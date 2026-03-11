Phim kinh dị 'Scream' vượt kiểm duyệt ra rạp Việt, sức hút từ 'nam thần' Mario Maurer cùng 'quốc bảo Thái Lan'

SVO - 'Tiếng thét', 'Tứ hổ đại náo' và 'La Tiểu Hắc chiến ký 2' đều có điểm nổi trội thu hút khán giả. Màn 'đổ bộ' của các phim này tại rạp Việt hứa hẹn gia tăng sự cạnh tranh doanh thu đáng kể.

Tựa phim kinh dị đình đám lần đầu được chiếu tại Việt Nam

Phần phim thứ bảy của loạt Tiếng thét - Scream đầu tiên vượt qua quá trình kiểm duyệt để công chiếu rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đây còn sự kỷ niệm 30 năm thương hiệu ra mắt, là phần đầu tiên được đích thân biên kịch huyền thoại Kevin Williamson đảm nhận vị trí đạo diễn.

Phim đã xác lập kỷ lục mới khi đạt vị trí số 1 về doanh thu cuối tuần mở màn trong toàn bộ lịch sử thương hiệu, thu về 64,1 triệu đô la tại thị trường nội địa chỉ trong tuần đầu ra mắt. Không chỉ thành công ở thị trường nội địa, phần 7 còn thu thêm 33,1 triệu đô la ở các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu trong tuần đầu lên 97,2 triệu đô la.

Sau 3 thập kỷ đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả, phần phim thứ bảy sẽ đưa thương hiệu trở về cội nguồn, với một chương mới đẫm máu và đáng sợ, tập trung vào nhân vật chính đầu tiên của phim là Sidney Prescott, do minh tinh Neve Campbell thủ vai.

Scream là loạt phim kinh dị - giật gân nổi tiếng, xoay quanh một kẻ sát nhân đeo mặt nạ, tên Ghostface. Hắn thường gọi điện trêu đùa nạn nhân, hỏi những câu hỏi về phim kinh dị như một trò chơi tâm lý trước khi ra tay sát hại họ một cách dã man. Danh tính Ghostface ở mỗi phần phim có thể là một người khác nhau, với những động cơ khác nhau.

Và với Tiếng thét 7, một tên Ghostface mới sẽ xuất hiện tại thị trấn yên bình, nơi nàng "final girl" huyền thoại Sidney Prescott (nay là Sidney Evans) đã gây dựng cuộc sống mới.

Giờ đây, nỗi sợ hãi tăm tối nhất của cô trở thành hiện thực, khi Tatum, con gái cô (Isabel May), trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân biến thái. Quyết tâm bảo vệ gia đình, Sidney buộc phải đối mặt với những ký ức kinh hoàng từ quá khứ để chấm dứt chuỗi thảm kịch đẫm máu này một lần và mãi mãi.

Bên cạnh Neve Campbell, Tiếng thét 7 còn quy tụ những "ngôi sao" Hollywood gạo cội như: Matthew Lillard, David Arquette, Roger L. Jackson và Courteney Cox. Đặc biệt, Roger L. Jackson, người đã lồng tiếng cho nhân vật Ghostface xuyên suốt toàn bộ loạt phim từ năm 1996 đến nay, cũng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò này trong phần phim thứ bảy.

Dàn "nam thần" đổ bộ phim Thái "hot" nhất đầu năm 2026

Đầu năm 2026, điện ảnh Thái Lan tiếp tục "gây sốt" rạp Việt với "siêu phẩm" mang tên Tứ hổ đại náo - 4 Tigers.

Với câu chuyện về bốn “con hổ” lừng danh dùng pháp thuật đối đầu quyền lực, bộ phim thuộc "vũ trụ Khun Pan" do đạo diễn gạo cội Kongkiat Komesiri thực hiện, quy tụ dàn sao hàng đầu xứ chùa Vàng.

"Nam thần" nổi tiếng Thái Lan Mario Maurer hóa thân thành Hổ Sorn. Nhân vật Sorn đại diện cho hình ảnh con hổ thông minh, bí ẩn, với bùa hộ mệnh bất tử. Mario Maurer hứa hẹn chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp sắc sảo và nội tâm sâu sắc.

"Ngôi sao" hàng đầu của phim truyền hình Thái Lan Weir Sukollawat Kanarot sở hữu hàng loạt tác phẩm đình đám xuyên suốt hai thập kỷ làm nghề. Đến với Tứ hổ đại náo, Weir mang đến hình ảnh Hổ Fai. Đây là hình ảnh con hổ mạnh mẽ nhất miền Trung, vừa uy quyền, vừa khéo léo trong ngoại giao lẫn hỏa lực.

Tham gia phim này, "người đàn ông được yêu thích nhất Thái Lan” Pae Arak Amornsupasiri ghi dấu ấn đậm nét, khi hóa thân thành vai Hổ Bai, một tên cướp điêu luyện, ngụy trang dưới hình tượng nghệ sĩ. Hắn có khả năng dùng súng huyền thuật để bắn ra đường đạn cong theo ý muốn, khiến kẻ địch phải “cứng người”.

Mảnh ghép cuối trong nhóm Tứ hổ đại náo là Tono Phakin Khamwilaisak. Anh là "ngôi sao" từng "gây sốt", khi bước ra từ cuộc thi The star và được biết đến qua nhiều dự án truyền hình Thái Lan. Với lợi thế thể hình lực lưỡng, Tono được giao cho vai Hổ Dum, là một chiến binh hung mãnh, dùng bụi phép thuật và súng để xô ngã tất cả đối thủ.

Ngoài các chàng hổ lãng tử và dũng mãnh, phim còn có sự góp mặt của “bóng hồng” xinh đẹp Linn Mashannoad Suvalmas.

"Mỹ nhân" này mang đến hình ảnh Rosarin quyến rũ, khéo léo nhưng thực chất lại là một đặc vụ ngầm.

"Siêu phẩm" hoạt hình Hoa ngữ đổ bộ rạp Việt

Bộ phim hoạt hình "làm mưa làm gió" màn ảnh Hoa ngữ La Tiểu Hắc chiến ký 2 - The legend of Hei 2 xác nhận ra mắt khán giả Việt Nam. Phần hai hứa hẹn mang tới chương mới đầy cảm xúc trong hành trình trưởng thành, giải cứu thế giới của “tiểu yêu” Tiểu Hắc và những người bạn.

La Tiểu Hắc chiến ký 2 tiếp nối câu chuyện từ phần điện ảnh đầu tiên, ra mắt năm 2019, nơi chú mèo yêu tinh Tiểu Hắc phải lưu lạc sau khi quê nhà bị con người phá hủy. Trong phần này, sau quãng thời gian yên bình bên sư phụ tại một thị trấn nhỏ, Tiểu Hắc đối mặt với khủng hoảng mới, khi phân hội bị tấn công, đe dọa ranh giới mong manh giữa yêu tinh và loài người.

Cốt truyện tập trung vào chủ đề niềm tin, xung đột và hy sinh, cũng như hành trình trưởng thành của Tiểu Hắc bên cạnh “gia đình” mới. Phim còn có không ít các cảnh hành động được dàn dựng ấn tượng, với kỹ xảo hoạt hình vẽ tay tuyệt đẹp, từ những pha chiến đấu phép thuật, đến hình ảnh thiên nhiên huyền ảo tại Lam Khê Trấn.

Dàn nhân vật quen thuộc của thương hiệu đồng loạt trở lại, hứa hẹn mang đến hành trình phiêu lưu mới, hồi hộp và bất ngờ của Tiểu Hắc. Tại thị,trường Trung Quốc, La Tiểu Hắc chiến ký 2 đã tạo nên hiện tượng, khi mang về 533 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong cuối tuần mở màn, phim đạt 2,86 triệu lượt khán giả mua vé, đánh dấu thành tích vượt trội hơn phần đầu tiên. Nhờ hiệu ứng truyền miệng ấn tượng, bộ phim đã trụ rạp trong suốt 3 tháng liền. Trên Douban, phim nhận điểm 8,7/10 và là dự án hoạt hình được chấm cao nhất năm 2025.