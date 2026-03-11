Chỉ một hành động, Tuấn Hưng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Bằng Kiều

SVO - Sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, Tuấn Hưng đã lập tức bắt tay vào công việc tập luyện cùng Bằng Kiều và Tú Dưa cho 2 đêm diễn 'Bản ghi nhớ'', diễn ra tối 14, 15/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Sau một thời gian dài mới có dự án chung, ba nam ca sĩ đều thấy hồi hộp nên dốc hết tâm sức để tập luyện nghiêm túc. Ba cá tính âm nhạc Bằng Kiều - Tuấn Hưng - Tú Dưa nổi bật và khác biệt sẽ đứng chung sân khấu, với những bản tình ca gắn với tên tuổi nhóm Quả Dưa Hấu một thời. Vốn tính hay đùa, trong lúc luyện tập, Tuấn Hưng vẫn không quên quay ra trêu chọc ca sĩ Bằng Kiều. Nam ca sĩ thậm chí còn mát xa cổ vai gáy cho đàn anh, cùng lời khuyên nên giữ gìn sức khoẻ. Chỉ một hành động nhỏ nhưng thể hiện tình cảm gắn kết, vô tư, luôn quan tâm nhau của các thành viên trong Quả Dưa Hấu, dù thời gian có đổi thay.

Các thành viên của Quả Dưa Hấu đang tích cực tập luyện cho ngày trở lại.

Ngoài phần tập luyện của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, ca sĩ Thùy Chi, một trong 3 khách mời cho 2 đêm diễn cũng đã có những buổi tập nhạc riêng cùng nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa. Theo tiết lộ của ê kíp, ngoài màn song ca Một thời ta là thế của Thùy Chi và Tú Dưa thì nữ ca sĩ cũng sẽ có phần solo ca khúc Giữ lại hạnh phúc. Ngoài ra, sự xuất hiện của hai nữ ca sĩ Minh Tuyết và Lệ Quyên, với màn song ca cùng Bằng Kiều và Tuấn Hưng, hứa hẹn mang đến cho khán giả đêm nhạc sâu lắng, mượt mà nhưng không kém tươi trẻ của dòng nhạc xưa.

Nhạc sĩ Tú Dưa tiết lộ, trong 2 đêm diễn này, những bài cũ từng làm nên tên tuổi của nhóm Quả Dưa Hấu như: Thì thầm mùa Xuân - Chiều Xuân, Trái tim không ngủ yên, Mặt Trời dịu êm, Hè muộn, Getdown, Cho tôi thêm một lần... đều sẽ được phối khí mới.

Bằng Kiều, Tú Dưa và Tuấn Hưng khá hồi hộp cho lần gặp gỡ khán giả đặc biệt sắp tới.

Ngoài ra, Tuấn Hưng và Bằng Kiều cũng sẽ thể hiện các bản hit "đóng đinh" với tên tuổi mình nhiều năm qua, đó là ca khúc Nắm lấy tay anh, Cơn mưa băng giá, được làm mới phối khí, khiến khán giả hết sức mong chờ.