Nữ sinh Nhân văn yêu thích nghề cầm mic, nhiệt huyết trong công tác Đoàn - Hội

SVVN - Quách Thị Thùy Linh (19 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên tại huyện Nho Quan - một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình. Bén duyên với công tác Đoàn – Hội từ sớm, Thùy Linh đã luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, say mê trong các phong trào sinh viên, hoạt động cộng đồng cùng các buổi tình nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Gia đình chính là nhân tố đầu tiên hình thành tính cách hoạt bát và hòa đồng của Thùy Linh. Nữ sinh cho biết: “Việc chọn ngành học là do mình quyết định dựa trên sự quan tâm, đam mê và mục tiêu bản thân đề ra. Ngay từ khi học lớp 10, mình đã ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên ngành Báo chí - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, điểm đầu vào của ngành là 29,9 điểm, vì thiếu 1,9 điểm nên mình đã gác lại ước mơ và chuyển nguyện vọng sang ngành Văn học cùng trường.”

Trong khoảng thời gian điều chỉnh nguyện vọng, Thùy Linh từng chịu không ít áp lực từ mọi người xung quanh. Đó là khoảng thời gian khá mơ hồ và đầy căng thẳng của cô học sinh tuổi 18 khi phải chịu áp lực từ điểm đầu vào của ngành khá cao cùng sự không tán đồng của mọi người về ngành học. Lúc đó, Thùy Linh tự tạo niềm tin và hi vọng cho bản thân vì ngành Văn học hoàn toàn có thể phát triển theo nhiều định hướng khác nhau: nghiên cứu, giảng dạy, báo chí, truyền hình, biên tập, điện ảnh… Quan trọng, chỉ cần có quyết tâm và niềm đam mê, cô nàng sẽ làm được điều bản thân mong đợi.

Học tập tại môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động, Thùy Linh đã được tiếp thu thêm nhiều kiến thức về chuyên môn, nghiên cứu, tư duy… cùng các kỹ năng cần thiết, hiệu quả phục vụ học tập và tham gia hoạt động xã hội: kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý công việc, giao tiếp đàm phán,...

Trải qua hơn một năm học, cô nàng luôn tiên phong và hào hứng trong các hoạt động thi đua, phong trào Đoàn - Hội do khoa, trường tổ chức. Cô cho biết: “Vào năm nhất, mình đã tham gia cuộc thi ảnh dành cho tân sinh viên do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức và may mắn trở thành thí sinh có tổng số lượt bình chọn cao nhất. Đó cũng chính là thành tích đầu tiên, tạo động lực cho mình trong chặng đường học tập phía trước.”

Với tinh thần cầu thị, Thùy Linh đã đạt học bổng Thu hút tài năng 9 ngành Khoa học cơ bản của trường qua cuộc thi viết tay. Là một cán bộ Đoàn - Hội, Thùy Linh luôn tích cực trong các phong trào, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được Hội Sinh viên trường khen thưởng về cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023.

Bên cạnh đó, Thùy Linh đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như: Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Hội khoa Văn học, cán bộ Hội của lớp, thành viên Câu lạc bộ Ngọn lửa tuổi 20, Ban tổ chức của nhiều chương trình do khoa tổ chức như: chương trình talkshow Con tàu tri thức - Welcome on board, giải thể thao trí tuệ đăng cai cấp trường Grand Chess USSH 2023,...

Hiện tại, Thùy Linh đang tham gia một số hoạt động xã hội với vai trò Phó trưởng ban Nội dung - truyền thông Quỹ Vì Trẻ Em VTEN tại khu vực các tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nữ sinh năm hai còn là MC tại nhiều chương trình, sự kiện. Bên cạnh việc học tập, Thùy Linh cũng dành thời gian làm thêm công việc gia sư môn Ngữ văn cho học sinh cấp THCS, TVC quảng cáo cho Công ty TNHH Ilvento. Qua mỗi công việc, cô nàng lại lĩnh hội cho bản thân nhiều trải nghiệm thú vị cùng những bài học sâu sắc trong cuộc sống.

Thùy Linh chia sẻ: “Để trở thành một cán bộ Đoàn - Hội gương mẫu, trước hết bản thân phải là người tiên phong với tinh thần và trách nhiệm cao bởi vai trò của một cán bộ Đoàn - Hội không chỉ là tổ chức hoạt động, mà còn là sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và phát triển. Vì vậy, để làm được điều đó, mình cần phải học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm và kỹ năng.”

Với Thùy Linh, thành tích hiện tại là một bước đệm trong hành trình học tập và phát triển, đồng thời là động lực để cô tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới và không ngừng cố gắng vươn lên khai thác tiềm năng của bản thân.

Nữ sinh viên năm hai đã chủ động tự đặt cho mình những mục tiêu để học tập và cống hiến, trở thành người có ích cho xã hội, với định hướng: “Tự phát triển, Gắn kết và tương tác, Tình nguyện và hỗ trợ, Lãnh đạo và tạo đổi.” Là thế hệ GenZ, Thùy Linh mong muốn gửi tặng thông điệp tới những bạn trẻ, hãy tin vào khả năng của bản thân và dám mơ ước lớn. Đừng ngại đối mặt với thách thức khó khăn, vì chính trong quá trình vượt qua thử thách ấy, bạn sẽ phát triển và trưởng thành.

Nếu được, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác với những người xung quanh, vì khi chúng ta cùng nhau hợp lực mới có thể làm nên những điều tuyệt vời. Không ngại rời khỏi vùng an toàn và thử sức với những thử thách mới. Đó là cách chúng ta trưởng thành và tìm ra đam mê của mình. Thùy Linh tin rằng thế hệ trẻ có tiềm năng lớn để thay đổi thế giới.