo Nhi nhắn gửi.

Chia sẻ ý kiến về thông tin nhiều người học ngoại ngữ “thần thánh hóa” các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xem nó như một thước đo duy nhất cho trình độ, Nhi cho rằng: “Việc thi chứng chỉ ngoại ngữ không nên được coi là đích đến của việc học ngoại ngữ, bởi hành trình học không kết thúc khi bạn đã có một điểm số trong tay. Tri thức là vô hạn và ngôn ngữ cũng vậy; việc học ngoại ngữ không bao giờ là thừa vì bạn sẽ luôn học thêm được điều mới trong sự vận động, đổi thay không ngừng của xã hội”. Thảo Nhi mong rằng các bạn sẽ nhìn nhận chứng chỉ ngoại ngữ như một công cụ đắc lực phục vụ các nhu cầu khác nhau của mỗi người. Và quan trọng hơn cả, ngôn ngữ là sợi dây gắn kết con người với con người, tâm hồn với tâm hồn trong cuộc sống.